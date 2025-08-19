Reseboom på börsen – här är aktierna som lyfter 2025

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Ryanair – lågprisflyget som blir premium för investerare

ANNONS

Ryanair är nu tre gånger så högt värderat på börsen som Lufthansa. Under 2025 har bolaget pressat kostnader, fyllt planen till bristningsgränsen och samtidigt höjt vinsten. Aktien har rusat 45 procent. “Ryanair fortsätter att överraska med både kostnadskontroll och vinstlyft.”

Booking Holdings – världens bokningskung

Booking.com befäster sin roll som världens största reseplattform online. Med en kursuppgång på drygt 28 procent i år rider bolaget på trenden att allt fler bokar hotell och semester digitalt. “Booking levererar tillväxt kvartal efter kvartal och stärker sin dominans.”

Läs även: Så tjänar SAS och de globala flygbolagen pengar på ditt kreditkort

Sex miljoner boenden och en aktie som återhämtar sig snabbt. (Foto: Canva)

Airbnb – uthyrningsplattformen som studsar tillbaka

Efter en svajig start på året har Airbnb återhämtat sig. Plattformen erbjuder i dag över 6 miljoner aktiva boenden globalt och aktien är upp runt 20 procent under 2025. “Airbnb lyckas behålla sin attraktionskraft trots hård konkurrens från hotellkedjorna.”

Marriott – hotellimperiet som frodas i premiumsegmentet

Marriott, med över 8 700 hotell i 139 länder, har under året rapporterat rekordvinster. Andra kvartalet 2025 steg vinsten med över 15 procent jämfört med i fjol. Aktien har ökat mer än 40 procent. “Marriott profiterar på premiumsegmentet och den starka efterfrågan på affärsresor.”

ANNONS

Hög risk men högt flyg – aktien rusar lika snabbt som bolagets plan. (Foto: Canva)

Norwegian – comeback på Nordens börser

Efter flera år av turbulens har Norwegian Air Shuttle rest sig från askan. Bolaget har städat i balansräkningen, satsat på lönsamma rutter och sett aktien rusa över 45 procent under året. “Norwegian är tillbaka som en seriös spelare i den europeiska flygindustrin.”

Vad ska investerare tänka på

Reseaktierna är 2025 tillbaka i centrum, men de bjuder på helt olika riskprofiler:

Låg värdering & stabil vinst: Carnival, Ryanair

Premiumvärderade tillväxtcase: Booking, Airbnb

Stabilitet & utdelningspotential: Marriott

Hög risk/hög avkastning: Norwegian

Den samlade bilden är tydlig – konsumenterna vill resa mer än någonsin. Men investerare bör inte glömma riskerna. Högre bränslepriser, geopolitik och valutakurser kan snabbt sätta käppar i hjulet. Just nu är dock reseboomen ett av börsens säkraste kort.

När reseindustrin flyger högt följer börskurserna med upp i luften. (Foto: Canva)

Hårdfakta om resebolagen som flyger högt på börsen 2025

ANNONS

Resebranschen har gått från pandemi-kris till börsens nya guldgruva. Kryssningar, flyg, hotell och bokningsplattformar tillhör årets mest lönsamma aktier – och investerare som vågat boka in dem i portföljen har fått avkastning som en förstaklassbiljett över Atlanten.

Carnival

Carnival är den största kryssningsoperatören globalt, med över 90 fartyg. Bolaget rapporterade rekordintäkter och höjde sin vinstprognos för 2025 tack vare mycket stark efterfrågan på kryssningar och ökade biljettpriser. Rörelseresultatet för 2025 förväntas öka med ca25%. Aktien har stigit kraftigt vid flera rapporttillfällen under året, bland annat upp 8% efter starka Q2-resultat, men den exakta uppgången för hela året (över 50%) kan just nu inte bekräftas med publika källor.

Ryanair

Ryanair rapporterade rekordvinst och ökade intäkter för Q1 2025. Bolaget har fyllt planen och dragit nytta av höga biljettpriser. Trots detta har aktien under 2025 stigit ca28%, inte 45%. Ryanair är fortsatt Europas största lågprisflyg och värderingen är hög, men är inte bekräftad som tre gånger Lufthansas utifrån aktuell börsvärdering

Att boka en resa online är nu lika lönsamt som att äga bolagen bakom. (Foto: Canva)

Booking Holdings

Booking.com har byggt vidare på sin position som världens största reseplattform. Intäkterna har stigit med 16-18% och vinsten med drygt30% för Q2 jämfört med 2024. Aktien har haft en viss uppgång, men enligt analytikerprognoser ligger kursen upp ca8–10% för året – inte 28%. Prognosen för helåret är fortfarande försiktigt positiv, men marknaden har stundvis varit avvaktande.

Airbnb

ANNONS

Airbnb har fortsatt stark expansion och tillväxt i boendesegmentet, och Q2-resultatet slog analytikerförväntningar. Dock präglas aktien av svagare tillväxtprognos för andra halvan av året och har inte rusat 20% – den har handlat mer sidledes och ligger något över ”fair value” enligt teknisk analys. Marknadskonsensus är att aktien har potential men är utsatt för konkurrens och marginalpress.

8 700 hotell och rekordvinster – Marriott är värd världens aktieportfölj. (Foto: Canva)

Marriott

Marriott rapporterar rekordmånga hotell, stark intäktstillväxt globalt och särskilt internationellt (5% för RevPAR utanför USA), främst tack vare premiumsegment och affärsresenärer. Totala tillväxten av rörelseresultatet är ca6–7% för året. Aktien har gått starkt periodvis, men någon bekräftad ökning på över40% finns ej; bolaget har till och med sänkt sina intäktsprognoser för resten av året p.g.a. avmattning i USA.

Norwegian

Norwegian rapporterade mycket goda Q2-siffror och återinförde utdelning, ett styrketecken efter många svåra år. Bolaget fokuserar på lönsamhet och kostnadskontroll, och återhämtningen har varit tydlig, men någon bekräftad börsrusning på över45% för 2025 går ej att styrka i de tillgängliga källorna. Bolaget är dock tillbaka som en tung aktör i Norden.

Källa: Anlagepunk