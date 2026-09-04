Två plan var sekunder från att kollidera på Sydney Airport. Nu visar dokument att flera av flygledarna hade klassats som ”högrisktrötta”.
Plan nära att krocka – flygledare var för trötta
Incidenten inträffade den 27 juli. Ett Qantas turbopropellerflygplan var på väg att landa när ett annat Qantas-plan, en Boeing 737, hade fått klartecken att korsa landningsbanan.
Det landande planet tvingades undvika 737:an i sista stund.
Första av sex ”near-misses”
Händelsen var den första av sex så kallade near-misses på Sydney Airport under loppet av ungefär en månad och har lett till ökad granskning av bemanningen inom den australiska flygtrafikledningen.
Men det är uppgifterna om flygledarnas arbetsbelastning som nu väcker särskild uppmärksamhet.
Av de tio flygledare som arbetade vid tidpunkten för incidenten hade fem klassats som ”H” – hög risk för trötthet – enligt ett internt register som Reuters granskat. Ytterligare en hade medelhög risk och en låg risk.
Två av de tre flygledare som var direkt inblandade i incidenten hade dessutom klassats som högrisktrötta. Den tredje hade medelhög risk, enligt skiftchefen.
Chefen: ”Det var väldigt nära”
Efter händelsen beskrev skiftchefen situationen i ett internt samtal med en chef inom flygtrafikledningen.
”Vi har typ fem högrisktrötta i morse. Det är lite vansinnigt”, sade han enligt inspelningen.
”Som tur var krockade de inte, men det var väldigt nära och alla här uppe är ganska skakade av det.”
En klassning som ”high fatigue risk” betyder inte att systemet har konstaterat att en flygledare faktiskt är trött.
I stället görs en automatiserad bedömning utifrån bland annat arbetspass och arbetsbelastning för att uppskatta risken för trötthet. Beroende på klassningen kan arbetsgivaren exempelvis införa längre raster, begränsa mängden flygtrafik som en flygledare hanterar eller avsluta ett arbetspass i förtid.
Kraftigt ökande övertid
Problemet är det inte alltid blir så. Eller aldrig. En flygledare i Melbourne säger att han aldrig har sett någon tas ur tjänst på grund av att personen bedömts vara för trött för att arbeta.
Fackförbundet Civil Air, som representerar omkring 85 procent av Australiens flygledare, uppger att allt fler arbetspass under de senaste åren har bedömts innebära förhöjd trötthetsrisk. Orsaken ska bland annat vara mindre återhämtning och längre arbetstider.
”Kort bemanning leder till att människor arbetar mer övertid, har färre lediga dagar, arbetar under större press och får ökande trötthet”, säger Civil Airs ordförande Scott Nugent till Reuters.
Bristen på flygledare plågar fler än Australien. USA har bland annat gjort en satsning på datorspelare för att få in fler sökanden, som Dagens PS tidigare rapporterat om.
Läs mer: Flygjätten jagar personal över 60 – ny strategi hyllas
Läs mer: Datorspelare som flygledare – över 2 000 har anställts
Läs mer: AI som flygledare – ingen bra idé