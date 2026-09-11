Här är världens bästa promenadstäder – Stockholm står sig starkt

Nu har Skyscanner rankat tio städer som lämpar sig särskilt bra för resenärer som föredrar promenadskor framför taxiappar. Sju av de tio ligger i Europa.

Mer än bara gågator

Skyscanners undersökning bygger på 14 olika faktorer. Bland annat har man tittat på avstånden mellan sevärdheterna, hur många steg som krävs för att ta sig runt, höjdskillnader, antal vandringsleder, luftkvalitet och säkerhet.

Det handlar alltså inte bara om vem som har den längsta gågatan.

Vinnaren är Córdoba i Spanien, där det historiska centrumet är kompakt och många av stadens främsta sevärdheter kan klaras av till fots.

Bakom kommer Nagasaki och Hiroshima i Japan, följda av italienska Reggio Calabria.

Skyscanner har dock framför allt letat efter mindre självklara och växande destinationer för en cityweekend. Stockholm var därför inte en av städerna som konkurrerade om topplaceringarna.