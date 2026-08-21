Dagens PS
JUST NU

Skrämmande: De lånar en ny biljon dollar var femte månad och ingen reagerar

Dagensps.se
Börs & Finans

Resebolag lägger till kostnad i efterhand – utreds av myndighet

tåg
Att boka tåg i England kan bli dyrare än vad det först verkar som. (Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/TT).

Att tjänsten eller produkten kostar mer i slutändan än vad det står först är olagligt i Storbritannien. Nu kan flera stora företag få böta för överträdelse.

Storbritanniens konkurrens- och konsumentmyndighet CMA utreder Trainline, Virgin Atlantic och RED Driving School.

Skälet är att man misstänker så kallad drip pricing, där obligatoriska avgifter inte inkluderas i det pris som först visas för kunden.

Myndigheten undersöker om företagen har brutit mot konsumentlagstiftningen genom att lägga på obligatoriska kostnader senare i bokningsprocessen.

Kan bli mycket totalt

Om överträdelser konstateras kan bolagen tvingas betala böter eller kompensera kunder.

För tågbokningar har CMA sett avgifter på upp till 2,79 pund som läggs ovanpå det annonserade priset hos Trainline. För bussbokningar kan motsvarande avgifter uppgå till 1,50 pund, skriver BBC.

Kostnaderna kan därmed bli betydande för personer som reser ofta.

Trainline har tidigare kritiserats för sin prisinformation. 2023 konstaterade den brittiska järnvägsmyndigheten Office of Rail and Road att bolaget och sex andra biljettförsäljare inte redovisade vissa avgifter tillräckligt tydligt.

Virgin Atlantic granskas samtidigt för hur obligatoriska resortavgifter och lokala skatter presenteras vid bokning av paketresor.

Läs mer: Storbritanniens ekonomi ”glödhet” – men Hormuz kan sabba allt. Realtid

Tvingades återbetala pengar

Enligt CMA kan kostnaderna variera och i vissa fall uppgå till hundratals pund, vilket innebär en betydande ökning av det slutliga priset.

Även RED Driving School utreds. Där tittar CMA på om obligatoriska boknings- och digitala avgifter inkluderas i priset som visas när kunder bokar körlektioner.

Avgifterna kan enligt myndigheten överstiga 7 pund per lektion.

Tidigare i år krävde CMA att två andra trafikskolor skulle återbetala pengar till mer än 80 000 kunder efter att de inte hade redovisat det totala priset för körlektioner tydligt vid onlinebokning.

Läs mer: Studie: Brexit kostade sex procent av Storbritanniens ekonomi. Realtid

Uppmanar myndigheten att agera

Sedan förra året har CMA befogenhet att själv fastställa överträdelser av konsumentlagstiftningen utan att först behöva ta företagen till domstol.

Konsumentorganisationen Which? har uppmanat myndigheten att använda sina befogenheter mot företag som fortsätter att lägga på obligatoriska avgifter sent i bokningsprocessen.

De tre företagen uppger att de tar konsumenternas rättigheter och prisinformationen på allvar och att de kommer att samarbeta med CMA under utredningarna.

Läs mer: ”Perversa glasögonen” kan förbjudas på bio. Realtid

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Mest lästa i kategorin