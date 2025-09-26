Så undviker du att bli blåst av USA:s nya turistskatt

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Svenskarna säger nej tack

Resebyrån Ticket ser redan ett kraftigt tapp. Bokningarna till USA har minskat med 22 procent i år. New York, som alltid toppar svenskarnas listor, har backat med 17 procent. En cocktail på en rooftopbar på Manhattan lockar mindre när resan börjar kännas som ett ekonomiskt rån redan vid ansökan.

Los Angeles – drömmen som svenskarna plötsligt tröttnat på. (Foto: Canva)

Så slipper du betala dubbel turistskatt

Men det finns faktiskt en enkel genväg. ESTA gäller i 24 månader och kan användas för flera resor. Ansöker du innan den 30 september betalar du det gamla priset, 21 dollar, men resetillståndet gäller ändå i två år framåt. Perfekt för den som har både julshopping på Manhattan och en roadtrip i Kalifornien i bakfickan.

Familjerna drabbas hårdast av turistskatt

En ensamresenär kan svälja den nya kostnaden. Men för en fyrabarnsfamilj blir avgiften nästan som en extra flygbiljett. Det är här många kommer börja jämföra: solsemester i Florida eller samma pengar för en vecka på Mallorca där inga byråkrater kräver betalt för att man vill bada.

Turistfrämjande eller turistfälla

USA försvarar höjningen med att pengarna ska gå till att marknadsföra landet som resmål. Men ironin är slående. För varje reklamskylt du ser i London eller Paris om att ”Visit USA”, vet du att det är dina pengar som har finansierat kampanjen. En turistfälla i ordets rätta bemärkelse.

Perfect Weekend Guide: Så sparar du pengar på ESTA

– Ansök före 30 september och få två års resetillstånd till gamla priset

– Gäller för obegränsat antal resor under perioden

– Tänk på att ansökan måste göras senast 72 timmar före avresa

– Avgiften går från 21 till 40 dollar – en skillnad på cirka 180 kronor per person

Källa: Ticket

