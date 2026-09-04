Att boka privatjet har länge varit en märkligt analog affär: ring en mäklare, förklara vart du ska, vänta på offerter och förhandla om priset. Nu vill en ny generation appar göra samma sak på några sekunder. Och när operatörerna får konkurrera om kunden kan även priserna pressas.
Nu ska privatjet bokas som Uber – på 30 sekunder
Privatflyget säljer framför allt en sak: tid.
Ändå har själva bokningen länge varit förvånansvärt tidskrävande. Kunden ringer en mäklare, lämnar datum, destination, antal passagerare och önskemål. Mäklaren kontaktar i sin tur flera flygbolag och återkommer med alternativ.
Det kan ta timmar.
Nu försöker en rad amerikanska och europeiska bolag göra med privatjet vad Uber gjorde med taxin och Booking.com med hotellrummet.
Boka direkt i mobilen, skriver Robb Report.
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Privatjet på 30 sekunder
Robb Report beskriver hur appar från bland andra FlyHouse, Jetly och Levo.aero gör det möjligt att söka efter och boka privatflyg betydligt snabbare än tidigare.
FlyHouse hävdar att en bokning kan genomföras på omkring 30 sekunder.
En viktig förändring är hur priset sätts. I stället för att en mäklare jagar offerter kan operatörerna konkurrera om samma resa i en slags omvänd auktion. Ju längre processen pågår, desto mer kan flygbolagen sänka sina priser för att vinna kunden.
Det är samma logik som redan förändrat hotell, reguljärflyg och taxi.
Skillnaden är att taxiresan till Arlanda sällan kostar 400 000 kronor.
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Ett privatjet är sällan bara ett privatjet
Som vi tidigare skrivit är privatflygets ekonomi betydligt mer komplicerad än att bara köpa eller hyra ett flygplan.
Den växande marknaden bygger allt oftare på charter, medlemskap och förköpta flygtimmar i stället för att kunden själv äger planet. För företag, entreprenörer och investerare handlar kalkylen ofta mindre om champagne och mer om vad några sparade timmar faktiskt är värda.
Ett privatplan kan dessutom flyga till mindre flygplatser, undvika byten och göra det möjligt att besöka flera städer samma dag.
Det är därför privatflygbolagen gärna beskriver sig som leverantörer av mobilitet snarare än lyx.
AI räknar på allt
Men att bygga en Expedia för privatjet är svårare än det låter.
Priset påverkas av vilken flygplanstyp som krävs, var planet befinner sig, hur mycket bränsle som behövs, vilka flygplatser som kan användas och om besättningen får arbeta den aktuella rutten.
Startupbolaget Elevate Jet använder därför AI för att väga samman sådana faktorer och snabbare avgöra vilka flygplan som faktiskt kan utföra resan.
Samtidigt har större aktörer redan enorma digitala nätverk. XO, som ingår i Vista Global, uppger enligt Robb Report att appen har omkring två miljoner nedladdningar och kan jämföra priser och tillgänglighet bland mer än 2 000 flygplan.
Wheels Up försöker gå ännu längre genom att kombinera privatflyg med reguljärflyg och samarbetar med Delta Air Lines.
Europa är svårare
I Europa finns ytterligare ett problem: gränser.
Tillstånd, skatteregler och olika nationella bestämmelser gör marknaden mer komplicerad än den amerikanska. Samtidigt försöker aktörer som österrikiska GlobeAir göra även kortare europeiska privatjetresor lika enkla att boka som en vanlig flygbiljett.
Det förändrar inte privatflygets grundproblem. Det är fortfarande dyrt och klimatmässigt svårt att försvara.
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