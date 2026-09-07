Här är världens artigaste turister – och de som håller hårdast i plånboken

Amerikanerna regerar vid dricksen

När det gäller dricks är resultatet mindre överraskande.

Amerikanerna är överlägset mest generösa.

Nästan 30 procent av researrangörerna pekade ut USA som nationaliteten som ger bäst dricks.

På andra plats kommer tyskar med 13,1 procent, följda av kanadensare på 10 procent och schweizare på 8,6 procent.

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Här spelar förstås den amerikanska drickskulturen stor roll.

För en svensk som fortfarande kan känna sig personligt förolämpad när kortterminalen föreslår 20 procent dricks kan detta framstå som ekonomisk galenskap.

För en amerikansk turist är det snarare tisdag.

Amerikanerna spenderar mest på resan. Subtilitet är gratis, och därför verkar den inte prioriteras. Foto: Canva

De spenderar också mest

Amerikanerna vinner även kategorin största semesterplånbok.

24 procent av arrangörerna ansåg att turister från USA spenderar mest pengar under sina resor.

Tyskland och Kanada delar andraplatsen med 12,8 procent vardera.

Det är alltså inte bara dricksen.

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Amerikanerna verkar över huvud taget vara bra kunder för turistindustrin.

Tyskarna vill ut på äventyr

När semestern blir mer fysisk tar tyskarna över.

21,1 procent av researrangörerna rankade tyskar som de mest äventyrliga turisterna.

Frankrike kommer tvåa med 17,8 procent och Nederländerna trea med 11 procent.

Britter och indier ligger betydligt längre ned, medan spanjorerna hamnar allra längst ned bland de redovisade nationaliteterna.

En möjlig tolkning är att tysken gärna bestiger berget medan spanjoren betraktar det från en solstol.

Båda strategierna har sina fördelar.

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Indien reser för maten

Den sista kategorin är kanske den viktigaste: vilka turister reser för att äta?

Här dominerar Asien.

Indier hamnar på första plats, följda av japaner.

Frankrike tar tredjeplatsen medan kinesiska turister kommer fyra och nederländska femma.

Italien hamnar strax utanför topp fem.

Att italienarna inte placerar sig högre kan möjligen bero på att de redan har ganska bra mat hemma.

Svenskarna lyser med sin frånvaro i toppen. Vi kanske fortfarande står vid kortterminalen och grubblar över om 10 procent dricks är rimligt. Foto: Canva

Och svenskarna då?

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Svenska turister syns inte bland topplaceringarna i undersökningen.

Det behöver inte betyda särskilt mycket.

Undersökningen bygger på svar från 192 safariarrangörer och ska snarare ses som en rolig temperaturmätare än någon vetenskaplig dom över världens resenärer.

Men en sak kan vi ändå konstatera.

Vill du göra succé som turist räcker det fortfarande långt med tre gamla klassiker:

Var trevlig.

Var nyfiken.

Och ge lite dricks när någon faktiskt har gjort sig förtjänt av den.

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