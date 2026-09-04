Chefen: ”Det var väldigt nära”

Efter händelsen beskrev skiftchefen situationen i ett internt samtal med en chef inom flygtrafikledningen.

”Vi har typ fem högrisktrötta i morse. Det är lite vansinnigt”, sade han enligt inspelningen.

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”Som tur var krockade de inte, men det var väldigt nära och alla här uppe är ganska skakade av det.”

En klassning som ”high fatigue risk” betyder inte att systemet har konstaterat att en flygledare faktiskt är trött.

I stället görs en automatiserad bedömning utifrån bland annat arbetspass och arbetsbelastning för att uppskatta risken för trötthet. Beroende på klassningen kan arbetsgivaren exempelvis införa längre raster, begränsa mängden flygtrafik som en flygledare hanterar eller avsluta ett arbetspass i förtid.

Kraftigt ökande övertid

Problemet är det inte alltid blir så. Eller aldrig. En flygledare i Melbourne säger att han aldrig har sett någon tas ur tjänst på grund av att personen bedömts vara för trött för att arbeta.

Fackförbundet Civil Air, som representerar omkring 85 procent av Australiens flygledare, uppger att allt fler arbetspass under de senaste åren har bedömts innebära förhöjd trötthetsrisk. Orsaken ska bland annat vara mindre återhämtning och längre arbetstider.

”Kort bemanning leder till att människor arbetar mer övertid, har färre lediga dagar, arbetar under större press och får ökande trötthet”, säger Civil Airs ordförande Scott Nugent till Reuters.

Bristen på flygledare plågar fler än Australien. USA har bland annat gjort en satsning på datorspelare för att få in fler sökanden, som Dagens PS tidigare rapporterat om.

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