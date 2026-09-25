10 saker du aldrig ska ha på dig på flyget – om du vill överleva resan med värdigheten i behåll

2. Jumpsuit

Jumpsuiten har ett fundamentalt problem.

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Flygplanstoaletten.

Den är ungefär lika stor som garderoben i en etta på Södermalm och erbjuder samma rörelsefrihet som en telefonkiosk.

Att där försöka krångla sig ur ett helt plagg samtidigt som planet skakar över Alperna är inte mode. Det är avancerad gymnastik.

Byxor och tröja vann den här matchen för länge sedan.

3. Den stora vinterrocken

Problemet med flyg är att ingen temperatur är rätt.

På Arlanda är det 14 grader. I planet är det först Sahara och tio minuter senare Murmansk.

En tung vinterrock blir snabbt en oönskad familjemedlem som ska pressas in i bagagehyllan tillsammans med 46 kabinväskor.

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Lager på lager fungerar bättre. Tröja, tunn jacka, kanske en sjal. Du kan skala av dig utan att behöva hyra ett extra säte åt ytterrocken.

Tajta jeans – efter tre timmar känns de som ett blodtryckstest för benen.

4. Tajta jeans

Skinny jeans var en gång moderna.

På ett flygplan blir de snarare ett medicinskt experiment.

Efter fyra timmar sitter de inte längre på kroppen. De har gått samman med kroppen.

Flygresor är ett av få tillfällen då vida byxor har både estetiken och vetenskapen på sin sida.

Du ska trots allt sitta med knäna framför dig i flera timmar, inte provspela för ett indierockband 2007.

5. Stora läderstövlar

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Flygplatsmode har en enkel regel: allt du har på dig ska vara lätt att ta av och på.

Tunga stövlar med snörning, spännen och ungefär samma konstruktion som en slalompjäxa är därför en dålig idé.

Särskilt när säkerhetskontrollen bestämmer sig för att just dina skor är ett hot mot civilisationen.

Bekväma skor som snabbt går av och på vinner.

Bonuspoäng om du kan springa till gate F58 i dem.

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6. Den lilla handväskan

En elegant liten väska fungerar utmärkt på restaurang.

På flygplatsen behöver du däremot pass, mobil, laddare, hörlurar, glasögon, vattenflaska, bok, boardingkort och de där halstabletterna du plötsligt blivit fullständigt beroende av.

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Efter tio minuter ser den lilla handväskan ut som en överbelastad matkasse.

Ta hellre något rymligt där du faktiskt hittar passet utan att skapa en diplomatisk incident vid gaten.

7. Stor hårklämma

Den stora hårklämman såg harmlös ut hemma i badrummet.

Sedan lutar du huvudet mot nackstödet.

Plötsligt har du monterat ett mindre tortyrredskap i bakhuvudet.

Ska du sova på planet är allt hårpynt som sticker ut bakåt en dålig idé. Håll håret enkelt och spara konstruktionerna till destinationen.

8. Bygel-bh

Fyra timmar med en metallbygel som långsamt borrar sig in i revbenen kan få även den mest fredliga resenären att börja förstå flygraseri.

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På långflygning gäller komfort.

Mjukt, enkelt och utan komponenter som känns hämtade från byggindustrin.

Ingen på rad 24 kommer ändå att bedöma din silhuett. De försöker själva överleva.

9. Full krigsmålning

Kabinen är torrare än en charterbar efter sista beställningen.

Tung makeup kombinerat med torr flygplansluft och åtta timmars resa har därför begränsad potential.

Lite mindre fungerar ofta bättre.

Det gäller för övrigt även parfym.

Du sitter kanske 20 centimeter från en okänd människa som inte frivilligt anmält sig till att leva inuti din eau de toilette hela vägen till New York.

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10. Halva smyckeskrinet

Stora halsband, armband, ringar och dinglande accessoarer är fantastiska.

Tills du ska genom säkerhetskontrollen.

Då börjar ritualen där allt ska av, ner i en plastlåda och sedan på igen medan 200 stressade människor väntar bakom dig.

Enkelheten har sin charm.

Det gäller särskilt när någon bakom dig har boarding om tolv minuter.

Flygets verkliga klädkod

Den bästa flygoutfiten är egentligen ganska enkel.

Mjuka byxor. Lager på lager. Bekväma skor. Rymlig väska. Så lite som möjligt som kan fastna, skava, spänna eller behöva monteras av i säkerhetskontrollen.

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Det kanske inte är vad modehusen drömmer om.

Men efter sex timmar på rad 31 kommer du att inse en grundläggande sanning om modernt flygande:

Den bäst klädda människan ombord är den som fortfarande är på gott humör när planet landar.

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