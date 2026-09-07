Japanerna bugar sig hela vägen till förstaplatsen över världens artigaste turister. Norrmännen visar att även skandinaver kan uppföra sig utomlands. Och amerikanerna? De kanske inte alltid är diskreta – men när notan kommer öppnar de plånboken.
Här är världens artigaste turister – och de som håller hårdast i plånboken
Vilka turister är egentligen trevligast att ha att göra med?
Frågar man 192 researrangörer som arbetar med safariresor i Afrika är svaret ganska tydligt: japanerna.
I en ny undersökning från SafariBookings fick researrangörerna bedöma vilka nationaliteter som är artigast, ger mest dricks, spenderar mest pengar, är mest äventyrliga och är mest intresserade av mat.
Resultatet är en liten turistpsykologisk världskarta.
Och nej, Sverige verkar inte ha gjort något större avtryck. Vi har kanske varit upptagna med att fundera på om kaffet verkligen ska kosta 48 kronor.
Japanerna vinner artighetsligan
Japan fick hela 21,1 procent av rösterna när researrangörerna skulle utse världens artigaste turister.
På andra plats kommer Norge med 10,6 procent och Schweiz med 10,4 procent.
Därefter följer Kanada och USA.
Det innebär alltså att våra norska grannar placerar sig bland världens mest väluppfostrade resenärer.
Det måste svida lite.
Sist bland nationaliteterna som nämns kommer Italien, där bara 1,3 procent av researrangörerna ansåg att italienarna var de allra artigaste turisterna.
Det betyder förstås inte att italienare uppför sig illa. Bara att de tydligen inte vinner VM i lågmält tackande och diskret köbildning.
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Amerikanerna regerar vid dricksen
När det gäller dricks är resultatet mindre överraskande.
Amerikanerna är överlägset mest generösa.
Nästan 30 procent av researrangörerna pekade ut USA som nationaliteten som ger bäst dricks.
På andra plats kommer tyskar med 13,1 procent, följda av kanadensare på 10 procent och schweizare på 8,6 procent.
Här spelar förstås den amerikanska drickskulturen stor roll.
För en svensk som fortfarande kan känna sig personligt förolämpad när kortterminalen föreslår 20 procent dricks kan detta framstå som ekonomisk galenskap.
För en amerikansk turist är det snarare tisdag.
De spenderar också mest
Amerikanerna vinner även kategorin största semesterplånbok.
24 procent av arrangörerna ansåg att turister från USA spenderar mest pengar under sina resor.
Tyskland och Kanada delar andraplatsen med 12,8 procent vardera.
Det är alltså inte bara dricksen.
Amerikanerna verkar över huvud taget vara bra kunder för turistindustrin.
Tyskarna vill ut på äventyr
När semestern blir mer fysisk tar tyskarna över.
21,1 procent av researrangörerna rankade tyskar som de mest äventyrliga turisterna.
Frankrike kommer tvåa med 17,8 procent och Nederländerna trea med 11 procent.
Britter och indier ligger betydligt längre ned, medan spanjorerna hamnar allra längst ned bland de redovisade nationaliteterna.
En möjlig tolkning är att tysken gärna bestiger berget medan spanjoren betraktar det från en solstol.
Båda strategierna har sina fördelar.
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Indien reser för maten
Den sista kategorin är kanske den viktigaste: vilka turister reser för att äta?
Här dominerar Asien.
Indier hamnar på första plats, följda av japaner.
Frankrike tar tredjeplatsen medan kinesiska turister kommer fyra och nederländska femma.
Italien hamnar strax utanför topp fem.
Att italienarna inte placerar sig högre kan möjligen bero på att de redan har ganska bra mat hemma.
Och svenskarna då?
Svenska turister syns inte bland topplaceringarna i undersökningen.
Det behöver inte betyda särskilt mycket.
Undersökningen bygger på svar från 192 safariarrangörer och ska snarare ses som en rolig temperaturmätare än någon vetenskaplig dom över världens resenärer.
Men en sak kan vi ändå konstatera.
Vill du göra succé som turist räcker det fortfarande långt med tre gamla klassiker:
Var trevlig.
Var nyfiken.
Och ge lite dricks när någon faktiskt har gjort sig förtjänt av den.
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En vecka med fotboll, politik, krogen, kultur och ett snabbt växande hat mot giriga kreditkortsapparater. Viggos dagbok rör sig från