Nytt bottenläge för turism till USA

Shopping kan bli betydligt dyrare framöver i USA genom "sneakflation", när tullarna går igenom.
”Welcome to America – men först, swisha 4 500 kronor till Homeland Security.”(Foto: Pexels)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 03 sep. 2025Publicerad: 03 sep. 2025

Turismen till USA är på fallrepet under 2025 – och som om inte det vore nog har myndigheterna lagt på en ny avgift som får plånboken att skrika rakt ut. Välkommen till semesterpriset deluxe.

När bilder på tomma gator ersätter Times Square – och avgifter gör det ännu tommare

För bara några år sedan var New York packed, Miami lyste som en tropisk karneval och köerna till Disney var längre än USA:s gräns mot Mexiko. I år? Tystnad och tomma rader i bokningssystemet. Antalet internationella besökare har fallit 3,1 procent i juli 2025 jämfört med året innan – femte raka månaden med nedgång. Prognoserna för helåret pekar mot en nedgång på över åtta procent, och turistintäkterna beräknas landa under 169 miljarder dollar, ned från 181 miljarder året innan.

New Yorks gator blir tystare när turisterna uteblir. (Foto: Canva)
Integritetsavgift orsak till integritetsbrist i turistindustrin

USA har introducerat en obligatorisk ”Visa Integrity Fee” på 250 dollar, som ska börja gälla från och med 1 oktober 2025. Denna extra pengapåse slår hårt mot alla som behöver ett visum – turister, affärsresenärer, studenter – och driver totalkostnaden upp mot cirka 442 dollar. Det gör USA till ett av världens dyraste länder att ens försöka besöka.

Det skapar ännu mer irritation eftersom avgiften teoretiskt är återbetalningsbar – men processen är så luddig att få förväntas få tillbaka pengarna. För ESTA-resenärer – typ svenskar – höjs ansökningsavgiften också dramatiskt från 21 till 40 dollar från 30 september 2025.

Los Angeles – drömmen som svenskarna plötsligt tröttnat på. (Foto: Canva)
Bond-bomb – reseborgens nya twist

Utöver avgifterna har USA återinfört en obligatorisk reseobligation för vissa resenärer – upp till 15 000 dollar, återbetalningsbar om du håller dig inom reglerna. Förutsatt att du kan hosta upp summan och följa alla krav – annars blir det stopp vid säkerhetskontrollen.

Tapp i Europa – undantag från Latinamerika

Bokningarna har fallit rejält i Europa och Kanada – men Sydamerika går mot strömmen. Mexikaner, brasilianare och framför allt argentinare fortsätter att flöda in. Men med nya avgifter riskerar även detta att mattas av.

Sammanfattning – likt en budgetguide från helvetet

Avgift/åtgärdKostnad / Effekt
Visa Integrity Fee250 dollar (totalkostnad ~442 dollar)
ESTA-avgift (visumfritt)Från 21 → 40 dollar från 30 sep 2025
Obligatorisk visumborgenUpp till 15 000 dollar för utvalda länder
Turisttapp 2025 (juli)–3,1 procent; intäkter 169 mdr dollar vs 181 mdr 2024

Källor: AP, Reuters, Time, Washington Post, Euronews, Hindustan Times, Al Jazeera, Dagens PS, Omni Ekonomi, Wikipedia

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

