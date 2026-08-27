Nio miljoner flygresenärer har fått personuppgifter stulna – uppmanas till försiktighet

Kan användas till phishing

Risken är att de stulna uppgifterna används i så kallade phishingförsök där bedragare försöker få mottagare att lämna ifrån sig ytterligare information eller pengar.

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Attacken inträffar mitt under den brittiska sommarsäsongen, när många familjer återvänder från semestrar inför skolstarten.

Under förra året passerade sammanlagt omkring 54 miljoner passagerare genom de tre flygplatserna.

Händelsen visar samtidigt hur stora mängder personuppgifter som samlas in av flygplatsoperatörer. Utöver själva flygresan hanterar flygplatser information om bland annat parkering, shopping, lounger och internetanslutningar.

Cyberattacker mot kritisk infrastruktur och stora företag har blivit allt vanligare. Förra året drabbades flera brittiska bolag av omfattande angrepp, däribland Jaguar Land Rover, Marks & Spencer, Harrods och Co-op.

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Har fått stora konsekvenser

I flera fall har attackerna fått betydande konsekvenser för verksamheten. Jaguar Land Rover tvingades exempelvis stoppa delar av sin produktion under flera veckor efter ett cyberangrepp.

Även flygindustrin har tidigare drabbats. Förra året ledde ett angrepp mot ett företag som tillhandahöll system för incheckning och ombordstigning till förseningar och inställda flyg på flera europeiska flygplatser, däribland Heathrow.

Samtidigt har brittiska myndigheter ökat pressen på företag som driver samhällsviktig infrastruktur att förbättra sitt cyberskydd.

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I det aktuella fallet finns det ännu inga uppgifter om vem som ligger bakom attacken eller hur angriparna tog sig in i MAG system. Utredningen pågår.

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