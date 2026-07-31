Trots att många räknar med dyrare semestrar pekar ny statistik åt ett annat håll. Enligt Flygresor.se:s vd Mattias Nyman är flygpriserna i många fall billigare än för ett år sedan.
Flygpriserna går mot strömmen – resorna blir billigare
På LinkedIn berättar Mattias Nyman att Flygresor.se sedan en tid tillbaka jämför priserna på resor upp till sex månader framåt med samma period året innan. Resultatet visar ingen generell prisuppgång. Tvärtom är priserna ofta lägre än 2025.
Lägre priser än förra året
Som exempel lyfter han Alicante, ett av svenskarnas mest populära resmål. Där är flygpriserna i genomsnitt 11 procent lägre än förra året. Den största prissänkningen syns i juli, där priserna ligger omkring 15 procent under fjolårets nivå. Endast november sticker ut med en mindre uppgång.
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Bra läge att boka
För den som ännu inte bokat höstens eller vinterns resa är beskedet därför oväntat positivt. Efter flera år av stigande priser verkar flygmarknaden ha lugnat sig, åtminstone på flera populära destinationer.
För resenärerna är slutsatsen enkel: Det kan löna sig att jämföra priser och boka nu. I år ser semesterbudgeten ut att räcka lite längre än många trodde.
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