Ny charteraktör vill utmana Ving och TUI

Sunweb vill upp på pallen

Nu har en ny aktör gjort entré på den svenska marknaden: Sunweb.

För att förstå mer om vad företaget håller på med tackade jag ja till en pressresa till Zakynthos i Grekland.

Sunweb är i grunden ett nederländskt bolag och stort i hemlandet, men även i Belgien och Tyskland. I Danmark ligger företaget på tredje plats. I Sverige drömmer man om samma position.

Till skillnad från Ving och TUI äger Sunweb inga egna hotell eller flygplan. I stället skriver företaget avtal med SAS och sedan nyligen även med Ryanair. Samma sak gäller hotelloperatörerna.

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Det innebär att Sunweb erbjuder fler produkter med större variation. Affärsidén är alltså att erbjuda bättre kvalitet till ett lägre pris med hjälp av modern teknik.

Men frågan är: Vad är kvalitet?

Ving, som äger och kontrollerar ett antal hotellfastigheter runt Medelhavet, har skräddarsytt dem efter svenskarnas behov. Hotellen har sällan det absolut bästa läget och är inte alltid nybyggda, men Ving har ändå lyckats få svenskar att besöka dem i generationer.

Vanans makt när det gäller charter är stor. Många av Vings gäster känner till de olika koncepten lika bra som den högsta ledningen.

Det är detta som Sunweb slåss mot.

Bästa buffén jag ätit på land

Hur var då resan?

Jo, jag måste säga att SAS kabinpersonal på vägen ner och hem är lika gullig som hos konkurrenterna. Flygvärdinnorna vet att semestern börjar redan i kabinen. Härligt.

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Vi får en egen transfer till vårt hotell Contessina. Det är verkligen ett utmärkt hotell med generösa rum, egen pool till många av rummen, ett fräscht gym och snygg inredning.

Högsta betyg blir det också till buffén, som är den bästa jag har ätit på land. Den kan nästan konkurrera med mina bästa kryssningsupplevelser, men bara nästan.

Här bor vi några dagar innan vi flyttar över till ett litet boutiquehotell vid namn Isola Concept. Det är också mysigt, men servicen på ett litet hotell kan aldrig konkurrera med den på ett stort hotell.

Det är förstås inte heller okej att luftkonditioneringen inte fungerar under vår sista natt. Det är som bekant väldigt varmt vid Medelhavet under högsäsongen.

Krokar är viktigare än man tror

En av hemligheterna bakom familjehotellet Sunwings popularitet är att Ving har satt upp ett stort antal krokar och hängare i varje rum.

Detta tänker jag ofta på under resan.

Efter några timmar på stranden har man ett antal blöta badkläder och handdukar att hänga upp, men det finns inga krokar. Då låter man grejerna torka på balkongräcket, och det ser för jävligt ut.

Jag gillar den internationella stämningen på våra Sunweb-hotell, med röster från hela Europa, även om nederländskan dominerar.

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Vi gör två utflykter och får se både öns högsta punkt, de blå grottorna och havssköldpaddorna. Det är underbart att simma i havet, som erbjuder en viss svalka.

Personligen tycker jag att 35 graders värme är för mycket, men på Zakynthos tycks jag vara ganska ensam om den känslan. De flesta vi möter verkar njuta rejält av solen.

Turismen kommer inte att försvinna

Jag tror inte att klimatförändringarna kommer att leda till att turismen försvinner från Medelhavet i juli och augusti.

Det finns många människor i Norden och Storbritannien som vill ha en solsäker och varm semester. Vi som tycker att det är lite för varmt kommer att åka till solen vid Medelhavet i april och maj eller i oktober och november.

Säsongen blir längre, vilket innebär bättre ekonomi för hotellen och krogarna som har det tufft under vintern.

Så hur kommer det då att gå för Sunweb? Kommer företaget att ta sig upp på pallplats även i Sverige?

Jag tror att det kommer att ta tid. Sunweb gör inget fel, men att bygga förtroende i reseindustrin är inget man gör i en handvändning.

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Som väl är backas Sunweb upp av det svenska riskkapitalbolaget Triton, som tycks vara uthålligt.