De flyger rakt in i solförmörkelsen och direktsänder

Samtidigt kommer Iberia att livesända hela resan i sina sociala medier. Du behöver alltså inte boka en flygbiljett för att följa ett av årets mest spektakulära naturfenomen.

Det är kanske den enda flygningen där ingen klagar på att fönsterplatsen är upptagen.

Spanien blir Europas bästa plats

Den totala solförmörkelsen blir den första som syns från den Iberiska halvön sedan 1912. Den smala zon där solen täcks helt passerar genom norra Spanien innan den fortsätter mot bland annat Grönland och Island.

Madrid och Barcelona hamnar precis utanför den så kallade totalitetszonen, men får ändå uppleva att omkring 99 procent av solen täcks.

För svenska resenärer som redan planerar en sensommarresa till Spanien är det ett ovanligt bonusnummer. Den som befinner sig på rätt plats får se himlen mörkna mitt på dagen och solens korona träda fram under några magiska minuter.

Svenskar har redan fått upp ögonen

Intresset för solförmörkelsen har vuxit kraftigt även i Sverige. Booking.com har tidigare rapporterat om en kraftig ökning av svenska sökningar på resor till norra Spanien inför den 12 augusti.

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Det är lätt att förstå varför. En total solförmörkelse är inget man ser varje år – och definitivt inget man glömmer.