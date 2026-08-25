Banff i Kanada är världens vackraste sommarstad. Mykonos kommer tvåa och Sydney trea. Men för svensk del finns en liten detalj som skaver: Stockholm fick inte ens chansen att tävla.
Världens vackraste sommarstäder utsedda – Stockholm fick inte ens vara med
Ögonrörelser skulle avgöra skönheten
Det är hotellkedjan Premier Inn som har försökt sätta siffror på något så subjektivt som stadsbeauty.
Företaget valde ut 63 städer runt om i världen och visade sommarbilder från destinationerna för 200 deltagare. Med hjälp av eye-tracking-teknik mättes bland annat hur snabbt testpersonernas blick drogs till en bild och hur länge de fortsatte att titta på den.
Resultatet blev en ranking där Banff i Kanada tog hem förstaplatsen med 96 poäng av 100.
Deltagarna tittade i genomsnitt 3,2 sekunder på bilden från Banff, längre än på någon annan stad.
Tvåa kom Mykonos med 87,3 poäng och trea Sydney med 85,6.
Europa dominerar listan med sommarstäder
Europa klarar sig överlag mycket bra i undersökningen.
Brygge placerar sig fyra, Bristol femma och Palma de Mallorca sexa. Även Kyoto, Kotor, Auckland och Los Angeles tar sig in på topp tio.
Totalt finns 19 europeiska destinationer bland de 30 högst rankade.
Storbritannien sticker ut med fem städer på topp 30: Bristol, Liverpool, Bath, Glasgow och Brighton.
Tyskland har fyra: München, Freiburg, Hamburg och Dresden.
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Köpenhamn slår sig in – Stockholm saknas
För den som letar efter Stockholm på listan väntar dock en överraskning.
Den svenska huvudstaden är inte med.
Inte på plats 20. Inte på plats 40. Inte ens längst ned.
Premier Inn valde helt enkelt inte ut Stockholm bland de 63 städer som fick delta i undersökningen.
Det betyder alltså inte att Stockholm placerade sig sämre än exempelvis Montreal, som slutade sist med 42 poäng. Stockholm testades aldrig.
Däremot finns Köpenhamn med – och placerar sig på en respektabel 19:e plats med 67,4 poäng.
Tallinn hamnar på plats 44.
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Inte riktigt hela sanningen om en sommarstad
Det är också här man bör ta formuleringen ”världens vackraste städer” med en liten nypa salt.
Undersökningen är inte någon global genomgång av världens samtliga städer. Premier Inn gjorde först ett eget urval på 63 destinationer och rankade sedan bara dessa.
Det innebär att många självklara kandidater aldrig hade möjlighet att hamna på listan.
Stockholm är en av dem.
Och den som en ljus junikväll har stått på Skeppsholmen och tittat över mot Gamla stan kan kanske ha invändningar mot urvalet.
Topp 10: världens vackraste sommarstäder
- Banff, Kanada
- Mykonos, Grekland
- Sydney, Australien
- Brygge, Belgien
- Bristol, Storbritannien
- Palma de Mallorca, Spanien
- Kyoto, Japan
- Kotor, Montenegro
- Auckland, Nya Zeeland
- Los Angeles, USA
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