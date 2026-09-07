En 23-årig man upptäckte en tämligen generös lucka i Finnairs betalningssystem på flyget. Under ett antal Europaflygningar handlade han för tusentals euro på kort utan täckning – och sålde sedan varorna billigt på nätet. Nu kostar flygturerna honom över 20 000 euro.
Han shoppade loss på flyget utan pengar – nu kommer notan
Det finns människor som köper en kaffe och en smörgås på flyget.
Sedan finns det människor som verkar betrakta taxfreevagnen som sitt privata varuhus.
En finländsk man tillhörde definitivt den senare gruppen, rapporterar Iltalehti.
När han var 23 år gammal reste han under några månader på ett stort antal Finnair-flygningar inom Europa och handlade varor ombord med kreditkort som saknade täckning.
Totalt lyckades han komma över produkter för mer än 15 000 euro, motsvarande omkring 165 000 kronor.
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Problemet fanns 10 000 meter upp
Tricket var egentligen ganska enkelt.
När Finnairs personal tog betalt ombord saknade betalterminalerna internetuppkoppling. Det gick därför inte alltid att kontrollera direkt om kortet faktiskt hade pengar bakom sig.
Personalen trodde att betalningen gick igenom.
Mannen visste bättre.
Enligt finländska medier genomfördes bedrägerierna på Finnairs Europaflygningar under perioden april till september. Notorna varierade kraftigt – från några tiotal euro till köp på över 5 000 euro.
Vad han exakt köpte framgår inte av domstolshandlingarna.
Men det verkar knappast ha varit kaffe och blåbärsjuice.
Sålde vidare billigt
Efter flygningarna sålde mannen delar av varorna på den finländska köp- och säljsajten Tori.fi.
Han använde falska namn och satte priserna betydligt lägre än varornas verkliga värde.
Det är också en detalj som senare skulle bli ganska besvärande för honom i domstolen.
För varför köpa dyra saker gång på gång för att sedan snabbt dumpa dem billigt på nätet?
Svaret från domstolen var ungefär: därför att du aldrig tänkte betala för dem.
Alla försök lyckades dock inte. Mannen försökte även göra förhandsbeställningar på varor för ytterligare mer än 15 000 euro, men de produkterna lämnades aldrig ut.
Åkte runt i Europa på flyget
Resorna gick bland annat till Amsterdam, Zürich, Budapest och Prag.
Brotten begicks redan 2017, men rättsprocessen drog ut ordentligt på tiden eftersom mannen vistades i Estland och inte kunde delges inför huvudförhandlingen.
Östra Nylands tingsrätt dömde honom till fyra månader och 15 dagars villkorligt fängelse för grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri.
Straffet mildrades något på grund av den långa handläggningstiden.
Skyllde på Finnair
Mannen överklagade sedan domen och hävdade bland annat att problemen egentligen berodde på Finnairs egna betalningsrutiner.
Han menade också att kontona inte alls saknat täckning och krävde dessutom 13 500 euro i ersättning från staten eftersom rättsprocessen tagit så lång tid.
Helsingfors hovrätt var inte imponerad.
Domstolen konstaterade att det var ”praktiskt taget omöjligt” att flera olika konton och kort av en ren slump skulle drabbas av betalningsproblem efter varje flygning.
Inte heller förklarade tekniska problem varför mannen sedan sålde de inköpta varorna till kraftigt rabatterade priser.
Domen stod därför fast.
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En dyr taxfreeshopping på flyget
Mannen är i dag 33 år gammal.
Han ska betala drygt 15 000 euro i skadestånd till Finnair och ytterligare drygt 5 000 euro i rättegångskostnader.
Totalt handlar det alltså om över 20 000 euro, motsvarande drygt 220 000 kronor.
Det blev med andra ord en ovanligt dyr ombordshopping.
Och möjligen en påminnelse om en gammal sanning inom både flyg och privatekonomi:
Gratis är sällan gratis. Särskilt inte när hovrätten får sista ordet.
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