Den 2 augusti 2027 händer något som låter som början på en katastroffilm. Mitt på dagen försvinner solen över delar av södra Spanien – och Marbella hamnar mitt i mörkret. För den som ändå tänkt åka till Costa del Sol kan nästa års semester bli betydligt märkligare än vanligt.
Nästa sommar slocknar solen över svenskarnas favoritkust
Glöm strandklubbar, padel och jakten på en ledig solstol.
Nästa sommar får södra Spanien en attraktion som ingen hotellägare i världen kan beställa: solen försvinner.
Den 2 augusti 2027 drar en total solförmörkelse fram över delar av Andalusien. Under några minuter blir det mörkt mitt på dagen, temperaturen sjunker och solens korona lyser runt månen.
Och ja: Marbella ligger mycket bra till.
De flyger rakt in i solförmörkelsen och direktsänder
Den 12 augusti riktas världens blickar mot himlen när en total solförmörkelse sveper över delar av Europa. För den som inte lyckas ta sig till rätt plats
Marbella hamnar mitt i showen
För européer är södra Spanien den enklaste platsen att uppleva totaliteten.
I Marbella kommer solen att vara helt täckt i ungefär 3 minuter och 21 sekunder. I Cádiz blir det knappt tre minuter och inne i Málaga ungefär 1 minut och 57 sekunder. Längre söderut och närmare förmörkelsens centrum blir upplevelsen längre.
I Andalusien börjar den partiella förmörkelsen omkring 09.40 och totaliteten inträffar ungefär en timme senare, beroende på var du befinner dig.
Då händer något som inga solnedgångsfilter på Instagram riktigt kan konkurrera med.
Ljuset försvinner, temperaturen sjunker och solens korona blir synlig runt den svarta månskivan. Strax före totaliteten kan så kallade Baily’s beads synas – små ljuspunkter när solljuset letar sig genom dalar och ojämnheter på månens kant.
Sedan blir det mörkt, lovar Lintern.
Vill du ha sex minuter – åk till Egypten
Efter Spanien går månens skugga vidare över Nordafrika och Mellanöstern.
Den passerar bland annat Marocko, Algeriet, Libyen och Egypten innan den fortsätter över Arabiska halvön. NASA anger den maximala totaliteten till 6 minuter och 23 sekunder.
Om man verkligen vill göra en resa av det hela är trakterna kring Luxor i Egypten bland de mest spektakulära alternativen.
Att stå bland faraonernas gravar medan solen slocknar känns möjligen lite överproducerat, men ibland får verkligheten faktiskt överträffa rese-tv.
Sverige får nöja sig med blek kopia
Från Sverige blir upplevelsen betydligt mindre dramatisk. Vill man se solen försvinna helt måste man alltså resa till totalitetszonen.
Det lär många göra.
Solförmörkelser har blivit rena resefenomen, där hotellrum, flygstolar och utsiktsplatser kan bli hårdvaluta långt före själva dagen.
Och just Spanien har en liten konkurrensfördel: om det mot förmodan blir molnigt finns åtminstone tapas.
En sak ska däremot inte improviseras. Under den partiella fasen måste man använda godkända solförmörkelseglasögon. Vanliga solglasögon räcker inte och att stirra på solen kan ge allvarliga ögonskador.
Så skriv in 2 augusti 2027 i kalendern.
För en gångs skull kan det vara värt att boka en resa till Costa del Sol och hoppas på mindre sol.
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