Scanias miljardfiasko: Levererade 47 ellastbilar första kvartalet

Volvos kinesiska "syskon" Zeekr börsnoteras i USA – tappat värde

Geelys kinesiska premiummärke Zeekr ska börsnoteras i USA, via depåbevis. Men värderingen av Volvo Cars ”syskon” är betydligt lägre än senast bolaget tog in pengar. Den kinesiska elbilstillverkaren Zeekr ska börsnoteras i USA genom en notering av så kallade depåbevis (ADS, American Depositary Shares), som innebär att amerikanska investerare kan köpa in sig i bolaget …