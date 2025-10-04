Zadar är Kroatiens charmigaste underdog. En stad som i tre tusen år har bytt ägare lika ofta som Hammarby byter tränare. Romare, venetianare, habsburgare – alla har lämnat något kvar. Resultatet är en kuliss som känns som om någon blandat antik ruin med uteservering och tryckt på “shuffle”.
Perfect Weekend i Zadar
Mest läst i kategorin
Så blir du blåst på flyget – och knepen för att få pengarna tillbaka
Du checkar in, glider mot gaten och flyget med känslan av att snart få sippa champagne i business class. Men vid boarding väntar chocken: din plats har försvunnit och du sitter plötsligt inklämd i ekonomi. Välkommen till flygvärldens mest förödmjukande fenomen – den ofrivilliga nedgraderingen. Varför blir man nedgraderad Det finns flera orsaker, men den …
Nu får Fido egen turistskatt i Italien
En hundsemester till Italien kan snart bli dyrare än en vinresa till Toscana med en ny turistskatt. Åtminstone om du väljer Bolzano, porten till Dolomiterna. Från och med 2026 inför staden en särskild turistskatt på hundar. Två ben betalar ingång, fyra ben beskattas. Hunden blir skattebetalare i Italien Bolzano tänker ta 1,50 euro om dagen …
Svenskarnas favoritapp får nya sköna funktioner
Svenskarnas favoritapp Google Maps har fått en rejäl uppdatering. Från att ha varit den självklara guiden för bilförare blir appen nu ännu bättre för alla oss som tar tunnelbanan, cykeln eller helt enkelt går på två ben genom stan. Slut på app-stress med Google Maps Det största lyftet är att du kan söka efter nya …
Resa till USA kan bli krångligare – nya regler om kön i passet
Att resa till USA har aldrig varit enkelt. ESTA, fingeravtryck och det där svettiga ögonblicket när en officer frågar varför man ska vara tre nätter i New York. Nu blir det ännu mer komplicerat, framför allt för HBTQ-resenärer. Kanada har uppdaterat sitt reseråd och varnar för att USA:s federala myndigheter inte längre accepterar könsmarkörer bortom …
Michael O’Leary: EU kan inte skydda Europas flygplatser
Ryanairs vd Michael O’Leary riktar hård kritik mot EU efter flera incidenter där drönare stört flygtrafiken i Europa. Han menar att obehöriga drönare som flyger över flygplatser bör skjutas ner och avfärdar samtidigt EU:s planer på en “drönarmur” som ineffektiva. Incidenter i Polen och Danmark Under de senaste veckorna har flygplatser i både Polen och …
Havsorgel och solhälsning
Zadar har två sevärdheter som är bättre än alla kyrkor i världen. Havsorgeln, ett konstverk från 2005 som förvandlar vågor till musik via 35 pipor under kajen. Det låter ungefär som när en val möter en dragspelare från Balkan. Precis bredvid finns Solhälsningen – en jättelik solcellsinstallation som blinkar i neon när solen går ner. Instagram älskar detta, och det gör även alla som tagit ett glas för mycket Pošip.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Så förändrar AI spelutvecklingen – och så tar andra branscher inspiration
Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Romersk historia med extra allt
Mitt i stan står Augustus gamla forum. Här samlas lokalbefolkningen, turister och ibland även fotbollsspelande barn. Kyrkan St. Donat från 800-talet är byggd av återanvänt romerskt stenmaterial. Tänk byggnadsvård, fast för 1200 år sedan. Och för den som vill vara riktigt turistig finns även klocktornet på St. Anastasia-katedralen. Utsikten är värd träningsvärken.
Så blir du tryggare på hotellrummet
Att bo på hotell ska vara lyxigt och rofyllt. Men ibland känns det mer som att checka in på en skräckfilm än på en weekendresa.
Mat från havet och vin från backen
Zadar har alltid levt på fisk och vin. På Antiquus serverar man sushi på blåfenad tonfisk från Adriatiska havet – en kul twist på stadens fiskehistoria. Vill du ha något mer rustikt så styr stegen mot Varoš, där små tavernor serverar musslor, calamari och osttallrikar som får dig att glömma allt om LCHF. Till detta: ett glas gemišt – vin blandat med bubbelvatten. Billigare än Ramlösa, roligare än cava.
