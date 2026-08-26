Krisen kring Dubai fortsätter – nu reas vinterresorna ut

Det är priser som gör en novemberhelg i Dubai billigare att flyga till än många betydligt närmare destinationer under populära resveckor. Priserna är dagsnoteringar och kan snabbt förändras, men de säger något om konkurrensen om resenärerna just nu.

Finnair ställer in sina flyg till Dubai under hela vintersäsongen 2026–2027. (Foto: Jonas Ekströmer/TT)

Finnair drar i nödbromsen

Samtidigt kommer ett betydligt allvarligare besked från Helsingfors.

Finnair meddelade på måndagen att bolaget ställer in samtliga flygningar mellan Helsingfors och Dubai från 25 oktober 2026 till 27 mars 2027.

Anledningen är den fortsatt instabila säkerhetssituationen i Mellanöstern.

Det betyder att Finnair lämnar Dubai under praktiskt taget hela den nordiska vintersäsongen, just när resandet från kalla Norden till Emiraten normalt är som störst.

Men Dubai försvinner inte från Helsingfors flygplats. Tvärtom startar Emirates den 1 oktober en ny daglig direktlinje mellan Helsingfors och Dubai med Airbus A350. Emirates blir därmed ensam om en året-runt-linje direkt mellan Finland och Förenade Arabemiraten. Billigt nu – kanske dyrare senare

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Här kommer också en viktig brasklapp för den som hoppas på fortsatta fyndpriser.

Minskad flygkapacitet behöver inte betyda lägre priser. Om färre flygbolag erbjuder stolar samtidigt som efterfrågan återhämtar sig kan effekten bli den motsatta: biljetterna blir dyrare.

Finnairs reträtt behöver därför inte innebära att Dubai reas ut hela vintern. Emirates nya Helsingforslinje ersätter en del av kapaciteten, men marknaden förändras snabbt.

Även hotellbranschen visar en blandad bild.

Hotelljätten Accor rapporterade att konflikten i Mellanöstern pressade efterfrågan i regionen under andra kvartalet. Koncernens intäkt per tillgängligt hotellrum, RevPAR, föll med 0,2 procent, medan den ökade med 4,6 procent om Mellanöstern räknades bort.

Samtidigt uppgav Accor att Dubai åter var tillbaka på tillväxt i juli och att hotellbeläggningen förbättrades.

Det talar emot bilden av en destination i fritt fall.