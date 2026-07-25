Nytt superplan kan flyga över hela jorden – utan mellanlandning

Flugit mellan Pris och Sydney

Tack vare extra bränslekapacitet, aerodynamiska optimeringar och effektivare motorer har planet en räckvidd som överstiger 18 500 kilometer, vilket möjliggör sammanhängande flygtider på över 20 timmar för planet från den franska flygplanstillverkaren.

Den extrema räckvidden öppnar dörren för rutter som tidigare ansågs omöjliga för kommersiell passagerartrafik, som Dagens PS tidigare rapporterat.

Nu har det australiska flygbolaget Qantas testat planet för en direktflygning mellan Paris och Sydney på 19 timmar, rapporterar The Guardian.

Bland de övriga framtida direktförbindelser som nu blir verklighet finns sträckor som:

London – Sydney

Paris – Auckland

New York – Singapore

Los Angeles – Dubai

Toronto – Bangkok

En ny era för passagerarkomfort och miljö

Experter inom flygbranschen bedömer att utvecklingen kommer att förändra det globala resandet i grunden. För resenärerna innebär direktlinjerna avsevärt kortare total restid, minskad risk för förlorat bagage och att utdragna väntetider på mellanlandningsflygplatser försvinner.

Trots de enorma avstånden har Airbus lagt stort fokus på både passagerarkomfort för långa resor och minskad miljöpåverkan. Den nya generationens motorer ger en lägre bränsleförbrukning och minskade utsläpp per passagerarkilometer jämfört med äldre flygplansmodeller.

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Testerna fortskrider nu enligt plan innan planet tas i full kommersiell drift.

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