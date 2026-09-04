Nu ska privatjet bokas som Uber – på 30 sekunder

Ett privatjet är sällan bara ett privatjet

Som vi tidigare skrivit är privatflygets ekonomi betydligt mer komplicerad än att bara köpa eller hyra ett flygplan.

Den växande marknaden bygger allt oftare på charter, medlemskap och förköpta flygtimmar i stället för att kunden själv äger planet. För företag, entreprenörer och investerare handlar kalkylen ofta mindre om champagne och mer om vad några sparade timmar faktiskt är värda.

Ett privatplan kan dessutom flyga till mindre flygplatser, undvika byten och göra det möjligt att besöka flera städer samma dag.

Det är därför privatflygbolagen gärna beskriver sig som leverantörer av mobilitet snarare än lyx.

AI räknar på allt

ANNONS

Men att bygga en Expedia för privatjet är svårare än det låter.

Priset påverkas av vilken flygplanstyp som krävs, var planet befinner sig, hur mycket bränsle som behövs, vilka flygplatser som kan användas och om besättningen får arbeta den aktuella rutten.

Startupbolaget Elevate Jet använder därför AI för att väga samman sådana faktorer och snabbare avgöra vilka flygplan som faktiskt kan utföra resan.

Samtidigt har större aktörer redan enorma digitala nätverk. XO, som ingår i Vista Global, uppger enligt Robb Report att appen har omkring två miljoner nedladdningar och kan jämföra priser och tillgänglighet bland mer än 2 000 flygplan.

Wheels Up försöker gå ännu längre genom att kombinera privatflyg med reguljärflyg och samarbetar med Delta Air Lines.

Allt fler resenärer i Europa väljer att resa med privatjet (Foto: Planet 9).

Europa är svårare

I Europa finns ytterligare ett problem: gränser.

Tillstånd, skatteregler och olika nationella bestämmelser gör marknaden mer komplicerad än den amerikanska. Samtidigt försöker aktörer som österrikiska GlobeAir göra även kortare europeiska privatjetresor lika enkla att boka som en vanlig flygbiljett.

ANNONS

Det förändrar inte privatflygets grundproblem. Det är fortfarande dyrt och klimatmässigt svårt att försvara.