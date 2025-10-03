Så blir du blåst på flyget – och knepen för att få pengarna tillbaka

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Dokumentera allt på flyget

Experten Anton Radchenko, vd för AirAdvisor, har själv blivit nedgraderad två gånger på långflyg. Han menar att det viktigaste är att vara proaktiv. Be om en skriftlig förklaring, fota din nya stol och spara boardingkortet. Detta blir ditt bevismaterial när du kräver kompensation.

När Radchenko själv blev nedgraderad från premium economy till vanlig ekonomi fick han till slut tusen dollar tillbaka från Delta. Men först efter att han påmint flygbolaget om att amerikanska regler faktiskt kräver återbetalning av prisskillnaden.

EU:s regler ger mer skydd

Flyger du inom EU, eller med ett EU-baserat flygbolag, är du bättre skyddad. Enligt EU-förordning 261/2004 kan du få tillbaka mellan 30 och 75 procent av biljettpriset beroende på sträckans längd. Radchenko fick exempelvis tillbaka 7 500 pund på en biljett från London till Los Angeles.

Detta gäller däremot inte om du flyger från USA med ett amerikanskt bolag.

Här drömmer du inte om semester. Du drömmer om att landa (Foto: Pixabay)

Hur undviker man att bli nedgraderad på flyget

Helt säkert går det inte. Men några tips:

Boka tidigt och checka in så snart det går.

Var lojal mot ett flygbolag. Medlemsstatus kan vara skillnaden mellan champagne i business och plastmuggar i ekonomi.

Läs på om dina rättigheter i förväg. Att vara påläst gör dig både lugnare och tuffare när flygbolaget försöker krångla.

När flygbolaget säger: Det blir samma resa, bara lite trängre (Foto: Pixabay)

Perfect Weekend Guide om blir du blåst på flyget

Om du blir nedgraderad: dokumentera allt.

Kräv återbetalning – kontanter är bättre än vouchers.

EU-resor: upp till 75 procent tillbaka.

USA-resor: svårare, men du har rättigheter även där.

Sätt press, men håll stilen – en artig resenär får ofta mer tillbaka än en arg.

Att bli nedgraderad är som att bli nekad inträde på Sturehof trots att du har bord bokat. Det gör ont, men det går att kräva kompensation. Frågan är bara: vågar du stå på dig när flygvärdinnan försöker le bort problemet.

Källa: CNN Travel

