Världens viktigaste tidning väljer: Här är Stockholms 7 bästa upplevelser

2. Se Stockholm från nya Slussen

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Nästa rekommendation är Katarinahissen, som åter öppnade 2023 efter 13 års stängning.

Därifrån går färden vidare mot Gondolen, Café Klotet och Pelago. Kombinationen utsikt, vatten och takserveringar kring den nya Slussen får stort utrymme i guiden.

Stockholm har alltså fått ett nytt vardagsrum. Det tog bara några miljarder kronor och ungefär en geologisk tidsålder.

3. Ät under Guldbron

Bland alla nya krogar vid Slussen väljer tidningen Krog Agrikultur, som öppnades av Filip Fastén efter hans tidigare Michelinbelönade Agrikultur.

Här rekommenderas bland annat gravad lax, rökta räkor, havskräftor och pilgrimsmusslor.

Och ja, man ska helst sitta utomhus under Guldbron.

Det är kanske första gången i Slussens historia som ordet mysigt kan användas helt utan ironi.

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Hasselbacken på Djurgården – klassisk familjefavorit. (Foto: Pressbild)

4. Upptäck Djurgårdens lugnare sida

De flesta turister hamnar på Skansen, Gröna Lund, Vasamuseet och Abba The Museum.

The New York Times går i stället längre ut på Djurgården.

Prins Eugens Waldemarsudde lyfts fram som en mindre känd pärla med konst, trädgård och utsikt över vattnet. För den som vill fortsätta finns också Thielska Galleriet längst ut på ön.

Men dagen börjar ännu tidigare vid Prinsessan Estelles skulpturpark och fortsätter till Rosendals Trädgård för brunch bland äppelträd och växthus.

Det är Djurgården för människor som redan fotograferat Vasaskeppet.

5. Ät middag i gamla Slakthusområdet

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Stockholms gamla köttindustri har förvandlats till ett av stadens hetaste krogområden.

The New York Times radar upp Bar Montan, Solen och Matateljén. Här finns naturviner, vedeldade pizzor, fisk och moderna nordiska menyer.

Kvällen kan sedan fortsätta på Hosoi.

Bakom restaurangen finns ett undangömt listening room där gästerna lyssnar på vinyl i stället för att fotografera sin cocktail.

Reglerna är bland annat inga bilder och inga högljudda samtal.

En krog där gästerna förväntas hålla käften och lyssna. Stockholm har kanske trots allt en framtid.

6. Ät vad New York Times kallar stadens bästa kardemummabulle

På söndagsmorgonen går färden till Lillebrors Bageri.

Kön kan vara lång, men enligt The New York Times går den snabbt. Tidningen är dessutom ovanligt bestämd: kardemummabullarna här är helt enkelt bäst i stan.

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Det är stora ord i en stad där kardemummabullen närmast har blivit en religion.

Bageriet är litet och främst inriktat på takeaway. Utöver kardemummabullar lockar säsongsbakverk med bland annat jordgubbar, blåbär och vanilj.

Gamla stan gör sig bäst när dagsbesökarna gått hem och gränderna återgår till stockholmarna. Foto: Visit Stockholm/Instagram

7. Ta SL-båten ut i skärgården

Guidens kanske bästa ekonomiska tips är också det enklaste.

Ta båten.

En vanlig biljett i Stockholms kollektivtrafik gäller på flera pendelbåtar, vilket gör det möjligt att se stora delar av den inre skärgården utan att köpa en dyr sightseeingbiljett.

The New York Times föreslår bland annat Vaxholm och Bogesundslandet, där man kan bada, vandra och under rätt säsong leta kantareller.

Har man mindre tid kan man åka till Saltsjöqvarn och besöka Hospitalet, den gamla institutionsbyggnaden som numera är konsthall.

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Stockholm har få turistattraktioner som slår en båttur genom skärgården till priset av en tunnelbanebiljett.

Sju Stockholmstips till

Gamla stan på kvällen: Vänta tills kryssningsturister och dagsbesökare har försvunnit. Då blir gränderna betydligt trevligare.

Den Gyldene Freden: Ta en akvavit på en av Stockholms mest klassiska krogar.

Fotografiska: Öppet sent och dessutom med utsikt tillbaka mot Gamla stan.

Svenskt Tenn: Josef Franks mönster visar att svensk design faktiskt kan innehålla färg.

Acne Studios: Flaggskeppsbutiken ligger i den gamla banklokalen där Norrmalmstorgsdramat utspelade sig.

Biblioteksgatan: Internationella lyxmärken blandas med svenska namn som Axel Arigato.

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Rosendals Trädgård: Växthus, bageri, odlingar och picknick under träden mitt på Djurgården.