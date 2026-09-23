Nya resetrenden: Turister slår in passen i aluminiumfolie

Hackaren måste komma väldigt nära

Chipen i elektroniska pass är konstruerade för kommunikation på mycket kort avstånd och innehåller dessutom säkerhetsmekanismer för att skydda informationen.

Polisen beskriver svenska resehandlingar som biometriskt skyddade och använder särskilda certifikat för att verifiera informationen i dem.

Enligt säkerhetsexperter som Euronews hänvisar till är risken för att någon obemärkt ska läsa av ett pass under en vanlig semesterresa mycket liten.

En läsare skulle behöva befinna sig extremt nära passet.

Det handlar alltså inte riktigt om en hacker som sitter tre bord bort på flygplatsbaren och stjäl din identitet medan du beställer en stor stark.

Folien fungerar – men löser knappast något

ANNONS

Rent tekniskt kan metall minska eller blockera radiosignaler. Det är samma grundidé som används i särskilda RFID-skyddande plånböcker.

Men experternas invändning är enkel: du skyddar dig mot ett hot som för vanliga resenärer är mycket osannolikt.

Dessutom måste aluminiumfolien tas bort varje gång passet ska visas eller skannas.

När ett större antal resenärer börjar stå vid gränskontrollen och veckla upp små silverpaket blir resultatet därför framför allt längre köer.

När passfodralet känns för 2025 och man i stället går all in på foliehatten.

Ett klassiskt internetfenomen

Historien säger kanske mer om vår tids resande än om själva passet.

Ju mer digital resan blir, desto större blir också oron för att någon ska komma åt våra uppgifter.

Men ibland är den enklaste säkerhetsåtgärden fortfarande den gamla vanliga: håll reda på passet, lämna det inte obevakat och stoppa tillbaka det på ett säkert ställe.

ANNONS

Aluminiumfolie kan med fördel sparas till matsäcken.

Där gör den större nytta.

ANNONS