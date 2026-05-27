Europa går mot högsommar innan juni ens hunnit packa upp. I delar av Tyskland väntas temperaturer upp mot 35 grader i helgen. Samtidigt närmar sig södra Spanien 40-strecket och Frankrike har redan börjat utfärda värmevarningar. Det här är inte en vanlig varm vecka. Det är en försmak av sommaren 2026.
Europa kokar redan i maj – vad betyder det för svenska turister?
För svenska turister väcker det en obekväm fråga: är det fortfarande Medelhavet man ska jaga – eller börjar Centraleuropa bli det nya semesterfyndet?
Berlin blir som Barcelona
Under lång tid har semesterlogiken varit enkel. Sverige för regn. Sydeuropa för sol.
Men när Frankfurt når 35 grader i maj och delar av Spanien redan passerar 38–40 grader börjar kartan ritas om.
För en svensk barnfamilj som bokat storstadsweekend i Berlin eller Hamburg kan det plötsligt bli mer poolväder än museiväder.
Det är också här den svenska vinkeln börjar bli intressant.
Vi har tidigare skrivit om hur resenärer efter pandemin prioriterar upplevelser, kortare restider och färre byten. Om Centraleuropa samtidigt erbjuder högsommar utan fyra timmars flygning till södra Spanien blir konkurrensen om semesterveckorna hårdare.
Värmen flyttar semestern norrut
Det finns redan tecken på att resmönster förändras.
Historiskt har många svenskar sökt sig söderut i Europa för stabil sol. Men när temperaturerna närmar sig nivåer där man helst inte ska röra sig mitt på dagen blir det mindre självklart.
Franska myndigheter uppmanar redan människor att undvika fysisk aktivitet under dagens varmaste timmar.
Det förändrar semestern mer än man tror.
En sak är att ligga vid en pool. En annan är att gå 20 000 steg i Rom, stå i kö till ett museum i Paris eller släpa en kabinväska genom en stad byggd före luftkonditioneringen.
Plötsligt ser Köpenhamn, Amsterdam, Berlin och norra Italien ut som ganska smarta kompromisser.
Tre saker svenska turister bör tänka på i sommar
För det första: boka hotell annorlunda. Rum utan AC är inte längre en charmig detalj i Europa. Det är en riskfaktor. För det andra: tänk om kring dagsschemat.
Tidiga frukostar, siesta mitt på dagen och middagar efter klockan 20 är inte exotiska vanor längre. De är temperaturstrategi. För det tredje: underskatta inte norra Europa.
Om Sverige får 22–25 grader och södra Europa får 40 kan kalkylen förändras snabbt.
Den stora vinnaren kan bli hemestern
Det mest intressanta med den här värmen är kanske inte att Europa blir varmare. Det är att avstånd börjar spela mindre roll.
Om Frankfurt känns som Marbella och Skåne känns som norra Frankrike uppstår en ny semesterlogik: varför flyga längre än nödvändigt?
Det betyder inte att svenskar kommer sluta resa söderut. Men det kan betyda att fler börjar resa smartare. Och det är en ganska svensk lösning på ett ganska osvenskt problem.
