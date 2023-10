Populära stadens turistskräck – kryssningsfartygen tvingas ut

Intresset för att investera i krypto håller på att förändra sig, något som talar för en uppgång. Flera av världens största aktörer är på väg in i kryptovalutor. Det berättar Niclas Sandström, vd för Nasdaq First North-listade Hilbert Group i en intervju. Kan du kort beskriva var kryptomarknaden befinner sig? Det har varit skit på …

Vill hitta hållbara lösningar

Efter pandemin väller besökare åter in över många europeiska storstäder som Barcelona – som förra året tog emot nio miljoner turister – en siffra som skjuter i höjden. Myndigheterna arbetar därmed mot klockan för att försöka hitta hållbara lösningar, berättar CNN Travel.

Stadens nye borgmästare Jaume Collboni vill hitta en bra balans som pumpar in pengar i stadskassan men som samtidigt är hållbar i längden.

En sådan lösning är fler skatter. För ett par dagar sedan uppgav Jaume Collboni att kryssningsfartyg som lägger till under tolv timmar kommer behöva betala drygt sex euro per passagerare till staden. Även de som hyr ut sina lägenheter via till exempel Airbnb kommer behöva betala till stadskassan, med drygt sju euro per natt och besökare.

“Vi är inte emot turism, men nu kommer den stödja våra sociala reformer”, säger han.

Läs även:

Extrema turister ökar i antal – vill ta risker – Dagens PS

ANNONS

USA-turister rusar till Europa – Dagens PS