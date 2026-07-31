Flygpriserna går mot strömmen – resorna blir billigare

Lägre priser än förra året

Som exempel lyfter han Alicante, ett av svenskarnas mest populära resmål. Där är flygpriserna i genomsnitt 11 procent lägre än förra året. Den största prissänkningen syns i juli, där priserna ligger omkring 15 procent under fjolårets nivå. Endast november sticker ut med en mindre uppgång.

Bra läge att boka

För den som ännu inte bokat höstens eller vinterns resa är beskedet därför oväntat positivt. Efter flera år av stigande priser verkar flygmarknaden ha lugnat sig, åtminstone på flera populära destinationer.

För resenärerna är slutsatsen enkel: Det kan löna sig att jämföra priser och boka nu. I år ser semesterbudgeten ut att räcka lite längre än många trodde.