Den globala reseindustrin har rest sig från pandemins ruiner och levererar nu rena guldår på börsen. Kryssningar, lågprisflyg, hotellkedjor och bokningsplattformar tillhör de största vinnarna i år – tillsammans med comeback-bolaget Norwegian.
Reseboom på börsen – här är aktierna som lyfter 2025
Mest läst i kategorin
Prisras på resor – här är det billigast just nu
När vardagen gör comeback sjunker resepriserna. För den som har möjlighet att resa utanför skolloven är sensommaren och hösten en riktig guldgruva. När högsäsongen är över minskar trycket på både flyg och hotell. För att fylla tomma stolar och rum tvingas resebolagen pressa priserna. Det innebär att den som är flexibel kan göra riktiga fynd. …
Därför kan svetten stoppa dig i säkerhetskontrollen
Visste du att din egen svett kan göra dig misstänkt i säkerhetskontrollen? Under heta vår- och sommardagar har amerikanska TSA avslöjat att fukt i kläderna – särskilt i intima områden – kan få kroppsskannrar att slå larm. Då blir det plötsligt mer än bara en genomlysning; du riskerar att få en extra kroppsvisitering. Svett + …
Svenskarna ratar USA – bokningarna rasar med 50 procent
Svenskarna har tappat suget på resor över Atlanten. Nya siffror från Ticket och andra resebyråer visar att bokningarna till USA har minskat kraftigt under 2025. Los Angeles mest drabbat Det är inte längre lika hett att promenera på Hollywood Boulevard. Ticket rapporterar att resorna till Los Angeles har minskat med hela 45 procent. Totalt sett …
Experternas guide: Här ska du sitta för att överleva flygresan
Att välja stol på flygresan är lite som att dejta på nätet – rätt match kan bli en dröm, fel val kan förstöra hela resan. Vi har pratat med experter, flygrädda och småbarnsföräldrar för att reda ut var du faktiskt ska sitta för att överleva flygresan med hedern i behåll. För den flygrädde “Placera dig …
Världens bästa stad för dig som vill jobba och semestra samtidigt
Hög säkerhet, snabbt internet och nya visum lockar digitala nomader till Japans huvudstad. Att resa bort – och jobba samtidigt – har blivit populärt bland världens arbetande befolkning. Enligt en rapport från Owl Labs tog 58 procent av alla svaranden en så kallad workcation, alltså en kombination av arbete och semester, under 2024. 26 procent har …
Enligt en genomgång av Anlagepunk och marknadsdata från 2025 har sektorn gått starkt i takt med rekordhöga bokningar, stigande flygpriser och fortsatt sug efter upplevelser.
“Med dessa travel-stocks ökar chansen att portföljen lyfter lika snabbt som flygplanet”, skriver tidningen Anlagepunk.
Carnival – kryssningsjätten som seglar ifrån krisen
Världens största kryssningsbolag driver över 90 fartyg och har på kort tid gjort en remarkabel comeback. Efter pandemins mörka år visar Carnival nu stark vinsttillväxt i både USA och Europa. Aktien har stigit över 50 procent under 2025. “Carnival visar att kryssningsmarknaden inte bara är tillbaka – den är mer lönsam än någonsin.”
Läs även: Svenskarna ratar USA – bokningarna rasar med 50 procent
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Ryanair – lågprisflyget som blir premium för investerare
Ryanair är nu tre gånger så högt värderat på börsen som Lufthansa. Under 2025 har bolaget pressat kostnader, fyllt planen till bristningsgränsen och samtidigt höjt vinsten. Aktien har rusat 45 procent. “Ryanair fortsätter att överraska med både kostnadskontroll och vinstlyft.”
Booking Holdings – världens bokningskung
Booking.com befäster sin roll som världens största reseplattform online. Med en kursuppgång på drygt 28 procent i år rider bolaget på trenden att allt fler bokar hotell och semester digitalt. “Booking levererar tillväxt kvartal efter kvartal och stärker sin dominans.”
Läs även: Så tjänar SAS och de globala flygbolagen pengar på ditt kreditkort
Airbnb – uthyrningsplattformen som studsar tillbaka
Efter en svajig start på året har Airbnb återhämtat sig. Plattformen erbjuder i dag över 6 miljoner aktiva boenden globalt och aktien är upp runt 20 procent under 2025. “Airbnb lyckas behålla sin attraktionskraft trots hård konkurrens från hotellkedjorna.”
Marriott – hotellimperiet som frodas i premiumsegmentet
Marriott, med över 8 700 hotell i 139 länder, har under året rapporterat rekordvinster. Andra kvartalet 2025 steg vinsten med över 15 procent jämfört med i fjol. Aktien har ökat mer än 40 procent. “Marriott profiterar på premiumsegmentet och den starka efterfrågan på affärsresor.”
Norwegian – comeback på Nordens börser
Efter flera år av turbulens har Norwegian Air Shuttle rest sig från askan. Bolaget har städat i balansräkningen, satsat på lönsamma rutter och sett aktien rusa över 45 procent under året. “Norwegian är tillbaka som en seriös spelare i den europeiska flygindustrin.”
Vad ska investerare tänka på
Reseaktierna är 2025 tillbaka i centrum, men de bjuder på helt olika riskprofiler:
- Låg värdering & stabil vinst: Carnival, Ryanair
- Premiumvärderade tillväxtcase: Booking, Airbnb
- Stabilitet & utdelningspotential: Marriott
- Hög risk/hög avkastning: Norwegian
Den samlade bilden är tydlig – konsumenterna vill resa mer än någonsin. Men investerare bör inte glömma riskerna. Högre bränslepriser, geopolitik och valutakurser kan snabbt sätta käppar i hjulet. Just nu är dock reseboomen ett av börsens säkraste kort.
