Perfect Weekend i Zadar

Romersk historia med extra allt

Mitt i stan står Augustus gamla forum. Här samlas lokalbefolkningen, turister och ibland även fotbollsspelande barn. Kyrkan St. Donat från 800-talet är byggd av återanvänt romerskt stenmaterial. Tänk byggnadsvård, fast för 1200 år sedan. Och för den som vill vara riktigt turistig finns även klocktornet på St. Anastasia-katedralen. Utsikten är värd träningsvärken.

Riva-promenaden – catwalken för både lokalbor och turister i sandaler. (Foto: Canva)

Mat från havet och vin från backen

Zadar har alltid levt på fisk och vin. På Antiquus serverar man sushi på blåfenad tonfisk från Adriatiska havet – en kul twist på stadens fiskehistoria. Vill du ha något mer rustikt så styr stegen mot Varoš, där små tavernor serverar musslor, calamari och osttallrikar som får dig att glömma allt om LCHF. Till detta: ett glas gemišt – vin blandat med bubbelvatten. Billigare än Ramlösa, roligare än cava.

Kultur med lokala twistar

Förutom museer med tusenåriga krukor finns också Liliput Gallery – konst på riktigt lokal nivå. Här säljs allt från vykort för några euro till tavlor för semesterbudgeten. Och om du hellre vill dricka konst än köpa den finns Deja Brew – stadens första bryggeri, inhyst i ett palats.

Zadar: perfekt soundtrack till dina existentiella funderingar. (Foto: Canva)

Utflykter med stil

Hoppa på en barkajoli, en liten roddbåt som trafikerat samma sträcka i flera hundra år. Det är Uber, men med biceps. Eller ta färjan över till ön Ugljan, hyr en cykel och trampa runt bland byar, olivträd och små badvikar. Här känns livet mer Medelhavet än charter. Vill du maxa romantiken, leta upp Zadar-sfinxen – ett gigantiskt stenmonument från tidigt 1900-tal som enligt sägnen kan fixa kärleken.

Där natten tar vid

När mörkret faller samlas lokalborna längs Riva-promenaden. Barer och vinträdgårdar gömmer sig i murarna, på murarna och under murarna. Beställ ett glas av den lokala likören Maraska pelinkovac. Den smakar som Jägermeister men med mer själ.

Zadar: där historien aldrig slutar, den bara byter meny. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide till Zadar

Havsorgeln: 35 pipor under vattnet spelar på havets vågor. Gratis och beroendeframkallande.

Solhälsningen: Solpaneler som blir en discokula i Adriatiska natten.

Varoš: Zadar på riktigt. Små barer, stora portioner, noll filter.

Ugljan: Ön för cykel, bad och att känna sig som en extra i en italiensk film.

Barkajoli: Roddpendeln som funnits i flera hundra år och fortfarande kör dagligen.

Källa: New York Times Travel, Visit Zadar, Wikipedia