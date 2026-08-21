Att tjänsten eller produkten kostar mer i slutändan än vad det står först är olagligt i Storbritannien. Nu kan flera stora företag få böta för överträdelse.
Resebolag lägger till kostnad i efterhand – utreds av myndighet
Storbritanniens konkurrens- och konsumentmyndighet CMA utreder Trainline, Virgin Atlantic och RED Driving School.
Skälet är att man misstänker så kallad drip pricing, där obligatoriska avgifter inte inkluderas i det pris som först visas för kunden.
Myndigheten undersöker om företagen har brutit mot konsumentlagstiftningen genom att lägga på obligatoriska kostnader senare i bokningsprocessen.
Kan bli mycket totalt
Om överträdelser konstateras kan bolagen tvingas betala böter eller kompensera kunder.
För tågbokningar har CMA sett avgifter på upp till 2,79 pund som läggs ovanpå det annonserade priset hos Trainline. För bussbokningar kan motsvarande avgifter uppgå till 1,50 pund, skriver BBC.
Kostnaderna kan därmed bli betydande för personer som reser ofta.
Trainline har tidigare kritiserats för sin prisinformation. 2023 konstaterade den brittiska järnvägsmyndigheten Office of Rail and Road att bolaget och sex andra biljettförsäljare inte redovisade vissa avgifter tillräckligt tydligt.
Virgin Atlantic granskas samtidigt för hur obligatoriska resortavgifter och lokala skatter presenteras vid bokning av paketresor.
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Tvingades återbetala pengar
Enligt CMA kan kostnaderna variera och i vissa fall uppgå till hundratals pund, vilket innebär en betydande ökning av det slutliga priset.
Även RED Driving School utreds. Där tittar CMA på om obligatoriska boknings- och digitala avgifter inkluderas i priset som visas när kunder bokar körlektioner.
Avgifterna kan enligt myndigheten överstiga 7 pund per lektion.
Tidigare i år krävde CMA att två andra trafikskolor skulle återbetala pengar till mer än 80 000 kunder efter att de inte hade redovisat det totala priset för körlektioner tydligt vid onlinebokning.
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Uppmanar myndigheten att agera
Sedan förra året har CMA befogenhet att själv fastställa överträdelser av konsumentlagstiftningen utan att först behöva ta företagen till domstol.
Konsumentorganisationen Which? har uppmanat myndigheten att använda sina befogenheter mot företag som fortsätter att lägga på obligatoriska avgifter sent i bokningsprocessen.
De tre företagen uppger att de tar konsumenternas rättigheter och prisinformationen på allvar och att de kommer att samarbeta med CMA under utredningarna.
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