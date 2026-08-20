Ving gör sin största satsning någonsin på den grekiska ön Kos. Nästa sommar öppnar Sunwing Marmari Beach – resejättens första helt nya Sunwing-hotell på 15 år. Barnfamiljernas favorithotell får därmed sin första nya anläggning sedan 2012.
Nu öppnar barnfamiljernas favorithotell på den grekiska ön
Första nya Sunwing sedan 2012
När Sunwing Marmari Beach öppnar i maj 2027 blir det ett rejält tillskott för svenska barnfamiljer som gärna vill ha pool, strand, buffé och så lite logistik som möjligt på semestern.
Hotellet byggs direkt vid stranden mellan Marmari och Mastichari, omkring 16 kilometer från Kos stad. Totalt får anläggningen 397 rum, varav Ving säljer 357.
Det här är det första helt nya Sunwing-hotellet sedan 2012.
”En viktig del av vår strategi handlar om att växa med fler egna koncepthotell”, säger Magnus Wikner, koncernchef för Vingägaren Nordic Leisure Travel Group.
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Åtta poolområden
Anläggningen blir en av de största i Sunwing-familjen och byggs som en mindre semesterby.
Här kommer bland annat åtta poolområden, 66 rum med direkt tillgång till delad pool och fem villor med privat pool. För småbarnsfamiljer byggs också så kallade Happy Baby Splash Pool-lägenheter, där barnen får en grund pool direkt utanför terrassen.
Dessutom väntar två stora bufférestauranger, à la carte-restaurang, gym, spa, Teen Lounge och förstås Lollo & Bernie. Det är med andra ord svårt att råka ut för något så obehagligt som en kulturell upplevelse utan att aktivt söka upp den.
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Fakta: Sunwing – svensk charterklassiker
Start: Sunwing-konceptet lanserades för mer än 60 år sedan.
Inriktning: Familjehotell skapade framför allt för nordiska barnfamiljer.
Koncept: Lägenheter och familjerum, stora poolområden, barnklubbar, restauranger, träning och aktiviteter samlade på samma anläggning.
Lollo & Bernie: Vings välkända maskotar är sedan länge en central del av barnkonceptet.
Klassiker: Sunwing är ett av de mest etablerade hotellkoncepten inom svensk charter och har för generationer av barnfamiljer blivit närmast synonymt med paketresan till solen.
Nytt på Kos: Sunwing Marmari Beach blir det första helt nya Sunwing-hotellet sedan 2012 och öppnar i maj 2027.
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