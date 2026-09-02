Passet går ut för miljoner svenskar – det måste du göra nu

Polisen: Trycket kommer att öka

Polisen, som administrerar och hanterar passärenden, räknar med ett hårt tryck. Fler resurser med utökade tider ska lösa situationen, enligt Britt Meland.

Hon konstaterar att pandemins slut 2022 utlöst en våg av passansökningar. Orsaken var att många längtade efter att komma ut och resa efter restriktionerna. Dessa svenskar måste nu skaffa nya resehandlingar.

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Rådet: Ansök om nytt pass i god tid

”Vår uppmaning är att ansöka om nytt pass de närmsta månaderna och att göra det även om passet fortfarande är giltigt för att slippa köa senare. Det finns gott om lediga tider”, säger Paul Larsson, avdelningschef på serviceavdelningen på Polismyndigheten, i ett pressmeddelande.

En bred annonskampanj om att söka nytt pass innan giltighetstiden löper ut ska påminna berörda svenskar.

Processen har blivit mycket enklare

Den digitala teknikens framfart har gjort det enklare att förnya sitt pass. Det banar väg för mindre ”byråkrati” på den fysiska polisstationen i samband med passansökan.

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Numera går det exempelvis att boka tid för flera familjemedlemmar samtidigt, och vårdnadshavare kan ge sitt medgivande på ”Mina sidor” på nätet innan besöket. Dessutom har bokningen av pass online blivit mer överskådligt och tydligt när det gäller plats, datum och tider för besöket hos polisen.

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