Viggos krönika: Därför är Gotlands nya flygbolag dömt att misslyckas

Bristen på flygplan på Gotland

Den viktigaste förklaringen till min hårda profetia är bristen på flygplan. Tänk att du skulle starta en restaurang. Att köpa in basvaran mat är lätt. När det kommer till flygbolag är det svårt. Visst finns det en massa flygplan, men de är ofta gamla, vilket innebär att de ofta går sönder och drar en massa bränsle.

Michael O’Leary får inte sina plan, men tror vi verkligen att NyxAir levererar? (Foto: Virginia Mayo/AP/TT)

Orderböckerna sprängfyllda

Nya flygplan är det man vill ha, på samma sätt som en ny restaurang vill ha de bästa, senaste, heta, roliga råvarorna i köket. Att tillverka ett nytt flygplan tycks svårt. Följaktligen är orderböckerna hos världens få flygplanstillverkare fyllda till brädden, plus en lång väntelista bara för att bli kund. Problemet är att leverera. Boeings bästa kund heter Michael O’Leary och han driver Europas mest framgångsrika flygbolag Ryanair. Han klagar ständigt på att han inte får det han beställt… men var ska en missnöjd kund som Michael vända sig när han vill ha nya flygplan?

Svaret är att Airbus är lika dåliga på att hålla sitt ord.

Ett hyrt plan från Estland

Brommaflyg har, vad jag förstår, skaffat en hyrd ATR 42 med 48 säten från estniska NyxAir. Jag säger inte att planet kommer att störta, men det kommer att bli problem. En dörr som inte stängs perfekt. En lampa i cockpit som blinkar – ingen vet varför – men de 48 i kabinen kommer inte att lyfta förrän lampan lyser exakt som den ska. Det är ingen slump att flyget är världens tryggaste sätt att förflytta sig; säkerheten går före allt. Större bolag har vid tillfällen som dessa maskiner och personal i reserv, men jag tvivlar på att Brommaflyg kommer att ha detta i den utsträckning som krävs.

När BRA flyg höjer priserna tror Gotland på frälsning från Estland.. (Foto: TT)

Flygskam och snåla svenskar problem för Gotland

Till detta ska läggas den svenska innovationen flygskam. Och svenskarnas ovilja att betala mer än en tusenlapp för en enkel inrikesflygbiljett. Detta har lett fram till att SAS nyligen gått igenom en rekonstruktion och BRA flyg två (2) rekonstruktioner de senaste åren. Följaktligen godkände Konkurrensverket SAS övertagande av BRA:s linjer och flytten av verksamheten från Bromma till Arlanda. Det är trots allt bättre med ett företag som kanske överlever än två som blöder miljoner varje vecka.

”Drömmen hade förstås varit en ATR 72. Men vi börjar här, med ett upplägg som håller ekonomin lite bättre. Nu gäller det bara att fylla planen – annars är vi körda”, säger Henrik Svensson, vd och projektledare för Brommaflyg, till Flygtorget.

Kärlek till små aktörer

Än en gång, missförstå mig inte. Jag älskar små aktörer som Brommaflyg. Hellre ett litet oberoende hotell och en mysig kvarterskrog än ett kedjehotell och pizza på Vapiano. Men när det kommer till flyget gäller inte sund marknadsekonomi överallt. Det var därför som staten i flygets begynnelse drev verksamheten själv. Nu är flygmarknaden avreglerad, och på platser där det finns många människor funkar detta fint. Det är i avkrokar som Gotland och Norrland som befolkningsunderlaget inte bär kommersiell flygtrafik.

Norge visar vägen

Detta har man fattat i vårt västra grannland Norge, som inte bara säger att hela landet ska leva. De fina orden är också handling, med ett statligt finansierat nät av flyglinjer som gör att man kan driva företag och hålla på med turism även norr om polcirkeln. Det är förstås inte gratis, men det är det ytterst få saker som är.

Snabbfakta: Brommaflyg på Gotland

Premiär: 26 oktober 2025

Linje: Visby – Bromma

Tidtabell:

Fyra tur- och returavgångar på vardagar

En tur på lördagar

Två turer på söndagar

Flygplan: ATR 42, 48 säten (hyrt av estniska NyxAir)

Bokning: Planerad öppning 27–28 september