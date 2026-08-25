Världens vackraste sommarstäder utsedda – Stockholm fick inte ens vara med

Europa dominerar listan med sommarstäder

Europa klarar sig överlag mycket bra i undersökningen.

Brygge placerar sig fyra, Bristol femma och Palma de Mallorca sexa. Även Kyoto, Kotor, Auckland och Los Angeles tar sig in på topp tio.

Totalt finns 19 europeiska destinationer bland de 30 högst rankade.

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Storbritannien sticker ut med fem städer på topp 30: Bristol, Liverpool, Bath, Glasgow och Brighton.

Tyskland har fyra: München, Freiburg, Hamburg och Dresden.

Köpenhamn slår sig in – Stockholm saknas

För den som letar efter Stockholm på listan väntar dock en överraskning.

Den svenska huvudstaden är inte med.

Inte på plats 20. Inte på plats 40. Inte ens längst ned.

Premier Inn valde helt enkelt inte ut Stockholm bland de 63 städer som fick delta i undersökningen.

Det betyder alltså inte att Stockholm placerade sig sämre än exempelvis Montreal, som slutade sist med 42 poäng. Stockholm testades aldrig.

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Däremot finns Köpenhamn med – och placerar sig på en respektabel 19:e plats med 67,4 poäng.

Tallinn hamnar på plats 44.

Inte riktigt hela sanningen om en sommarstad

Det är också här man bör ta formuleringen ”världens vackraste städer” med en liten nypa salt.

Undersökningen är inte någon global genomgång av världens samtliga städer. Premier Inn gjorde först ett eget urval på 63 destinationer och rankade sedan bara dessa.

Det innebär att många självklara kandidater aldrig hade möjlighet att hamna på listan.

Stockholm är en av dem.

Och den som en ljus junikväll har stått på Skeppsholmen och tittat över mot Gamla stan kan kanske ha invändningar mot urvalet.

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Banff, Kanada: Banff i kanadensiska Klippiga bergen tog hem förstaplatsen i undersökningen.



Topp 10: världens vackraste sommarstäder

Banff, Kanada Mykonos, Grekland Sydney, Australien Brygge, Belgien Bristol, Storbritannien Palma de Mallorca, Spanien Kyoto, Japan Kotor, Montenegro Auckland, Nya Zeeland Los Angeles, USA