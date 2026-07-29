Den 12 augusti är ett datum att ringa in i kalendern. Då inträffar två spektakulära fenomen på himlen med bara några timmars mellanrum – en kombination som enligt astronomer är så ovanlig att ingen levande människa kommer att få uppleva den igen. Och ja, Sverige får vara med på festen.
Missa inte solförmörkelsen som mörklägger Europa – sedan dröjer det tusentals år
Solförmörkelsen som mörklägger Europa
Den 12 augusti sveper en djup partiell solförmörkelse över stora delar av Europa. I Sverige kommer en stor del av solen att täckas, medan delar av Spanien, Portugal och Island får uppleva en total solförmörkelse.
Astronomer beskriver den som den mest spektakulära solförmörkelsen över Norden på många år och en av de största fram till 2039.
Men det är bara första akten, rapporterar TV2.
Antikens dator kunde förutse månförmörkelser
För över 2 000 år sedan byggde grekerna en maskin, av många ansedd som världens första dator, som kunde räkna ut solens och månens rörelser och förutse
Samma kväll som solförmörkelsen exploderar stjärnhimlen
När mörkret faller väntar nästa föreställning. Då når Perseiderna – årets mest populära meteorregn – sin kulmen. Under goda förhållanden kan tiotals, ibland över hundra, stjärnfall i timmen svepa över himlen.
Det är kombinationen som gör kvällen historisk.
”Att få uppleva en så stor solförmörkelse och ett kraftigt meteorregn inom bara några timmar är helt unikt”, säger den norske astrofysikern Knut Jørgen Røed Ødegaard.
Enligt honom dröjer det tusentals år innan en liknande kombination inträffar igen.
Titta – men gör det rätt
Den som vill se solförmörkelsen måste använda särskilda förmörkelseglasögon. Vanliga solglasögon, även flera par ovanpå varandra, skyddar inte ögonen mot den skadliga strålningen.
När solen delvis skyms luras dessutom pupillerna att öppna sig mer, vilket kan öka risken för allvarliga ögonskador om man tittar direkt mot solen utan rätt skydd.
Missar du solförmörkelsen? Då kommer en ny chans
Om molnen förstör upplevelsen finns ändå en liten tröst.
Redan den 28 augusti syns en nästan total månförmörkelse över stora delar av Europa. Den kräver inga specialglasögon – bara en väckarklocka och en klar morgonhimmel.
Den längsta solförmörkelsen i århundradet väntas snart – här hittar du den
”Det är mörkret som gör ljuset värt att resa efter”, sa en gammal astronom en gång om solförmörkelsen. Han hade naturligtvis rätt – och sommaren 2027 får