Har du svenskt pass behöver du inte lämna fingeravtryck för att komma hem från Mallorca. Men nya EU-regler med biometriska gränssystem kan ändå göra höstens flygresor betydligt segare. När en viktig nödlösning nu försvinner varnar resebranschen för nya jätteköer vid några av Europas största flygplatser.
Nya EU-regler kan ge längre flygplatsköer – detta gäller svenska resenärer
EU:s nya Entry/Exit System, EES, har knappast varit någon kioskvältare vid svenska middagsbord. Men systemet har blivit högst påtagligt för resenärer från bland annat Storbritannien, USA och andra länder utanför EU som ska passera Schengenområdets yttre gräns.
Sedan den 10 april är systemet fullt infört. I stället för den gamla hederliga pass-stämpeln registreras bland annat ansiktsbild och fingeravtryck digitalt.
För svenskar är den viktigaste detaljen enkel: svenska och andra EU-medborgare omfattas inte av EES.
Problemet är bara att vi använder samma flygplatser som alla andra.
Säkerhetsventilen har försvunnit efter nya EU-regler
Under sommaren har medlemsländer kunnat tillfälligt lätta på de biometriska kontrollerna när köerna blivit orimligt långa. Den möjligheten fungerade som en säkerhetsventil under semestertrafiken.
Från den 6 september har den tillfälliga flexibiliteten löpt ut, rapporterar Euronews.
Och då börjar flygbranschen bli nervös.
Branschorganisationen IATA uppger att en vanlig passkontroll som tidigare kunde ta omkring 20–25 sekunder nu kan ta runt 90 sekunder med EES. Multiplicera det med några tusen nyanlända britter och amerikaner och flygplatsens charm försvinner ganska snabbt.
På Frankfurt flygplats ska väntetiderna under juli enligt uppgifter som Euronews hänvisar till ha nått i genomsnitt omkring två timmar. Även Amsterdam och München har haft betydligt längre köer än tidigare.
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Svenskar slipper registreringen – men inte alltid kön
Flyger du från Stockholm till exempelvis Paris, Rom eller Malaga passerar du normalt ingen yttre Schengengräns och påverkas därför inte direkt av EES.
Men bilden förändras om du reser längre bort.
En svensk som mellanlandar på en stor europeisk flygplats på väg till eller från exempelvis USA, Storbritannien eller Asien kan hamna mitt i samma gränskontroller och terminalköer som alla andra.
Därför blir framför allt tajta anslutningar mer riskabla.
En timmes transfer på Heathrow har alltid varit en optimistisk livsfilosofi. Nu kan samma sak även gälla Frankfurt och Amsterdam när gränskontrollerna går på högvarv.
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Extra viktigt för familjer med olika pass
Systemet är desto viktigare för svenskar som reser tillsammans med personer som inte är EU-medborgare.
EES gäller i huvudsak personer från länder utanför EU som besöker Schengenområdet för kortare vistelser. De kan behöva registrera passuppgifter, ansiktsbild och fingeravtryck vid gränsen.
Första registreringen kan därför ta längre tid än en vanlig passkontroll.
EU:s tanke är förstås god. Det digitala systemet ska göra det lättare att upptäcka falska identiteter, personer som stannar längre än tillåtet och resenärer som försöker använda falska dokument.
Men modern teknik har en gammal ovana: när den införs på flygplatser uppstår ofta en kö framför den.
För svenska resenärer är rådet därför ganska odramatiskt. Ha lite större marginal än vanligt om resan innebär passage av Schengens yttre gräns – och boka inte en snäv transfer bara för att bokningssajten påstår att den är möjlig.
Bokningssajten springer trots allt inte genom Frankfurt med din kabinväska.
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