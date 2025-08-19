Svenskarna ratar USA – bokningarna rasar med 50 procent

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

På bara några veckor har jämförelsesajten "Billån" blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se,

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i

Oro och imageproblem

Förklaringarna varierar. Den svaga kronan gör USA-resan dyrare, men det handlar också om att många svenskar helt enkelt känner sig mindre lockade av den politiska situationen. En resebyrå i Jönköping talar om en nedgång på upp till 20 procent, och kopplar det direkt till en växande oro för att resa dit.

Los Angeles – världens filmstad, men inte längre svenskarnas favoritkuliss. (Foto: Canva)

Global trend

Sverige är inte ensamt. I Danmark rapporterar BilletKontoret, landets största biljettutställare, att försäljningen av flygbiljetter till USA halverats inför hösten. Samtidigt är den globala försäljningen av flygbiljetter i stort sett stabil – det är alltså just USA som fått kalla handen.

Avgrundsdjupt tapp till USA

På Göteborgsföretaget Rolfs Flyg och Buss genomför man årligen omkring 100 gruppresor till USA. Här märker man nu av ett ännu större tapp.

“Det är ett avgrundsdjup kan man säga. Ungefär 50 procent har fallit bort jämfört med vad det borde vara. Och det man kan se är att raset har kommit nu i februari, speciellt de senaste två veckorna. De har varit katastrofala”, säger vd Emanuel Karlsson till GP.

Han ser det politiska läget som en stor faktor i att folk tvekar kring att boka sin resa till USA.

“Det är minst sagt skakigt just nu. Hela världen tittar ju på och undrar vad ska USA vara i framtiden och vad ska det få för konsekvenser? Det får ju stort avtryck på resten av världen vad USA gör och där kommer ju resandet naturligt också.”

Källa: DN, GP, SVT, Standby.dk, Reuters