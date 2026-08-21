Resebolag lägger till kostnad i efterhand – utreds av myndighet

Myndigheten undersöker om företagen har brutit mot konsumentlagstiftningen genom att lägga på obligatoriska kostnader senare i bokningsprocessen.

Kan bli mycket totalt

Om överträdelser konstateras kan bolagen tvingas betala böter eller kompensera kunder.

För tågbokningar har CMA sett avgifter på upp till 2,79 pund som läggs ovanpå det annonserade priset hos Trainline. För bussbokningar kan motsvarande avgifter uppgå till 1,50 pund, skriver BBC.

Kostnaderna kan därmed bli betydande för personer som reser ofta.

Trainline har tidigare kritiserats för sin prisinformation. 2023 konstaterade den brittiska järnvägsmyndigheten Office of Rail and Road att bolaget och sex andra biljettförsäljare inte redovisade vissa avgifter tillräckligt tydligt.

Virgin Atlantic granskas samtidigt för hur obligatoriska resortavgifter och lokala skatter presenteras vid bokning av paketresor.

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