Sommaren och semestern skulle göra oss utvilade. I stället kommer svenskarna tillbaka till jobbet med tomt semesterkonto, full kalender och ett akut behov av att ligga still. Nu lanseras höstens kanske mest svenska resetrend: ”Midautumn Reset” – några dagar där den viktigaste aktiviteten är att inte ha någon aktivitet alls.
Ny resetrend: Svenskarna behöver semester efter semestern
Det finns något lätt tragikomiskt över den svenska sommaren. Elva månader om året väntar vi på den. Sedan kommer den – och plötsligt ska allt hinnas med.
Landstället ska målas. Släkten ska träffas. Barnen ska underhållas. Grillen ska användas. Italien ska besökas. Vänner som man inte sett sedan februari ska bjudas på middag. Och om solen råkar skina en tisdag måste dagen omedelbart förvandlas till ett mindre OS i livskvalitet.
Resultatet?
Vi behöver semester efter semestern.
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59 procent vill börja om
En ny undersökning från Hotels.com visar att 59 procent av svenskarna känner behov av just en sådan återhämtning efter sommaren.
Resebolaget har naturligtvis redan hittat ett namn på fenomenet: Midautumn Reset.
Bakom den nya termen finns ändå en ganska begriplig utveckling. Svenskarna kommer ut ur sommaren med betydligt mindre energi än planerat.
Nästan var tredje, 31 procent, uppger att balansen mellan familj och vänner skapat stress under ledigheten. Lika många har känt ekonomisk press. Ytterligare 29 procent har stressat över att hinna utnyttja det korta svenska fönstret med bra väder.
Det sista känns närmast som en nationalsport.
Ser SMHI en solsymbol på fredag ska halva Sverige grilla, bada, segla, cykla och dricka rosé samtidigt.
Generation Z har semester-FOMO
Allra tydligast är pressen bland yngre svenskar.
Totalt uppger 32 procent att de känner ett socialt tryck att maximera sommaren. Bland Generation Z stiger siffran till hela 56 procent.
Och jakten på den perfekta resan verkar inte alltid hjälpa.
42 procent av Gen Z-resenärerna säger att de ibland planerar sina resor så hårt att själva avkopplingen försvinner. Var femte stressar över hur många aktiviteter och sevärdheter som måste hinnas med.
Till och med att göra ingenting kan skapa dåligt samvete.
Var tionde svensk uppger att de känner ångest eller skuld när de inte gör något.
Det är kanske där vi befinner oss 2026: till och med hängmattan har blivit en prestationsgren.
Fem semesterdagar kvar
Problemet är att det inte finns särskilt mycket semester kvar att använda.
Efter sommaren har svensken i genomsnitt bara fem semesterdagar kvar, enligt undersökningen. Många vill dessutom spara dem till jul.
Därför handlar höstens återhämtning inte om tre veckor på Bali.
Snarare om en natt eller två på hotell, spa eller någon annan plats där ingen kräver att man tömmer diskmaskinen.
71 procent tycker att perioden mitt under hösten borde handla mer om wellness och återhämtning.
När svenskarna får välja vad de egentligen söker under en höstledighet hamnar något ovanligt oäventyrligt överst:
Tillåtelse att göra absolut ingenting utan dåligt samvete.
24 procent väljer det alternativet.
På andra plats kommer att unna sig något lyxigt som man tycker att man förtjänar.
Spa slår sightseeing
Om svenskarna fick en gratis hotellnatt just nu skulle 56 procent använda den till en kort höstresa med fokus på wellness eller en staycation.
Spa är populärast.
35 procent skulle välja spahotell och 76 procent föredrar ett hotell med fyra eller fem stjärnor.
Hotels.com pekar bland annat ut svenska spadestinationer som Yasuragi utanför Stockholm, Falkenberg Strandbad, Copperhill Mountain Lodge i Åre, Hooks Herrgård och Mossbylund i Skåne som typiska exempel på den nya höstflykten.
Men själva destinationen verkar nästan vara sekundär.
Den verkliga lyxen hösten 2026 är kanske inte champagne, infinitypool eller hotellfrukost.
Det är en tom kalender.
Och ingen som frågar vad vi ska hitta på efter lunch.
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