Läs även: Framtidens flygplats: ansiktet blir ditt boardingkort, Realtid
Kultur med lokala twistar
Förutom museer med tusenåriga krukor finns också Liliput Gallery – konst på riktigt lokal nivå. Här säljs allt från vykort för några euro till tavlor för semesterbudgeten. Och om du hellre vill dricka konst än köpa den finns Deja Brew – stadens första bryggeri, inhyst i ett palats.
Utflykter med stil
Hoppa på en barkajoli, en liten roddbåt som trafikerat samma sträcka i flera hundra år. Det är Uber, men med biceps. Eller ta färjan över till ön Ugljan, hyr en cykel och trampa runt bland byar, olivträd och små badvikar. Här känns livet mer Medelhavet än charter. Vill du maxa romantiken, leta upp Zadar-sfinxen – ett gigantiskt stenmonument från tidigt 1900-tal som enligt sägnen kan fixa kärleken.
Där natten tar vid
När mörkret faller samlas lokalborna längs Riva-promenaden. Barer och vinträdgårdar gömmer sig i murarna, på murarna och under murarna. Beställ ett glas av den lokala likören Maraska pelinkovac. Den smakar som Jägermeister men med mer själ.
Perfect Weekend Guide till Zadar
- Havsorgeln: 35 pipor under vattnet spelar på havets vågor. Gratis och beroendeframkallande.
- Solhälsningen: Solpaneler som blir en discokula i Adriatiska natten.
- Varoš: Zadar på riktigt. Små barer, stora portioner, noll filter.
- Ugljan: Ön för cykel, bad och att känna sig som en extra i en italiensk film.
- Barkajoli: Roddpendeln som funnits i flera hundra år och fortfarande kör dagligen.
Källa: New York Times Travel, Visit Zadar, Wikipedia
Europas mest skrämmande flygplats – från Madeira till Mykonos
Att flyga är världens säkraste sätt att resa. Men det betyder inte att alla inflygningar världens flygplatser känns särskilt trygga.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Modern trerumslägenhet på Kempinski Residences, Gozo. Högkvalitativa material, femstjärnig service och tillgång till 3 utomhuspooler och två inomhuspooler.
Senaste nytt
Perfect Weekend i Zadar
Zadar är Kroatiens charmigaste underdog. En stad som i tre tusen år har bytt ägare lika ofta som Hammarby byter tränare. Romare, venetianare, habsburgare – alla har lämnat något kvar. Resultatet är en kuliss som känns som om någon blandat antik ruin med uteservering och tryckt på “shuffle”. Havsorgel och solhälsning Zadar har två sevärdheter …
Var försiktig när du säljer ditt guld
Läs avtalsvillkoren noga, kolla upp företaget och läs recensioner från personer som tidigare sålt guld till dem. Det är de främsta tipsen från Konsumentverkets vägledare till den som vill sälja sitt guld på nätet eller över disk. När man som privatperson säljer något, exempelvis guld, till ett företag gäller inte konsumentlagstiftningen utan det är avtalsvillkoren …
Trump: Kriget kan vara nära ett slut
Israel förbereder sig för det första steget i Donald Trumps Gazaplan, uppger premiärminister Benjamin Netanyahu. Kriget är ”mycket nära” att ta slut, hävdar USA:s president. Men från Gaza rapporteras en våldsam natt. ”Vi kommer att samarbeta till fullo med presidenten och hans team för att avsluta kriget”, skriver premiärminister Netanyahus stab enligt israeliska medier. Beskedet …
Avslöjat: Swedbank satsar miljoner i kritiserat gruvbolag
Trots hård kritik från både Norge och svenska konkurrenter väljer Swedbank att öka sitt innehav i ett bolag bakom världens största nickelgruva. Investeringen sker dessutom genom bankens gröna fonder. När Norges statliga oljefond nyligen beslutade att utesluta det franska gruvbolaget Eramet – delägare i den omstridda Weda Bay-gruvan – var motiveringen tydlig: risken för miljöförstöring …
Hur länge kan du egentligen dricka ur samma vattenflaska
Det börjar alltid på samma sätt. Du köper en iskall vattenflaska på Pressbyrån, tar några klunkar och slänger ner den i väskan. Två dagar senare hittar du flaskan igen – lite ljummen, lite misstänkt. Ska man dricka eller hälla ut Mikrobiologen lugnar – men med förbehåll Enligt Per Saris, professor i mikrobiologi vid Helsingfors universitet, …