Glöm passfodral i läder. Den senaste resetrenden på sociala medier är betydligt mindre elegant: att slå in passet i aluminiumfolie för att stoppa digitala tjuvar. Problemet är bara att experterna anser att skyddet i stort sett är meningslöst – och att foliepaketen snarare riskerar att skapa kö vid passkontrollen.
Nya resetrenden: Turister slår in passen i aluminiumfolie
TikTok har gett världen många användbara restips. Och en del som kanske borde ha stannat i kökslådan.
Det senaste exemplet är resenärer som slår in sina pass i aluminiumfolie innan de ger sig ut i världen.
Tanken är att folien ska hindra kriminella från att på avstånd läsa av informationen i passets elektroniska chip.
Fenomenet har enligt Euronews spridits på bland annat TikTok, Reddit och olika reseforum.
Svenska pass har också chip
Teorin bygger åtminstone på något verkligt.
Moderna svenska pass är biometriska och innehåller ett datachip. Där lagras bland annat information som används för att kontrollera att personen vid gränsen verkligen är samma person som passet är utfärdat till.
Svenska pass innehåller också fingeravtryck i chipet. Polisen uppger att fingeravtrycken lagras i just datachipet och används för att göra resehandlingen säkrare.
Så långt har aluminiumfoliens anhängare rätt: det finns information i passet som kan läsas elektroniskt.
Men därifrån är steget ganska långt till att någon elegant promenerar förbi dig på Arlanda och tömmer passet på hemligheter.
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Hackaren måste komma väldigt nära
Chipen i elektroniska pass är konstruerade för kommunikation på mycket kort avstånd och innehåller dessutom säkerhetsmekanismer för att skydda informationen.
Polisen beskriver svenska resehandlingar som biometriskt skyddade och använder särskilda certifikat för att verifiera informationen i dem.
Enligt säkerhetsexperter som Euronews hänvisar till är risken för att någon obemärkt ska läsa av ett pass under en vanlig semesterresa mycket liten.
En läsare skulle behöva befinna sig extremt nära passet.
Det handlar alltså inte riktigt om en hacker som sitter tre bord bort på flygplatsbaren och stjäl din identitet medan du beställer en stor stark.
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Folien fungerar – men löser knappast något
Rent tekniskt kan metall minska eller blockera radiosignaler. Det är samma grundidé som används i särskilda RFID-skyddande plånböcker.
Men experternas invändning är enkel: du skyddar dig mot ett hot som för vanliga resenärer är mycket osannolikt.
Dessutom måste aluminiumfolien tas bort varje gång passet ska visas eller skannas.
När ett större antal resenärer börjar stå vid gränskontrollen och veckla upp små silverpaket blir resultatet därför framför allt längre köer.
Ett klassiskt internetfenomen
Historien säger kanske mer om vår tids resande än om själva passet.
Ju mer digital resan blir, desto större blir också oron för att någon ska komma åt våra uppgifter.
Men ibland är den enklaste säkerhetsåtgärden fortfarande den gamla vanliga: håll reda på passet, lämna det inte obevakat och stoppa tillbaka det på ett säkert ställe.
Aluminiumfolie kan med fördel sparas till matsäcken.
Där gör den större nytta.
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