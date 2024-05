Koralldöden: “Som skogsbränder under ytan”

Har försvarsaktier nu blivit ESG?

Försvarsaktier har under de senaste åren ratats av fler och fler av ESG-skäl (environmental, social and governance), men nu går trenden åt andra hållet både i Sverige och internationellt. I en opinionsartikel hos Financial Times skriver Merryn Somerset Webb, chefredaktör för MoneyWeek, att ESG-investerare tenderar att fokusera så mycket på miljö att de glömmer bort …