Hårdfakta om resebolagen som flyger högt på börsen 2025
Resebranschen har gått från pandemi-kris till börsens nya guldgruva. Kryssningar, flyg, hotell och bokningsplattformar tillhör årets mest lönsamma aktier – och investerare som vågat boka in dem i portföljen har fått avkastning som en förstaklassbiljett över Atlanten.
Carnival
Carnival är den största kryssningsoperatören globalt, med över 90 fartyg. Bolaget rapporterade rekordintäkter och höjde sin vinstprognos för 2025 tack vare mycket stark efterfrågan på kryssningar och ökade biljettpriser. Rörelseresultatet för 2025 förväntas öka med ca25%. Aktien har stigit kraftigt vid flera rapporttillfällen under året, bland annat upp 8% efter starka Q2-resultat, men den exakta uppgången för hela året (över 50%) kan just nu inte bekräftas med publika källor.
Ryanair
Ryanair rapporterade rekordvinst och ökade intäkter för Q1 2025. Bolaget har fyllt planen och dragit nytta av höga biljettpriser. Trots detta har aktien under 2025 stigit ca28%, inte 45%. Ryanair är fortsatt Europas största lågprisflyg och värderingen är hög, men är inte bekräftad som tre gånger Lufthansas utifrån aktuell börsvärdering
Booking Holdings
Booking.com har byggt vidare på sin position som världens största reseplattform. Intäkterna har stigit med 16-18% och vinsten med drygt30% för Q2 jämfört med 2024. Aktien har haft en viss uppgång, men enligt analytikerprognoser ligger kursen upp ca8–10% för året – inte 28%. Prognosen för helåret är fortfarande försiktigt positiv, men marknaden har stundvis varit avvaktande.
Airbnb
Airbnb har fortsatt stark expansion och tillväxt i boendesegmentet, och Q2-resultatet slog analytikerförväntningar. Dock präglas aktien av svagare tillväxtprognos för andra halvan av året och har inte rusat 20% – den har handlat mer sidledes och ligger något över ”fair value” enligt teknisk analys. Marknadskonsensus är att aktien har potential men är utsatt för konkurrens och marginalpress.
Marriott
Marriott rapporterar rekordmånga hotell, stark intäktstillväxt globalt och särskilt internationellt (5% för RevPAR utanför USA), främst tack vare premiumsegment och affärsresenärer. Totala tillväxten av rörelseresultatet är ca6–7% för året. Aktien har gått starkt periodvis, men någon bekräftad ökning på över40% finns ej; bolaget har till och med sänkt sina intäktsprognoser för resten av året p.g.a. avmattning i USA.
Norwegian
Norwegian rapporterade mycket goda Q2-siffror och återinförde utdelning, ett styrketecken efter många svåra år. Bolaget fokuserar på lönsamhet och kostnadskontroll, och återhämtningen har varit tydlig, men någon bekräftad börsrusning på över45% för 2025 går ej att styrka i de tillgängliga källorna. Bolaget är dock tillbaka som en tung aktör i Norden.
Källa: Anlagepunk
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Senaste nytt
Reseboom på börsen – här är aktierna som lyfter 2025
Den globala reseindustrin har rest sig från pandemins ruiner och levererar nu rena guldår på börsen. Kryssningar, lågprisflyg, hotellkedjor och bokningsplattformar tillhör de största vinnarna i år – tillsammans med comeback-bolaget Norwegian. Enligt en genomgång av Anlagepunk och marknadsdata från 2025 har sektorn gått starkt i takt med rekordhöga bokningar, stigande flygpriser och fortsatt sug …
Experter: Den amerikanska aktiemarknaden är rekorddyr – lägre avkastning
Experter viftar för fullt med varningsflaggorna. Den amerikanska aktiemarknaden är rekorddyr vilket kommer visa sig på avkastningen. Den amerikanska marknaden är dyr, faktum är ett den nästan aldrig varit dyrare enligt några experter, om man går efter några nyckeltal. Avkastingen dalar Det pekar samtidigt på att avkastingen kommer dala framöver. "Om man går in i …
Genombrottet som kan lösa laddkaoset i Sverige
Jakten på en ny lösning för elbilsladdning kan vara över – en oväntad lösning kan nu sänka kostnaderna dramatiskt. Att bygga ut den svenska laddinfrastrukturen är en dyr affär. I dag kan kostnaden för att sätta upp en enda snabbladdare landa på över 650 000 kronor, vilket är en av de främsta orsakerna till att …
Solsting i Kina: Överhettad marknad nära kollaps
Kina har blivit världsmästare på att bygga solceller. Men succén har fått en baksida. Landet producerar nu så mycket paneler att priserna kollapsat, företag blöder pengar och tiotusentals jobb har redan försvunnit. Enligt Reuters förlorade solsektorn motsvarande 40 miljarder dollar under 2024. Landets största bolag har skurit ned en tredjedel av personalen och många fabriker …
Experterna: Därför ska månadspengen ta slut
Att se barnens månadspeng sina kan vara svårt för en förälder. Men just där kan, enligt experterna, en viktig erfarenhet finnas. Många föräldrar swishar extra när barnens månadspeng inte räcker till. Men experterna varnar för att det riskerar att ta bort själva poängen med månadspengen – att barnen får planera, prioritera och ta ansvar för …