Första gången i Italien – köpte hus direkt

Börs & Finans

Stockholmsbörsen på plus efter låga USA-siffror

Stockholmsbörsen avslutade veckan på plus, efter ett par tunga dagar. Kinnevik, Karnov, Hoist och Hexatronic rusade. Breda index OMXSPI steg 0,8 procent och storbolagsindex OMXS30 steg 0,6 procent. Det blev ett lyft uppåt för Stockholmsbörsen under eftermiddagen, då USA:s arbetsmarknadssiffror kom in sämre än väntat vilket gav en skjuts uppåt på Wall Street. Logiken bakom …