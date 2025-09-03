Nytt bottenläge för turism till USA

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Integritetsavgift orsak till integritetsbrist i turistindustrin

USA har introducerat en obligatorisk ”Visa Integrity Fee” på 250 dollar, som ska börja gälla från och med 1 oktober 2025. Denna extra pengapåse slår hårt mot alla som behöver ett visum – turister, affärsresenärer, studenter – och driver totalkostnaden upp mot cirka 442 dollar. Det gör USA till ett av världens dyraste länder att ens försöka besöka.

Det skapar ännu mer irritation eftersom avgiften teoretiskt är återbetalningsbar – men processen är så luddig att få förväntas få tillbaka pengarna. För ESTA-resenärer – typ svenskar – höjs ansökningsavgiften också dramatiskt från 21 till 40 dollar från 30 september 2025.

Los Angeles – drömmen som svenskarna plötsligt tröttnat på. (Foto: Canva)

Bond-bomb – reseborgens nya twist

Utöver avgifterna har USA återinfört en obligatorisk reseobligation för vissa resenärer – upp till 15 000 dollar, återbetalningsbar om du håller dig inom reglerna. Förutsatt att du kan hosta upp summan och följa alla krav – annars blir det stopp vid säkerhetskontrollen.

Tapp i Europa – undantag från Latinamerika

Bokningarna har fallit rejält i Europa och Kanada – men Sydamerika går mot strömmen. Mexikaner, brasilianare och framför allt argentinare fortsätter att flöda in. Men med nya avgifter riskerar även detta att mattas av.

Sammanfattning – likt en budgetguide från helvetet

Avgift/åtgärd Kostnad / Effekt Visa Integrity Fee 250 dollar (totalkostnad ~442 dollar) ESTA-avgift (visumfritt) Från 21 → 40 dollar från 30 sep 2025 Obligatorisk visumborgen Upp till 15 000 dollar för utvalda länder Turisttapp 2025 (juli) –3,1 procent; intäkter 169 mdr dollar vs 181 mdr 2024

