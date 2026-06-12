Kroatien har gått från att vara ett alternativ till Italien till att bli ett förstahandsval för många svenskar. Kombinationen är svårslagen: kristallklart vatten, historiska städer, bra mat, hyggliga priser och över 1 200 öar att välja mellan. Det är som om någon tagit det bästa från Italien, Grekland och Montenegro och placerat allt längs samma kuststräcka.
Kroatiens sju bästa kuststopp
Här är sju stopp i Kroatien som gör en resa längs Adriatiska havet värd varje flygtimme.
1. Pula – romarriket vid havet
Många kommer till Istrien för maten, men stannar för historien. Pula domineras av en enorm romersk arena som fortfarande används för konserter och festivaler nästan 2 000 år efter att den byggdes.
Gamla stan är en blandning av romerska lämningar, venetianska fasader och kaféer där tempot är betydligt långsammare än hemma i Sverige. Härifrån når du också Istriens berömda vinområden, olivlundar och tryffelskogar.
Sex skäl att välja Kroatien i sommar
Utsträckt längs det Adriatiska havet, nära Centraleuropa väntar Kroatien, det femte mest populäraste semesterlandet bland européer enligt en färsk rapport
2. Rovinj – Kroatiens vackraste stad
Om någon skulle be dig välja ett enda vykort från Kroatien är chansen stor att det föreställer Rovinj.
Den gamla stadskärnan ligger på en halvö som sticker ut i havet. Smala kullerstensgränder slingrar sig mellan pastellfärgade hus och små restauranger. Här är det lätt att förlora både orienteringsförmågan och tidsuppfattningen.
På kvällen fylls kajerna av människor som äter fisk, dricker lokalt vin och tittar på solnedgången. Mer avancerat än så behöver inte livet vara, anser NY Times.
3. Rijeka – kustens mest underskattade stad
Rijeka har aldrig varit lika glamorös som Dubrovnik eller Split. Det är just därför staden är så intressant.
Här möter Centraleuropa Medelhavet. Hamnen, de gamla palatsen och stadens alternativa kulturliv ger en känsla av autenticitet som många mer välpolerade destinationer saknar.
Ta dig upp till Trsatborgen för utsikten över Kvarnerbukten och avsluta dagen med fiskgryta på någon av stadens klassiska tavernor.
4. Rab – ön för den som vill andas ut
Kroatien är fullt av öar, men Rab tillhör fortfarande de mindre kända.
Här finns långgrunda badvikar, pinjeskogar och en charmig medeltida stadskärna. Tempot är betydligt lugnare än på de mer omtalade öarna längre söderut.
Det här är platsen för långa luncher, sena bad och böcker som faktiskt blir lästa.
5. Zadar – där havet spelar musik
Zadar är en av Kroatiens mest kompletta städer. Historien finns överallt, från romerska ruiner till venetianska stadsmurar.
Samtidigt är staden modern och livfull. Mest känd är havsorgeln, ett konstverk där vågorna skapar musik genom ett system av rör under strandpromenaden.
Det låter märkligt. Det är märkligt. Men det fungerar.
Dessutom ligger fem av Kroatiens nationalparker inom bekvämt avstånd.
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6. Split – kejsarens gamla sommarställe
När den romerske kejsaren Diocletianus skulle pensionera sig byggde han ett palats vid havet. I dag är det hjärtat i Split.
Det som gör staden unik är att palatset inte är ett museum. Människor bor, arbetar och driver restauranger inne i de gamla murarna.
Utanför väntar stränder, marknader och färjor till öarna Hvar, Brac, Vis och Korcula. Split är därför en perfekt bas för den som vill kombinera stadsliv med ö-hoppning.
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Det inte bara ser rent ut – det är verkligen rent vatten. Enligt en ny rapport från Europeiska miljöbyrån, EEA) ser det bra ut för Europas badplatser. Det
7. Dubrovnik – stjärnan som fortfarande levererar
Det finns en anledning till att Dubrovnik lockar miljontals besökare varje år.
De mäktiga stadsmurarna, de blanka kalkstensgatorna och det blå Adriatiska havet skapar en miljö som nästan känns overkligt vacker. Här spelades delar av tv-serien Game of Thrones in, men staden behöver egentligen inga tv-kameror för att imponera.
Tricket är att besöka Dubrovnik smart. Kom tidigt på morgonen, undvik högsäsongens värsta trängsel och passa på att utforska halvön Pelješac med sina vingårdar och ostronodlingar.
Perfect Weekend Guide
Bästa strategi för en första Kroatienresa är att välja en region snarare än att försöka se allt. Istrien passar matälskare, Kvarner lockar den som söker lugnare öar, Zadar är perfekt för naturupplevelser och Split fungerar som nav för ö-hoppning. Dubrovnik är fortfarande landets stora klassiker, men den blir bäst när den kombineras med utflykter utanför stadsmurarna.
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