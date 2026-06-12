Kroatiens sju bästa kuststopp

2. Rovinj – Kroatiens vackraste stad

Om någon skulle be dig välja ett enda vykort från Kroatien är chansen stor att det föreställer Rovinj.

Den gamla stadskärnan ligger på en halvö som sticker ut i havet. Smala kullerstensgränder slingrar sig mellan pastellfärgade hus och små restauranger. Här är det lätt att förlora både orienteringsförmågan och tidsuppfattningen.

ANNONS

På kvällen fylls kajerna av människor som äter fisk, dricker lokalt vin och tittar på solnedgången. Mer avancerat än så behöver inte livet vara, anser NY Times.

Rijeka är hamnstaden som lockar med kultur och historia snarare än perfekta stränder. (Foto: Canva)

3. Rijeka – kustens mest underskattade stad

Rijeka har aldrig varit lika glamorös som Dubrovnik eller Split. Det är just därför staden är så intressant.

Här möter Centraleuropa Medelhavet. Hamnen, de gamla palatsen och stadens alternativa kulturliv ger en känsla av autenticitet som många mer välpolerade destinationer saknar.

Ta dig upp till Trsatborgen för utsikten över Kvarnerbukten och avsluta dagen med fiskgryta på någon av stadens klassiska tavernor.

På Rab är det lättare att hitta en lugn badvik än en nattklubb. (Foto: Canva)

4. Rab – ön för den som vill andas ut

Kroatien är fullt av öar, men Rab tillhör fortfarande de mindre kända.

ANNONS

Här finns långgrunda badvikar, pinjeskogar och en charmig medeltida stadskärna. Tempot är betydligt lugnare än på de mer omtalade öarna längre söderut.

Det här är platsen för långa luncher, sena bad och böcker som faktiskt blir lästa.

Zadar är en perfekt bas för utflykter till några av landets främsta nationalparker. (Foto: Canva)

5. Zadar – där havet spelar musik

Zadar är en av Kroatiens mest kompletta städer. Historien finns överallt, från romerska ruiner till venetianska stadsmurar.

Samtidigt är staden modern och livfull. Mest känd är havsorgeln, ett konstverk där vågorna skapar musik genom ett system av rör under strandpromenaden.

Det låter märkligt. Det är märkligt. Men det fungerar.

Dessutom ligger fem av Kroatiens nationalparker inom bekvämt avstånd.

ANNONS

Strandpromenaden Riva är stadens vardagsrum med utsikt över hamnen. (Foto: Canva)

6. Split – kejsarens gamla sommarställe

När den romerske kejsaren Diocletianus skulle pensionera sig byggde han ett palats vid havet. I dag är det hjärtat i Split.

Det som gör staden unik är att palatset inte är ett museum. Människor bor, arbetar och driver restauranger inne i de gamla murarna.

Utanför väntar stränder, marknader och färjor till öarna Hvar, Brac, Vis och Korcula. Split är därför en perfekt bas för den som vill kombinera stadsliv med ö-hoppning.

Dubrovniks stadsmurar hör till Europas mest imponerande historiska byggnadsverk. (Foto: Canva)

7. Dubrovnik – stjärnan som fortfarande levererar

Det finns en anledning till att Dubrovnik lockar miljontals besökare varje år.

ANNONS

De mäktiga stadsmurarna, de blanka kalkstensgatorna och det blå Adriatiska havet skapar en miljö som nästan känns overkligt vacker. Här spelades delar av tv-serien Game of Thrones in, men staden behöver egentligen inga tv-kameror för att imponera.

Tricket är att besöka Dubrovnik smart. Kom tidigt på morgonen, undvik högsäsongens värsta trängsel och passa på att utforska halvön Pelješac med sina vingårdar och ostronodlingar.

Perfect Weekend Guide

Bästa strategi för en första Kroatienresa är att välja en region snarare än att försöka se allt. Istrien passar matälskare, Kvarner lockar den som söker lugnare öar, Zadar är perfekt för naturupplevelser och Split fungerar som nav för ö-hoppning. Dubrovnik är fortfarande landets stora klassiker, men den blir bäst när den kombineras med utflykter utanför stadsmurarna.