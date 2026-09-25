Ny resetrend: Svenskarna behöver semester efter semestern

Generation Z har semester-FOMO

Allra tydligast är pressen bland yngre svenskar.

Totalt uppger 32 procent att de känner ett socialt tryck att maximera sommaren. Bland Generation Z stiger siffran till hela 56 procent.

Och jakten på den perfekta resan verkar inte alltid hjälpa.

42 procent av Gen Z-resenärerna säger att de ibland planerar sina resor så hårt att själva avkopplingen försvinner. Var femte stressar över hur många aktiviteter och sevärdheter som måste hinnas med.

Till och med att göra ingenting kan skapa dåligt samvete.

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Var tionde svensk uppger att de känner ångest eller skuld när de inte gör något.

Det är kanske där vi befinner oss 2026: till och med hängmattan har blivit en prestationsgren.

Fem semesterdagar kvar

Problemet är att det inte finns särskilt mycket semester kvar att använda.

Efter sommaren har svensken i genomsnitt bara fem semesterdagar kvar, enligt undersökningen. Många vill dessutom spara dem till jul.

Därför handlar höstens återhämtning inte om tre veckor på Bali.

Snarare om en natt eller två på hotell, spa eller någon annan plats där ingen kräver att man tömmer diskmaskinen.

71 procent tycker att perioden mitt under hösten borde handla mer om wellness och återhämtning.

När svenskarna får välja vad de egentligen söker under en höstledighet hamnar något ovanligt oäventyrligt överst:

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Tillåtelse att göra absolut ingenting utan dåligt samvete.

24 procent väljer det alternativet.

På andra plats kommer att unna sig något lyxigt som man tycker att man förtjänar.

Höstens nya resmål? Någonstans där ingen frågar vad vi ska hitta på efter lunch. Foto: Canva

Spa slår sightseeing

Om svenskarna fick en gratis hotellnatt just nu skulle 56 procent använda den till en kort höstresa med fokus på wellness eller en staycation.

Spa är populärast.

35 procent skulle välja spahotell och 76 procent föredrar ett hotell med fyra eller fem stjärnor.

Hotels.com pekar bland annat ut svenska spadestinationer som Yasuragi utanför Stockholm, Falkenberg Strandbad, Copperhill Mountain Lodge i Åre, Hooks Herrgård och Mossbylund i Skåne som typiska exempel på den nya höstflykten.

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Men själva destinationen verkar nästan vara sekundär.

Den verkliga lyxen hösten 2026 är kanske inte champagne, infinitypool eller hotellfrukost.

Det är en tom kalender.

Och ingen som frågar vad vi ska hitta på efter lunch.