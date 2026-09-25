Jens Hulténs magiska platser – här vandrar Doktor Glas genom Stockholm

Men den är också en bok om promenader.

Doktor Glas går genom ett hett och dammigt Stockholm, betraktar människor, kärlekspar och kroggäster och funderar över livet. Han är mitt i staden men samtidigt vid sidan av den.

”Han är en man som är instängd i sig själv”, säger Jens Hultén när Perfect Weekend träffar honom inför hans nya scenversion av Doktor Glas.

Hultén har själv bearbetat romanen och spelar ensam på scen, med Johan Hedenberg som regissör. Premiären blir på Rival i Stockholm den 29 oktober.

Och för den som vill förstå Doktor Glas finns ett bra ställe att börja.

Mitt i Kungsträdgården.

Kungsträdgården – här sker mordet

I dag är Kungsträdgården uteserveringar, körsbärsblomning, after work och stockholmare som försöker hinna någonstans.

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I Doktor Glas är det platsen där allt går över gränsen.

Vid foten av Jakobs kyrka låg förr en vattenbutik, ungefär som ett enkelt kafé där man kunde köpa mineralvatten. Den öppnade 1850 och fanns kvar ända till 1933.

Det är här Doktor Glas träffar pastor Gregorius.

”Det är en varm eftermiddag. Han sätter sig vid en liten uteservering vid kyrkogårdsmuren och där stöter han på pastor Gregorius”, berättar Jens Hultén.

Glas har redan gått länge med sina tankar.

Nu ser han möjligheten.

”Han råkar ha med sig cyankaliumtabletter som han själv har tillverkat. Han ger honom ett och hävdar att det är hjärtmedicin.”

Gregorius sväljer pillret och dör.

I dag finns vattenbutiken inte längre, men en litterär skylt markerar platsen för mordet. Klockslagen från Jakobs kyrka finns dessutom mitt i Söderbergs dramatiska scen.

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För Hultén är kontrasten nästan det mest obehagliga.

”Det är varmt, det är torrt och där ligger en människa och får kramper och dör.”

Han kommer att tänka på Ingmar Bergman.

”Demonerna trivs i solsken.”