Dagensps.se
Weekend
Resor

Nu får Fido egen turistskatt i Italien

Bolzano – staden där jyckar behöver mer än pass, de behöver plånbok" (Foto: Pixabay)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 03 okt. 2025Publicerad: 03 okt. 2025

En hundsemester till Italien kan snart bli dyrare än en vinresa till Toscana med en ny turistskatt. Åtminstone om du väljer Bolzano, porten till Dolomiterna. Från och med 2026 inför staden en särskild turistskatt på hundar. Två ben betalar ingång, fyra ben beskattas.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Hunden blir skattebetalare i Italien

Bolzano tänker ta 1,50 euro om dagen för varje hund som följer med på resan. Inte mycket mer än en cappuccino, men ändå en signal om att fyrbenta vänner inte längre ses som gulliga tillägg utan som skatteobjekt. Lokala hundägare slipper inte undan – de får istället punga ut med 100 euro per år.

ANNONS

Bakgrunden är enkel: hundbajs. Eller snarare bristen på påsar. Stadens politiker vill använda intäkterna till bättre städning och till att anlägga nya parker för hundar. Men rykten säger att hundar snart kan portas från de vanliga parkerna.

Planerade AI-resor kan sluta i katastrof

Reser du med AI som resebyrå riskerar du att hamna på en plats som inte finns. Eller ännu värre: på en plats som finns, men som du absolut inte vill vara på.

Bolzano: där bajspåsen kan bli dyraste souveniren” (Foto: Pixabay)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

Hundens DNA i registret i Italien

Det här är inte första gången Bolzano går hårt åt hundägarna. Redan tidigare har man infört krav på att registrera hundens DNA – allt för att kunna matcha en övergiven hög med den skyldiga jycken. Den som inte plockar upp riskerar böter på upp till 600 euro. Lite CSI, fast med bajspåsar.

Kritiken: “En skattesnål tackling”

Alla applåderar inte. Carla Rocchi från den nationella djurskyddsorganisationen ENPA kallar beslutet ett självmål enligt CNN. Hon menar att staden istället borde satsa på information och riktade kontroller. “Det är absurt att straffa turister som väljer en inkluderande semester med sin hund,” säger hon.

ANNONS

Respektfull resa eller dåligt skämt

För Bolzano är turismen livsviktig. Men att göra hundar till skattebetalare kan lätt uppfattas som att staden bits. Och frågan är om inte många turister hellre åker till en annan alpin stad, en där hunden fortfarande är välkommen i parken utan att först dra fram plånboken.

Perfect Weekend Guide till turistskatt för hundar i Italien

– Hundskatten i Bolzano börjar gälla 2026.
– Turister betalar 1,50 euro per hund och dag.
– Lokala hundägare får betala 100 euro om året.
– Böter för att inte plocka upp: upp till 600 euro.
Källor: CNN, lokala medier i Bolzano.

Vill du läsa mer om nöjen och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Chess gör comeback i New York – premiär i november och Så ska du dofta i höst med stil.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
HundägareItalienskattTurism
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
Lyxlägenhet Malta - Kempinski.se 

Modern trerumslägenhet på Kempinski Residences, Gozo. Högkvalitativa material, femstjärnig service och tillgång till 3 utomhuspooler och två inomhuspooler.

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS