Dagensps.se
Weekend
Resor

Perfect Weekend i Zadar

När havet spelar orgelmusik, behöver man verkligen Spotify? (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 29 sep. 2025Publicerad: 04 okt. 2025

Zadar är Kroatiens charmigaste underdog. En stad som i tre tusen år har bytt ägare lika ofta som Hammarby byter tränare. Romare, venetianare, habsburgare – alla har lämnat något kvar. Resultatet är en kuliss som känns som om någon blandat antik ruin med uteservering och tryckt på “shuffle”.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Havsorgel och solhälsning

Zadar har två sevärdheter som är bättre än alla kyrkor i världen. Havsorgeln, ett konstverk från 2005 som förvandlar vågor till musik via 35 pipor under kajen. Det låter ungefär som när en val möter en dragspelare från Balkan. Precis bredvid finns Solhälsningen – en jättelik solcellsinstallation som blinkar i neon när solen går ner. Instagram älskar detta, och det gör även alla som tagit ett glas för mycket Pošip.

St. Donat: kyrkan som bokstavligen byggdes av andras rester. (Foto: Canva)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

Romersk historia med extra allt

Mitt i stan står Augustus gamla forum. Här samlas lokalbefolkningen, turister och ibland även fotbollsspelande barn. Kyrkan St. Donat från 800-talet är byggd av återanvänt romerskt stenmaterial. Tänk byggnadsvård, fast för 1200 år sedan. Och för den som vill vara riktigt turistig finns även klocktornet på St. Anastasia-katedralen. Utsikten är värd träningsvärken.

Så blir du tryggare på hotellrummet

Att bo på hotell ska vara lyxigt och rofyllt. Men ibland känns det mer som att checka in på en skräckfilm än på en weekendresa.
Riva-promenaden – catwalken för både lokalbor och turister i sandaler. (Foto: Canva)

Mat från havet och vin från backen

Zadar har alltid levt på fisk och vin. På Antiquus serverar man sushi på blåfenad tonfisk från Adriatiska havet – en kul twist på stadens fiskehistoria. Vill du ha något mer rustikt så styr stegen mot Varoš, där små tavernor serverar musslor, calamari och osttallrikar som får dig att glömma allt om LCHF. Till detta: ett glas gemišt – vin blandat med bubbelvatten. Billigare än Ramlösa, roligare än cava.

ANNONS

Läs även: Framtidens flygplats: ansiktet blir ditt boardingkort, Realtid

Kultur med lokala twistar

Förutom museer med tusenåriga krukor finns också Liliput Gallery – konst på riktigt lokal nivå. Här säljs allt från vykort för några euro till tavlor för semesterbudgeten. Och om du hellre vill dricka konst än köpa den finns Deja Brew – stadens första bryggeri, inhyst i ett palats.

Zadar: perfekt soundtrack till dina existentiella funderingar. (Foto: Canva)

Utflykter med stil

Hoppa på en barkajoli, en liten roddbåt som trafikerat samma sträcka i flera hundra år. Det är Uber, men med biceps. Eller ta färjan över till ön Ugljan, hyr en cykel och trampa runt bland byar, olivträd och små badvikar. Här känns livet mer Medelhavet än charter. Vill du maxa romantiken, leta upp Zadar-sfinxen – ett gigantiskt stenmonument från tidigt 1900-tal som enligt sägnen kan fixa kärleken.

Där natten tar vid

När mörkret faller samlas lokalborna längs Riva-promenaden. Barer och vinträdgårdar gömmer sig i murarna, på murarna och under murarna. Beställ ett glas av den lokala likören Maraska pelinkovac. Den smakar som Jägermeister men med mer själ.

Zadar: där historien aldrig slutar, den bara byter meny. (Foto: Canva)
ANNONS

Perfect Weekend Guide till Zadar

  • Havsorgeln: 35 pipor under vattnet spelar på havets vågor. Gratis och beroendeframkallande.
  • Solhälsningen: Solpaneler som blir en discokula i Adriatiska natten.
  • Varoš: Zadar på riktigt. Små barer, stora portioner, noll filter.
  • Ugljan: Ön för cykel, bad och att känna sig som en extra i en italiensk film.
  • Barkajoli: Roddpendeln som funnits i flera hundra år och fortfarande kör dagligen.

Källa: New York Times Travel, Visit Zadar, Wikipedia

Europas mest skrämmande flygplats – från Madeira till Mykonos

Att flyga är världens säkraste sätt att resa. Men det betyder inte att alla inflygningar världens flygplatser känns särskilt trygga.
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Kroatienperfect weekendresorsemester
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
Lyxlägenhet Malta - Kempinski.se 

Modern trerumslägenhet på Kempinski Residences, Gozo. Högkvalitativa material, femstjärnig service och tillgång till 3 utomhuspooler och två inomhuspooler.

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS