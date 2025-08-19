Svenskarna har tappat suget på resor över Atlanten. Nya siffror från Ticket och andra resebyråer visar att bokningarna till USA har minskat kraftigt under 2025.
Svenskarna ratar USA – bokningarna rasar med 50 procent
Mest läst i kategorin
När på dagen kaffe gör oss gladare enligt forskarna
Kaffe är en självklar del av vardagen för många svenskar. Nu visar en ny studie att tidpunkten kan påverka hur drycken påverkar humöret. För många börjar inte dagen förrän kaffekoppen står på bordet. Men varför känns en kopp ibland mer effektiv än en annan? Det ville forskarna ta reda på, och svaret visar att tidpunkten …
Svenskarna sviker solkusten efter protesterna mot massturism
Protesterna mot turismen i Solkusten börjar märkas även i Sverige. Allt fler svenskar väljer bort solkusten i sommar, och flera av Perfect Weekends läsare har hört av sig och berättat att de inte längre känner sig välkomna bland demonstrationer, rullväskeförbud, förbud mot semesterlägenhet och stigande hyror. Ordförandens dom: Inga fler semesterlägenheter “Det kommer inte att …
Mikroplaster på insidan – vad gör de med vår kropp?
Från bildäck till vattenflaskor. Mikroplasterna letar sig in i kroppen och forskarna försöker nu förstå deras inverkan. Mikroplaster är inte längre bara ett miljöproblem i haven, utan de finns i våra kroppar. Forskare har hittat plastpartiklar i blod, hjärna och till och med i benvävnad. Men vad innebär det för vår hälsa och var kommer …
Världens mest flygkåta nationer – och vart alla ska enligt IATA
Amerikanerna leder. Kineserna jagar. Britterna flyr till solen. Det är kontentan av en rapport från IATA för 2024 – flygbolagens egen mästerskapstabell. Full av siffror, men roligare än att försöka tyda en SAS-voucher. USA toppar – med råge USA landar på förstaplatsen med 876 miljoner passagerare 2024. Det är nästan fyra gånger fler än Indien …
Los Angeles mest drabbat
Det är inte längre lika hett att promenera på Hollywood Boulevard. Ticket rapporterar att resorna till Los Angeles har minskat med hela 45 procent. Totalt sett handlar det om en nedgång på mellan 21 och 30 procent jämfört med samma period förra året.
Läs även: Experternas guide: Här ska du sitta för att överleva flygresan
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Oro och imageproblem
Förklaringarna varierar. Den svaga kronan gör USA-resan dyrare, men det handlar också om att många svenskar helt enkelt känner sig mindre lockade av den politiska situationen. En resebyrå i Jönköping talar om en nedgång på upp till 20 procent, och kopplar det direkt till en växande oro för att resa dit.
Global trend
Sverige är inte ensamt. I Danmark rapporterar BilletKontoret, landets största biljettutställare, att försäljningen av flygbiljetter till USA halverats inför hösten. Samtidigt är den globala försäljningen av flygbiljetter i stort sett stabil – det är alltså just USA som fått kalla handen.
Läs även: Semesterresor och mat lyfter inflationen
Avgrundsdjupt tapp till USA
På Göteborgsföretaget Rolfs Flyg och Buss genomför man årligen omkring 100 gruppresor till USA. Här märker man nu av ett ännu större tapp.
“Det är ett avgrundsdjup kan man säga. Ungefär 50 procent har fallit bort jämfört med vad det borde vara. Och det man kan se är att raset har kommit nu i februari, speciellt de senaste två veckorna. De har varit katastrofala”, säger vd Emanuel Karlsson till GP.
Han ser det politiska läget som en stor faktor i att folk tvekar kring att boka sin resa till USA.
“Det är minst sagt skakigt just nu. Hela världen tittar ju på och undrar vad ska USA vara i framtiden och vad ska det få för konsekvenser? Det får ju stort avtryck på resten av världen vad USA gör och där kommer ju resandet naturligt också.”
Källa: DN, GP, SVT, Standby.dk, Reuters
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Senaste nytt
Fastighetsskatt - här är det dyrast i Europa
Fastighetsskatten varierar kraftigt i Europa. Euronews kartlägger vilka länder som tar mest och var intäkterna är störst. Fastighetsskatten slår olika hårt beroende på var i Europa du befinner dig. I vissa länder är den en tung del av både statskassan och hushållens plånböcker, medan andra knappt märker av den. En ny kartläggning visar var fastighetsskatten …
Satsar 20 miljarder men får kritik
Softbank satsar 2 miljarder dollar i Intel men får kritik för att göra investeringen av politiska och inte affärsmässiga skäl. Softbank har gått med på att köpa aktier i Intel för 2 miljarder dollar, nära 20 miljarder kronor, i en överraskande affär där Softbank stöttar ett kämpande amerikanskt bolag och samtidigt stärker sina egna ambitioner …
Svenskarna ratar USA – bokningarna rasar med 50 procent
Svenskarna har tappat suget på resor över Atlanten. Nya siffror från Ticket och andra resebyråer visar att bokningarna till USA har minskat kraftigt under 2025. Los Angeles mest drabbat Det är inte längre lika hett att promenera på Hollywood Boulevard. Ticket rapporterar att resorna till Los Angeles har minskat med hela 45 procent. Totalt sett …
Elbilarna du bör undvika: "Folk har blivit inlåsta i sina bilar"
Allt fler väljer elbil, men vissa modeller gör sina ägare rejält frustrerade. I en ny rapport pekas flera elbilar ut som särskilt problemtyngda. Vi bad Åsa Wallenrud, motorjournalist på Dagens PS, reda ut vilka som bör undvikas. Dålig mjukvara ger dålig elbil "En elbil är så beroende av mjukvaran att allting måste funka smidigt", säger …
Elbilsboomen kan få en oväntad vändning i Norge
I Norge höjs röster för att behålla dagens elbilssubventioner. Nu kan nya skatter göra framtida elbilsköp mycket dyrare. Elbilar har blivit normen för nybilsförsäljning i Norge, vilket skapat en het debatt kring framtida bilavgifter. Nu höjs röster för att regeringen ska agera med försiktighet och se bortom korta valcykler när de utformar en ny strategi …