Nya EU-regler kan ge längre flygplatsköer – detta gäller svenska resenärer

Sedan den 10 april är systemet fullt infört. I stället för den gamla hederliga pass-stämpeln registreras bland annat ansiktsbild och fingeravtryck digitalt.

För svenskar är den viktigaste detaljen enkel: svenska och andra EU-medborgare omfattas inte av EES.

Problemet är bara att vi använder samma flygplatser som alla andra.

Köer vid gränskontroller har blivit vardag på flera av Europas största flygplatser. (Foto: Pexels)

Säkerhetsventilen har försvunnit efter nya EU-regler

Under sommaren har medlemsländer kunnat tillfälligt lätta på de biometriska kontrollerna när köerna blivit orimligt långa. Den möjligheten fungerade som en säkerhetsventil under semestertrafiken.

Från den 6 september har den tillfälliga flexibiliteten löpt ut, rapporterar Euronews.

Och då börjar flygbranschen bli nervös.

Branschorganisationen IATA uppger att en vanlig passkontroll som tidigare kunde ta omkring 20–25 sekunder nu kan ta runt 90 sekunder med EES. Multiplicera det med några tusen nyanlända britter och amerikaner och flygplatsens charm försvinner ganska snabbt.

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På Frankfurt flygplats ska väntetiderna under juli enligt uppgifter som Euronews hänvisar till ha nått i genomsnitt omkring två timmar. Även Amsterdam och München har haft betydligt längre köer än tidigare.