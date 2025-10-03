Nu får Fido egen turistskatt i Italien

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Hundens DNA i registret i Italien

Det här är inte första gången Bolzano går hårt åt hundägarna. Redan tidigare har man infört krav på att registrera hundens DNA – allt för att kunna matcha en övergiven hög med den skyldiga jycken. Den som inte plockar upp riskerar böter på upp till 600 euro. Lite CSI, fast med bajspåsar.

Kritiken: “En skattesnål tackling”

Alla applåderar inte. Carla Rocchi från den nationella djurskyddsorganisationen ENPA kallar beslutet ett självmål enligt CNN. Hon menar att staden istället borde satsa på information och riktade kontroller. “Det är absurt att straffa turister som väljer en inkluderande semester med sin hund,” säger hon.

Respektfull resa eller dåligt skämt

För Bolzano är turismen livsviktig. Men att göra hundar till skattebetalare kan lätt uppfattas som att staden bits. Och frågan är om inte många turister hellre åker till en annan alpin stad, en där hunden fortfarande är välkommen i parken utan att först dra fram plånboken.

Perfect Weekend Guide till turistskatt för hundar i Italien

– Hundskatten i Bolzano börjar gälla 2026.

– Turister betalar 1,50 euro per hund och dag.

– Lokala hundägare får betala 100 euro om året.

– Böter för att inte plocka upp: upp till 600 euro.

Källor: CNN, lokala medier i Bolzano.

