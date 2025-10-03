Dagensps.se
Weekend
Resor

Så blir du blåst på flyget – och knepen för att få pengarna tillbaka

Känslan när du beställde champagne i business men fick Fanta i ekonomi (Foto: Pixabay)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 03 okt. 2025Publicerad: 03 okt. 2025

Du checkar in, glider mot gaten och flyget med känslan av att snart få sippa champagne i business class. Men vid boarding väntar chocken: din plats har försvunnit och du sitter plötsligt inklämd i ekonomi. Välkommen till flygvärldens mest förödmjukande fenomen – den ofrivilliga nedgraderingen.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Varför blir man nedgraderad

Det finns flera orsaker, men den vanligaste är överbokning. Flygbolagen säljer helt enkelt fler biljetter än vad planet har stolar, för att gardera sig mot sena avbokningar. Och när alla passagerare faktiskt dyker upp i tid? Ja, då ryker någon från sin dyra business-stol ner till rad 43B.

En annan orsak kan vara att flygplanet byts ut mot en mindre modell. Eller så behöver besättningen vila på din plats – säkerheten går alltid först, även om det innebär att du får gnaga kycklingpasta istället för hummer.

När flygbolaget tycker att du inte behöver plats för benen (Foto: Pixabay)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

Dokumentera allt på flyget

Experten Anton Radchenko, vd för AirAdvisor, har själv blivit nedgraderad två gånger på långflyg. Han menar att det viktigaste är att vara proaktiv. Be om en skriftlig förklaring, fota din nya stol och spara boardingkortet. Detta blir ditt bevismaterial när du kräver kompensation.

När Radchenko själv blev nedgraderad från premium economy till vanlig ekonomi fick han till slut tusen dollar tillbaka från Delta. Men först efter att han påmint flygbolaget om att amerikanska regler faktiskt kräver återbetalning av prisskillnaden.

EU:s regler ger mer skydd

Flyger du inom EU, eller med ett EU-baserat flygbolag, är du bättre skyddad. Enligt EU-förordning 261/2004 kan du få tillbaka mellan 30 och 75 procent av biljettpriset beroende på sträckans längd. Radchenko fick exempelvis tillbaka 7 500 pund på en biljett från London till Los Angeles.

ANNONS

Detta gäller däremot inte om du flyger från USA med ett amerikanskt bolag.

Här drömmer du inte om semester. Du drömmer om att landa (Foto: Pixabay)

Hur undviker man att bli nedgraderad på flyget

Helt säkert går det inte. Men några tips:

  • Boka tidigt och checka in så snart det går.
  • Var lojal mot ett flygbolag. Medlemsstatus kan vara skillnaden mellan champagne i business och plastmuggar i ekonomi.
  • Läs på om dina rättigheter i förväg. Att vara påläst gör dig både lugnare och tuffare när flygbolaget försöker krångla.
När flygbolaget säger: Det blir samma resa, bara lite trängre (Foto: Pixabay)

Perfect Weekend Guide om blir du blåst på flyget

  • Om du blir nedgraderad: dokumentera allt.
  • Kräv återbetalning – kontanter är bättre än vouchers.
  • EU-resor: upp till 75 procent tillbaka.
  • USA-resor: svårare, men du har rättigheter även där.
  • Sätt press, men håll stilen – en artig resenär får ofta mer tillbaka än en arg.

Att bli nedgraderad är som att bli nekad inträde på Sturehof trots att du har bord bokat. Det gör ont, men det går att kräva kompensation. Frågan är bara: vågar du stå på dig när flygvärdinnan försöker le bort problemet.

ANNONS

Källa: CNN Travel

Vill du läsa mer om mat och krogar? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Michael O’Leary: EU kan inte skydda Europas flygplatser eller Krönika: Tåget kommer att överleva eller Nu får Fido egen turistskatt i Italien.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AffärsflygFlygFlygbolagRese- och turistsektorn
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
Lyxlägenhet Malta - Kempinski.se 

Modern trerumslägenhet på Kempinski Residences, Gozo. Högkvalitativa material, femstjärnig service och tillgång till 3 utomhuspooler och två inomhuspooler.

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Stefan Engeseth
Spela klippet
Politik

Författaren suckar: ”Den dummaste valrörelsen någonsin”

03 okt. 2025
ANNONS
ANNONS