Nu öppnar barnfamiljernas favorithotell på den grekiska ön

Åtta poolområden

Anläggningen blir en av de största i Sunwing-familjen och byggs som en mindre semesterby.

Här kommer bland annat åtta poolområden, 66 rum med direkt tillgång till delad pool och fem villor med privat pool. För småbarnsfamiljer byggs också så kallade Happy Baby Splash Pool-lägenheter, där barnen får en grund pool direkt utanför terrassen.

Dessutom väntar två stora bufférestauranger, à la carte-restaurang, gym, spa, Teen Lounge och förstås Lollo & Bernie. Det är med andra ord svårt att råka ut för något så obehagligt som en kulturell upplevelse utan att aktivt söka upp den.

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Fakta: Sunwing – svensk charterklassiker

Start: Sunwing-konceptet lanserades för mer än 60 år sedan.

Inriktning: Familjehotell skapade framför allt för nordiska barnfamiljer.

Koncept: Lägenheter och familjerum, stora poolområden, barnklubbar, restauranger, träning och aktiviteter samlade på samma anläggning.

Lollo & Bernie: Vings välkända maskotar är sedan länge en central del av barnkonceptet.

Klassiker: Sunwing är ett av de mest etablerade hotellkoncepten inom svensk charter och har för generationer av barnfamiljer blivit närmast synonymt med paketresan till solen.

Nytt på Kos: Sunwing Marmari Beach blir det första helt nya Sunwing-hotellet sedan 2012 och öppnar i maj 2027.