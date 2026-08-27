En cyberattack mot flygplatser i Storbritannien har lett till att flera miljoners resenärers personuppgifter har läckt. Risken finns att hackarna kommer att försöka utnyttja det i kriminalitet.
Nio miljoner flygresenärer har fått personuppgifter stulna – uppmanas till försiktighet
Tre brittiska flygplatser har utsatts för en cyberattack där hackare fått tillgång till personuppgifter om omkring 8,7 miljoner kunder.
Det är Manchester Airport, London Stansted och East Midlands Airport som drabbats.
Alla tre drivs av Manchester Airports Group, MAG, som uppger att angreppet omfattade uppgifter kopplade till bland annat parkering, lounger, snabbspår genom säkerhetskontrollen och registrering för wifi på flygplatserna.
Uppmanas att vara extra försiktiga
Bland uppgifterna som angriparna kom över finns e-postadresser, telefonnummer, registreringsnummer och postnummer. Däremot ska inga bank- eller betalningsuppgifter ha funnits i det berörda systemet, skriver The Guardian.
Enligt MAG har attacken inte påverkat flygtrafiken eller säkerheten på flygplatserna. Varken passagerarsäkerheten eller flygsäkerheten ska ha äventyrats och verksamheten fortsätter som normalt.
MAG uppger att risken omedelbart begränsades efter att attacken upptäcktes. Bolaget samarbetar nu med specialister och relevanta myndigheter för att utreda händelsen och stärka skyddet för systemen.
Kunder som kan ha berörts har samtidigt uppmanats att vara extra försiktiga med oväntade mejl, telefonsamtal och sms.
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Kan användas till phishing
Risken är att de stulna uppgifterna används i så kallade phishingförsök där bedragare försöker få mottagare att lämna ifrån sig ytterligare information eller pengar.
Attacken inträffar mitt under den brittiska sommarsäsongen, när många familjer återvänder från semestrar inför skolstarten.
Under förra året passerade sammanlagt omkring 54 miljoner passagerare genom de tre flygplatserna.
Händelsen visar samtidigt hur stora mängder personuppgifter som samlas in av flygplatsoperatörer. Utöver själva flygresan hanterar flygplatser information om bland annat parkering, shopping, lounger och internetanslutningar.
Cyberattacker mot kritisk infrastruktur och stora företag har blivit allt vanligare. Förra året drabbades flera brittiska bolag av omfattande angrepp, däribland Jaguar Land Rover, Marks & Spencer, Harrods och Co-op.
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Har fått stora konsekvenser
I flera fall har attackerna fått betydande konsekvenser för verksamheten. Jaguar Land Rover tvingades exempelvis stoppa delar av sin produktion under flera veckor efter ett cyberangrepp.
Även flygindustrin har tidigare drabbats. Förra året ledde ett angrepp mot ett företag som tillhandahöll system för incheckning och ombordstigning till förseningar och inställda flyg på flera europeiska flygplatser, däribland Heathrow.
Samtidigt har brittiska myndigheter ökat pressen på företag som driver samhällsviktig infrastruktur att förbättra sitt cyberskydd.
I det aktuella fallet finns det ännu inga uppgifter om vem som ligger bakom attacken eller hur angriparna tog sig in i MAG system. Utredningen pågår.
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