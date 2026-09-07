Han shoppade loss på flyget utan pengar – nu kommer notan

Sålde vidare billigt

Efter flygningarna sålde mannen delar av varorna på den finländska köp- och säljsajten Tori.fi.

Han använde falska namn och satte priserna betydligt lägre än varornas verkliga värde.

Det är också en detalj som senare skulle bli ganska besvärande för honom i domstolen.

För varför köpa dyra saker gång på gång för att sedan snabbt dumpa dem billigt på nätet?

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Svaret från domstolen var ungefär: därför att du aldrig tänkte betala för dem.

Alla försök lyckades dock inte. Mannen försökte även göra förhandsbeställningar på varor för ytterligare mer än 15 000 euro, men de produkterna lämnades aldrig ut.

Åkte runt i Europa på flyget

Resorna gick bland annat till Amsterdam, Zürich, Budapest och Prag.

Brotten begicks redan 2017, men rättsprocessen drog ut ordentligt på tiden eftersom mannen vistades i Estland och inte kunde delges inför huvudförhandlingen.

Östra Nylands tingsrätt dömde honom till fyra månader och 15 dagars villkorligt fängelse för grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri.

Straffet mildrades något på grund av den långa handläggningstiden.

På 10 000 meters höjd var täckningen bättre i kabinen än på kontot. Foto: Canva

Skyllde på Finnair

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Mannen överklagade sedan domen och hävdade bland annat att problemen egentligen berodde på Finnairs egna betalningsrutiner.

Han menade också att kontona inte alls saknat täckning och krävde dessutom 13 500 euro i ersättning från staten eftersom rättsprocessen tagit så lång tid.

Helsingfors hovrätt var inte imponerad.

Domstolen konstaterade att det var ”praktiskt taget omöjligt” att flera olika konton och kort av en ren slump skulle drabbas av betalningsproblem efter varje flygning.

Inte heller förklarade tekniska problem varför mannen sedan sålde de inköpta varorna till kraftigt rabatterade priser.

Domen stod därför fast.

En dyr taxfreeshopping på flyget

Mannen är i dag 33 år gammal.

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Han ska betala drygt 15 000 euro i skadestånd till Finnair och ytterligare drygt 5 000 euro i rättegångskostnader.

Totalt handlar det alltså om över 20 000 euro, motsvarande drygt 220 000 kronor.

Det blev med andra ord en ovanligt dyr ombordshopping.

Och möjligen en påminnelse om en gammal sanning inom både flyg och privatekonomi:

Gratis är sällan gratis. Särskilt inte när hovrätten får sista ordet.