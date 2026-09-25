Kungsträdgården, Klara kyrkogård och gamla Hotel Rydberg. När Jens Hultén tar sig an Hjalmar Söderbergs ”Doktor Glas” blir Stockholm lika mycket huvudperson som den ensamme läkaren själv. Perfect Weekend följer med genom de magiska platserna där kärlek, ensamhet och ett av svensk litteraturs mest berömda mord tar plats.
Jens Hulténs magiska platser – här vandrar Doktor Glas genom Stockholm
Det är svårt att tänka sig Doktor Glas utan Stockholm.
Hjalmar Söderbergs roman från 1905 är förstås berättelsen om läkaren som bestämmer sig för att hjälpa den unga Helga Gregorius ur hennes olyckliga äktenskap – och till slut mördar hennes make, pastor Gregorius.
Men den är också en bok om promenader.
Doktor Glas går genom ett hett och dammigt Stockholm, betraktar människor, kärlekspar och kroggäster och funderar över livet. Han är mitt i staden men samtidigt vid sidan av den.
”Han är en man som är instängd i sig själv”, säger Jens Hultén när Perfect Weekend träffar honom inför hans nya scenversion av Doktor Glas.
Hultén har själv bearbetat romanen och spelar ensam på scen, med Johan Hedenberg som regissör. Premiären blir på Rival i Stockholm den 29 oktober.
Och för den som vill förstå Doktor Glas finns ett bra ställe att börja.
Mitt i Kungsträdgården.
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Kungsträdgården – här sker mordet
I dag är Kungsträdgården uteserveringar, körsbärsblomning, after work och stockholmare som försöker hinna någonstans.
I Doktor Glas är det platsen där allt går över gränsen.
Vid foten av Jakobs kyrka låg förr en vattenbutik, ungefär som ett enkelt kafé där man kunde köpa mineralvatten. Den öppnade 1850 och fanns kvar ända till 1933.
Det är här Doktor Glas träffar pastor Gregorius.
”Det är en varm eftermiddag. Han sätter sig vid en liten uteservering vid kyrkogårdsmuren och där stöter han på pastor Gregorius”, berättar Jens Hultén.
Glas har redan gått länge med sina tankar.
Nu ser han möjligheten.
”Han råkar ha med sig cyankaliumtabletter som han själv har tillverkat. Han ger honom ett och hävdar att det är hjärtmedicin.”
Gregorius sväljer pillret och dör.
I dag finns vattenbutiken inte längre, men en litterär skylt markerar platsen för mordet. Klockslagen från Jakobs kyrka finns dessutom mitt i Söderbergs dramatiska scen.
För Hultén är kontrasten nästan det mest obehagliga.
”Det är varmt, det är torrt och där ligger en människa och får kramper och dör.”
Han kommer att tänka på Ingmar Bergman.
”Demonerna trivs i solsken.”
Klara kyrkogård – alla andra får kyssas
Några minuters promenad bort ligger en annan viktig plats.
Klara kyrkogård.
Här finns inget mord. Bara något som möjligen är ännu viktigare för att förstå Doktor Glas.
Kärleken som han själv inte får.
I romanen går Glas genom kyrkogården en het kväll. Under träden sitter par tätt tillsammans. De viskar, håller om varandra och kysser varandra.
Glas går förbi ensam.
Stockholmskällan pekar ut just Klara kyrka som en av romanens centrala platser.
”Han ser kärlekspar sitta där och blir påmind om sin egen otillräcklighet med kärlek”, säger Jens Hultén.
Det är kanske där den moderna Doktor Glas blir tydligast.
Hultén kallar honom, med viss försiktighet, för en man med ”incel-varning”.
Inte bokstavligt. Men känslan är bekant: en intelligent man som observerar livet snarare än lever det, vars självbild pendlar mellan storhetsvansinne och självförakt.
”Ena dagen mår man toppen och några timmar senare händer något och man avskyr sig själv, sin spegelbild eller omvärlden.”
Det var 1905.
Det låter misstänkt mycket som 2026.
Hotel Rydberg – Stockholms vardagsrum
Doktor Glas är emellertid inte bara ensam hemma med sina mörka tankar.
Han rör sig genom stadens offentliga rum.
Vid Gustav Adolfs torg kastar han exempelvis en blick genom fönstret på legendariska Hotel Rydberg för att se om vännen Markel sitter där. I romanen finner han i stället Birck med ett glas citron.
Hotel Rydberg var ett av dåtidens stora hotell och mötesplatser. Byggnaden är borta sedan länge, men Gustav Adolfs torg finns förstås kvar.
För Hultén är dessa rörelser viktiga.
”Han berättar väldigt mycket om sina promenader. Sedan går han in i sina känslor och då blir det existentiellt.”
Doktor Glas är kort sagt en flanör med katastrofalt mycket tid att tänka.
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Grand Hôtel – en stund bland människorna
Även Grand Hôtel återkommer.
I romanen sitter Glas om kvällarna utanför Grand och dricker en lätt citronsyrad dryck medan ljusen börjar tändas längs Strömmen. Han träffar ibland vännerna Markel och Birck där.
Det är små pauser från ensamheten.
Men ensamheten följer med.
Det är det som fascinerar Jens Hultén.
”Det är en pjäs om besatthet. Om ensamhet, passion och otillräcklighet. Den har så många lager att den går att applicera på det som händer med människor i dag.”
Hans egen version ska dock inte bara bli mörk.
Tvärtom.
Från Linus på linjen till Hannibal Lecter
Jens Hultén och regissören Johan Hedenberg har letat efter humorn i Doktor Glas.
Det finns nämligen något komiskt i en människa som tänker så oerhört högt om sig själv och samtidigt fungerar så illa tillsammans med andra människor.
Hultén sammanfattar sin rollfigur med en ganska svårslagen treenighet:
”Det är en blandning av Linus på linjen, Hannibal Lecter och däremellan August Strindbergs pompösa självförtroende och sviktande detsamma.”
Lyckas de få ihop det ska publiken både skratta och känna obehag.
”Det blir komiskt, obehagligt, rörande och patetiskt.”
Vasastan – Jens Hulténs eget Shangri-La
När Doktor Glas promenader är avklarade återstår frågan vi alltid ställer i Perfect Weekends serie Magiska platser.
Vilken är Jens Hulténs egen?
Svaret kommer direkt.
Vasastan.
Hultén är född och uppvuxen i Stockholm och behöver inga exotiska öar.
”Hela Vasastan där jag är uppvuxen är mitt Shangri-La. Det finns ingenting bättre.”
Han räknar upp Birkastan och Vasaparken.
”Det är de områdena där jag känner mig hemma och trygg.”
Det är en ganska vacker kontrast.
Doktor Glas vandrar genom Stockholm utan att riktigt höra hemma någonstans.
Jens Hultén har vandrat genom samma stad hela sitt liv – och vet exakt var hemma ligger.
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