Gotland kokar av frustration över dyra färjor, ännu dyrare flyg och SAS monopol på vägen till fastlandet. In i detta stormiga luftrum kliver Brommaflyg med en hyrd ATR 42 och stora drömmar om att rädda öns förbindelser. Problemet är bara att förutsättningarna för ett nytt flygbolag aldrig har varit sämre än just nu, tycker Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling.
Viggos krönika: Därför är Gotlands nya flygbolag dömt att misslyckas
Det är en gammal sanning att det bästa sättet att bli miljonär är att vara miljardär och starta ett flygbolag. När jag läser på den utmärkta sajten Flygtorget att ett gäng som kallar sig själva Brommaflyg vill starta ett nytt flygbolag som ska flyga mellan Visby och Bromma, så tänker jag att läget för att starta ett nytt flygbolag aldrig varit sämre än nu.
Gotlands frustration kokar
Missförstå mig inte, jag förstår att Gotland kokar av frustration. Ön mitt i Östersjön är både fokus i världspolitiken med polska fallskärmssoldater som ska försvara dem mot ryssen, samtidigt som den är isolerad från Sverige med höga biljettpriser på färjan och ännu jävligare priser på flygresor till fastlandet. Sedan SAS tog över BRA:s linjer har biljettpriserna för att komma till avskyvärda Arlanda fem mil norr om Stureplan gått upp och antalet linjer gått ner. Det borde alltså vara utmärkta förutsättningar för att starta en konkurrent till SAS, som tycks ha glömt att den första bokstaven i deras namn står för Skandinavien.
Men så är inte fallet.
Bristen på flygplan på Gotland
Den viktigaste förklaringen till min hårda profetia är bristen på flygplan. Tänk att du skulle starta en restaurang. Att köpa in basvaran mat är lätt. När det kommer till flygbolag är det svårt. Visst finns det en massa flygplan, men de är ofta gamla, vilket innebär att de ofta går sönder och drar en massa bränsle.
Orderböckerna sprängfyllda
Nya flygplan är det man vill ha, på samma sätt som en ny restaurang vill ha de bästa, senaste, heta, roliga råvarorna i köket. Att tillverka ett nytt flygplan tycks svårt. Följaktligen är orderböckerna hos världens få flygplanstillverkare fyllda till brädden, plus en lång väntelista bara för att bli kund. Problemet är att leverera. Boeings bästa kund heter Michael O’Leary och han driver Europas mest framgångsrika flygbolag Ryanair. Han klagar ständigt på att han inte får det han beställt… men var ska en missnöjd kund som Michael vända sig när han vill ha nya flygplan?
Svaret är att Airbus är lika dåliga på att hålla sitt ord.
Ett hyrt plan från Estland
Brommaflyg har, vad jag förstår, skaffat en hyrd ATR 42 med 48 säten från estniska NyxAir. Jag säger inte att planet kommer att störta, men det kommer att bli problem. En dörr som inte stängs perfekt. En lampa i cockpit som blinkar – ingen vet varför – men de 48 i kabinen kommer inte att lyfta förrän lampan lyser exakt som den ska. Det är ingen slump att flyget är världens tryggaste sätt att förflytta sig; säkerheten går före allt. Större bolag har vid tillfällen som dessa maskiner och personal i reserv, men jag tvivlar på att Brommaflyg kommer att ha detta i den utsträckning som krävs.
Flygskam och snåla svenskar problem för Gotland
Till detta ska läggas den svenska innovationen flygskam. Och svenskarnas ovilja att betala mer än en tusenlapp för en enkel inrikesflygbiljett. Detta har lett fram till att SAS nyligen gått igenom en rekonstruktion och BRA flyg två (2) rekonstruktioner de senaste åren. Följaktligen godkände Konkurrensverket SAS övertagande av BRA:s linjer och flytten av verksamheten från Bromma till Arlanda. Det är trots allt bättre med ett företag som kanske överlever än två som blöder miljoner varje vecka.
”Drömmen hade förstås varit en ATR 72. Men vi börjar här, med ett upplägg som håller ekonomin lite bättre. Nu gäller det bara att fylla planen – annars är vi körda”, säger Henrik Svensson, vd och projektledare för Brommaflyg, till Flygtorget.
Kärlek till små aktörer
Än en gång, missförstå mig inte. Jag älskar små aktörer som Brommaflyg. Hellre ett litet oberoende hotell och en mysig kvarterskrog än ett kedjehotell och pizza på Vapiano. Men när det kommer till flyget gäller inte sund marknadsekonomi överallt. Det var därför som staten i flygets begynnelse drev verksamheten själv. Nu är flygmarknaden avreglerad, och på platser där det finns många människor funkar detta fint. Det är i avkrokar som Gotland och Norrland som befolkningsunderlaget inte bär kommersiell flygtrafik.
Norge visar vägen
Detta har man fattat i vårt västra grannland Norge, som inte bara säger att hela landet ska leva. De fina orden är också handling, med ett statligt finansierat nät av flyglinjer som gör att man kan driva företag och hålla på med turism även norr om polcirkeln. Det är förstås inte gratis, men det är det ytterst få saker som är.
Snabbfakta: Brommaflyg på Gotland
Premiär: 26 oktober 2025
Linje: Visby – Bromma
Tidtabell:
Fyra tur- och returavgångar på vardagar
En tur på lördagar
Två turer på söndagar
Flygplan: ATR 42, 48 säten (hyrt av estniska NyxAir)
Bokning: Planerad öppning 27–28 september
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
