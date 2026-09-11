En lyckad weekend behöver inte börja med taxi, tunnelbana eller en halvtimmes kamp mot Google Maps. En ny ranking pekar ut världens bästa promenadstäder – och Europa dominerar listan. Stockholm är inte med i just den undersökningen, men i en annan färsk ranking tillhör den svenska huvudstaden världseliten.
Här är världens bästa promenadstäder – Stockholm står sig starkt
Att promenera är fortfarande ett av de bästa sätten att upptäcka en stad. Man ser mer, hittar krogar som aldrig dök upp i sökresultatet och slipper betala 300 kronor för att färdas tre kilometer i rusningstrafik.
Nu har Skyscanner rankat tio städer som lämpar sig särskilt bra för resenärer som föredrar promenadskor framför taxiappar. Sju av de tio ligger i Europa.
Mer än bara gågator
Skyscanners undersökning bygger på 14 olika faktorer. Bland annat har man tittat på avstånden mellan sevärdheterna, hur många steg som krävs för att ta sig runt, höjdskillnader, antal vandringsleder, luftkvalitet och säkerhet.
Det handlar alltså inte bara om vem som har den längsta gågatan.
Vinnaren är Córdoba i Spanien, där det historiska centrumet är kompakt och många av stadens främsta sevärdheter kan klaras av till fots.
Bakom kommer Nagasaki och Hiroshima i Japan, följda av italienska Reggio Calabria.
Skyscanner har dock framför allt letat efter mindre självklara och växande destinationer för en cityweekend. Stockholm var därför inte en av städerna som konkurrerade om topplaceringarna.
Rekordmånga turister i Stockholm
Under juni och juli registrerades 3,6 miljoner gästnätter i Stockholm, en ökning med 8 procent jämfört med sommaren i fjol. Det är den högsta nivån som
Stockholm sexa i världen
När världens stora städer jämförs ser bilden betydligt bättre ut för Sverige.
I Time Outs stora undersökning 2026 fick Stockholm en promenadvänlighet på 88 procent och placerade sig på sjätte plats i världen.
Resultatet bygger på svar från över 24 000 stadsbor som bland annat fick bedöma hur lätt deras stad är att upptäcka till fots.
Stockholm hamnade strax bakom Seoul, Edinburgh, New York, Köpenhamn och Oslo. Paris fick samma resultat som Stockholm men placerades efter den svenska huvudstaden.
I Europa är Stockholm delad fyra tillsammans med Paris. Bara Edinburgh, Köpenhamn och Oslo får högre betyg.
Fjorton öar är inget hinder
På pappret borde Stockholm egentligen vara ganska besvärligt.
Staden är utspridd över 14 öar och delas av både vatten och höjdskillnader. Ändå fungerar den ovanligt bra för den som vill gå.
Från Centralstationen går det exempelvis att promenera via Kungsträdgården och Gamla stan till Slussen och Södermalm utan att behöva fundera särskilt mycket på kollektivtrafiken.
Åt andra hållet väntar Strandvägen och Djurgården.
Det är dessutom svårt att slå en promenad över Skeppsbron en ljus sommarkväll. Januari klockan 15.47 är förstås en annan gren.
Time Out konstaterar också att mer än fyra av fem stockholmare bor i områden där viktiga delar av vardagen finns inom ungefär 15 minuters promenad.
Stockholm må alltså saknas på Skyscanners nya lista.
Men för den svenska resenären finns en ganska trevlig slutsats: en av världens bästa promenadstäder finns redan hemma.
Här är Skyscanners tio bästa promenadstäder 2026
- Córdoba, Spanien
- Nagasaki, Japan
- Hiroshima, Japan
- Reggio Calabria, Italien
- Monte Carlo, Monaco
- Tartu, Estland
- Bursa, Turkiet
- Bolzano, Italien
- Sarajevo, Bosnien och Hercegovina
- Victoria, Kanada
Time Outs mest promenadvänliga städer 2026
- Seoul, Sydkorea – 93 procent
- Edinburgh, Storbritannien – 93 procent
- New York, USA – 91 procent
- Köpenhamn, Danmark – 90 procent
- Oslo, Norge – 89 procent
- Stockholm, Sverige – 88 procent
- Paris, Frankrike – 88 procent
- Singapore – 86 procent
- Helsingfors, Finland – 85 procent
- Kraków, Polen – 83 procent
Därefter följer Riga och Wien på 83 procent, Amsterdam 81, Tallinn 80, Zürich och Taipei 79, Vancouver och Macao 78, Melbourne 76 och München 75 procent.
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Leif Mannerström förknippas med Göteborg, fisk, husmanskost och krogar som Johanna, Sjömagasinet och Kometen. Men karriären började faktiskt i Stockholm –