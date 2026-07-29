Missa inte solförmörkelsen som mörklägger Europa – sedan dröjer det tusentals år

Samma kväll som solförmörkelsen exploderar stjärnhimlen

När mörkret faller väntar nästa föreställning. Då når Perseiderna – årets mest populära meteorregn – sin kulmen. Under goda förhållanden kan tiotals, ibland över hundra, stjärnfall i timmen svepa över himlen.

Det är kombinationen som gör kvällen historisk.

”Att få uppleva en så stor solförmörkelse och ett kraftigt meteorregn inom bara några timmar är helt unikt”, säger den norske astrofysikern Knut Jørgen Røed Ødegaard.

Enligt honom dröjer det tusentals år innan en liknande kombination inträffar igen.

Titta aldrig direkt mot solen utan godkända förmörkelseglasögon. (Foto: Pexels)

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Titta – men gör det rätt

Den som vill se solförmörkelsen måste använda särskilda förmörkelseglasögon. Vanliga solglasögon, även flera par ovanpå varandra, skyddar inte ögonen mot den skadliga strålningen.

När solen delvis skyms luras dessutom pupillerna att öppna sig mer, vilket kan öka risken för allvarliga ögonskador om man tittar direkt mot solen utan rätt skydd.

Missar du solförmörkelsen? Då kommer en ny chans

Om molnen förstör upplevelsen finns ändå en liten tröst.

Redan den 28 augusti syns en nästan total månförmörkelse över stora delar av Europa. Den kräver inga specialglasögon – bara en väckarklocka och en klar morgonhimmel.