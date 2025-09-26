Dagensps.se
Så undviker du att bli blåst av USA:s nya turistskatt

New York dyraste storstaden i ny rankning
Gott om folk på Times Square i New York – troligen människor med hyfsad ekonomi. En ny listning anger New York som dyraste storstaden. (Foto: John Minchillo/AP-TT)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 26 sep. 2025Publicerad: 26 sep. 2025

Att resa till USA har alltid varit dyrt – men nu tar amerikanerna betalt redan innan du hunnit packa väskan. USA:s turistskatt ESTA, den lilla digitala stämpeln i passet, har plötsligt blivit en turistskatt på steroider. Men det finns ett smart knep för att slippa bli blåst på hundralapparna.

En dyr digital stämpel

Det är inte dollarn som gör USA-resan dyrare i höst. Det är amerikanernas egen turistskatt. ESTA, resetillståndet som alla svenskar måste fixa för att få kliva på planet, kostar från och med 30 september inte längre 21 dollar utan 40 dollar. För en familj med två barn betyder det att man får lägga drygt 1 500 kronor bara för att få inresan godkänd. Som att betala inträde innan du ens köpt flygbiljetten.

Svenskarna säger nej tack

Resebyrån Ticket ser redan ett kraftigt tapp. Bokningarna till USA har minskat med 22 procent i år. New York, som alltid toppar svenskarnas listor, har backat med 17 procent. En cocktail på en rooftopbar på Manhattan lockar mindre när resan börjar kännas som ett ekonomiskt rån redan vid ansökan.

Los Angeles – drömmen som svenskarna plötsligt tröttnat på. (Foto: Canva)

Så slipper du betala dubbel turistskatt

Men det finns faktiskt en enkel genväg. ESTA gäller i 24 månader och kan användas för flera resor. Ansöker du innan den 30 september betalar du det gamla priset, 21 dollar, men resetillståndet gäller ändå i två år framåt. Perfekt för den som har både julshopping på Manhattan och en roadtrip i Kalifornien i bakfickan.

Så gör du om du ser en drönare vid Arlanda

Det surrar till i luften. Är det en fluga? En fågel? Nej, en drönare. Och du står på Arlanda, Landvetter eller Sturup. Vad gör man egentligen?

Familjerna drabbas hårdast av turistskatt

En ensamresenär kan svälja den nya kostnaden. Men för en fyrabarnsfamilj blir avgiften nästan som en extra flygbiljett. Det är här många kommer börja jämföra: solsemester i Florida eller samma pengar för en vecka på Mallorca där inga byråkrater kräver betalt för att man vill bada.

Turistfrämjande eller turistfälla

USA försvarar höjningen med att pengarna ska gå till att marknadsföra landet som resmål. Men ironin är slående. För varje reklamskylt du ser i London eller Paris om att ”Visit USA”, vet du att det är dina pengar som har finansierat kampanjen. En turistfälla i ordets rätta bemärkelse.

Perfect Weekend Guide: Så sparar du pengar på ESTA

– Ansök före 30 september och få två års resetillstånd till gamla priset
– Gäller för obegränsat antal resor under perioden
– Tänk på att ansökan måste göras senast 72 timmar före avresa
– Avgiften går från 21 till 40 dollar – en skillnad på cirka 180 kronor per person

Källa: Ticket

Läs även: Viggos krönika: Därför är Gotlands nya flygbolag dömt att misslyckas



Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Donald TrumpTillståndUSAVisum
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

