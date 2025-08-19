Dagensps.se
Svenskarna ratar USA – bokningarna rasar med 50 procent

Los Angeles – drömmen som svenskarna plötsligt tröttnat på. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
19 aug. 2025

Svenskarna har tappat suget på resor över Atlanten. Nya siffror från Ticket och andra resebyråer visar att bokningarna till USA har minskat kraftigt under 2025.

Los Angeles mest drabbat

Det är inte längre lika hett att promenera på Hollywood Boulevard. Ticket rapporterar att resorna till Los Angeles har minskat med hela 45 procent. Totalt sett handlar det om en nedgång på mellan 21 och 30 procent jämfört med samma period förra året.

Hollywoodskylten lockar färre svenskar – nu gapar flygstolarna tomma. (Foto: Canva)
Oro och imageproblem

Förklaringarna varierar. Den svaga kronan gör USA-resan dyrare, men det handlar också om att många svenskar helt enkelt känner sig mindre lockade av den politiska situationen. En resebyrå i Jönköping talar om en nedgång på upp till 20 procent, och kopplar det direkt till en växande oro för att resa dit.

Los Angeles – världens filmstad, men inte längre svenskarnas favoritkuliss. (Foto: Canva)

Global trend

Sverige är inte ensamt. I Danmark rapporterar BilletKontoret, landets största biljettutställare, att försäljningen av flygbiljetter till USA halverats inför hösten. Samtidigt är den globala försäljningen av flygbiljetter i stort sett stabil – det är alltså just USA som fått kalla handen.

Avgrundsdjupt tapp till USA

På Göteborgsföretaget Rolfs Flyg och Buss genomför man årligen omkring 100 gruppresor till USA. Här märker man nu av ett ännu större tapp.

“Det är ett avgrundsdjup kan man säga. Ungefär 50 procent har fallit bort jämfört med vad det borde vara. Och det man kan se är att raset har kommit nu i februari, speciellt de senaste två veckorna. De har varit katastrofala”, säger vd Emanuel Karlsson till GP.

Han ser det politiska läget som en stor faktor i att folk tvekar kring att boka sin resa till USA.

“Det är minst sagt skakigt just nu. Hela världen tittar ju på och undrar vad ska USA vara i framtiden och vad ska det få för konsekvenser? Det får ju stort avtryck på resten av världen vad USA gör och där kommer ju resandet naturligt också.”

Källa: DN, GP, SVT, Standby.dk, Reuters

Viggo Cavling
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

