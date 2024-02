Experten: Vägen till den perfekta resväskan

Bioteknikbolaget Carbiotix som utvecklat ett prebiotiskt fiber steg 433 procent på onsdagsmorgonen efter ett USA-godkännande för sin första prebiotiska ingrediens baserad på majskli. Carbiotix går därmed från att vara ett utvecklingsbolag till ett kommersiellt bolag med en global adresserbar marknad på 1 miljard EUR. Bolaget genomför just nu en företrädesemission där teckningskursen är fastställd till …

Fast eller rörligt elpris – vilket är det bästa alternativet för dig? Här går vi igenom vad du behöver tänka på vad gäller valet mellan rörligt eller fast elpris. Jämför aktuella priser via verktyget nedan för att hitta det avtal som passar dig bäst. ANNONS Att välja mellan fast eller rörligt elpris är ett beslut …

Hållbara hjul

Om du ska resa till någon europeisk stad via tåg, och hoppa in och ut ur taxibilar under resan, är det bättre att satsa på en mjukare utsida som lätt kan tryckas ihop en bit.

Två hjul hjälper till när du behöver dra väskan, men se då till att hjulen är hållbara.

Tänk på att alltid märka väskan med ditt namn och telefonnummer, om den skulle försvinna på vägen.

Vid sämre underlag som snö och sand, är det viktigt att väskan har bra remmar som du kan bära med. Om inte är det smartast att satsa på en hållbar ryggsäck.

Skippa märkesväskan

Hur var det då med dyra märkesväskor?

ANNONS

Lämna dem hemma, lyder rådet från Raymond Thew.

Väskor kommer behandlas på samma sätt, oavsett om det handlar om en nyinköpt Louis Vuitton-väska, skriver The Guardian.

“Glöm ditt ego och strunta i fina väskor. Det är bättre att använda något billigare som gör samma jobb”.

Läs även:

SAS vd: Fortsatt god efterfrågan på resor – Dagens PS

Lyxigt lyft: Fem flygresor i första klass – Dagens PS