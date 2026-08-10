Den 12 augusti riktas världens blickar mot himlen när en total solförmörkelse sveper över delar av Europa. För den som inte lyckas ta sig till rätt plats har det spanska flygbolaget Iberia hittat en ovanlig lösning: ett specialchartrat flygplan som direktsänder hela skådespelet.
De flyger rakt in i solförmörkelsen och direktsänder
Flyger dit utsikten är som bäst
Flygningen, som fått namnet IB1473 efter astronomen Nicolaus Copernicus födelseår, lyfter från Madrid och följer en särskilt planerad rutt över norra Spanien. Ombord finns forskare som ska studera solens korona från omkring 10 000 meters höjd, där moln och luftföroreningar inte stör sikten, rapporterar Euronews.
Samtidigt kommer Iberia att livesända hela resan i sina sociala medier. Du behöver alltså inte boka en flygbiljett för att följa ett av årets mest spektakulära naturfenomen.
Det är kanske den enda flygningen där ingen klagar på att fönsterplatsen är upptagen.
Missa inte solförmörkelsen som mörklägger Europa – sedan dröjer det tusentals år
Den 12 augusti är ett datum att ringa in i kalendern. Då inträffar två spektakulära fenomen på himlen med bara några timmars mellanrum – en kombination
Spanien blir Europas bästa plats
Den totala solförmörkelsen blir den första som syns från den Iberiska halvön sedan 1912. Den smala zon där solen täcks helt passerar genom norra Spanien innan den fortsätter mot bland annat Grönland och Island.
Madrid och Barcelona hamnar precis utanför den så kallade totalitetszonen, men får ändå uppleva att omkring 99 procent av solen täcks.
För svenska resenärer som redan planerar en sensommarresa till Spanien är det ett ovanligt bonusnummer. Den som befinner sig på rätt plats får se himlen mörkna mitt på dagen och solens korona träda fram under några magiska minuter.
Svenskar har redan fått upp ögonen
Intresset för solförmörkelsen har vuxit kraftigt även i Sverige. Booking.com har tidigare rapporterat om en kraftig ökning av svenska sökningar på resor till norra Spanien inför den 12 augusti.
Det är lätt att förstå varför. En total solförmörkelse är inget man ser varje år – och definitivt inget man glömmer.
Total solförmörkelse över Europa – den första på 27 år
Den 12 augusti drar en total solförmörkelse in över Europas fastland för första gången sedan 1999. I Sverige blir förmörkelsen partiell, men månen kan