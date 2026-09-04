Nästa sommar slocknar solen över svenskarnas favoritkust

Den 2 augusti 2027 drar en total solförmörkelse fram över delar av Andalusien. Under några minuter blir det mörkt mitt på dagen, temperaturen sjunker och solens korona lyser runt månen.

Och ja: Marbella ligger mycket bra till.

Marbella hamnar mitt i showen

För européer är södra Spanien den enklaste platsen att uppleva totaliteten.

I Marbella kommer solen att vara helt täckt i ungefär 3 minuter och 21 sekunder. I Cádiz blir det knappt tre minuter och inne i Málaga ungefär 1 minut och 57 sekunder. Längre söderut och närmare förmörkelsens centrum blir upplevelsen längre.

I Andalusien börjar den partiella förmörkelsen omkring 09.40 och totaliteten inträffar ungefär en timme senare, beroende på var du befinner dig.

Då händer något som inga solnedgångsfilter på Instagram riktigt kan konkurrera med.

Ljuset försvinner, temperaturen sjunker och solens korona blir synlig runt den svarta månskivan. Strax före totaliteten kan så kallade Baily’s beads synas – små ljuspunkter när solljuset letar sig genom dalar och ojämnheter på månens kant.

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Sedan blir det mörkt, lovar Lintern.