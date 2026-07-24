Stranden mitt i stan får terrorskydd – nya barriärer ska stoppa fordon mot folkmassor

Fälls upp och stoppar bilen

Barriärerna är av modellen H-Stop och skiljer sig från traditionella betongblock.

Om ett fordon kör in i dem är de konstruerade för att välta uppåt och förändra bilens rörelseriktning. Samtidigt skapas ett kraftigt motstånd som bromsar fordonet och minskar risken för att det fortsätter in bland människor.

Enligt tillverkaren kan varje barriär dessutom rullas på plats av en enda person och fällas ihop när den inte används.

”Ett tecken i vår tid”

Säkerhetsåtgärden har väckt reaktioner bland besökarna.

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”Jag blev inte förvånad. När stora människomassor samlas är det här tyvärr något man får räkna med i dag”, säger Amanda Hose Hawley, som leder en återkommande salsakurs på området till BBC.

Hon menar att de synliga barriärerna snarare skapar trygghet än oro.

Inte vackra – men nödvändiga

Även arrangören medger att installationerna inte är någon estetisk höjdare.

”De är kanske inte särskilt snygga, men det viktigaste är att människor känner sig säkra”, säger James Mellors från Mellors Group, som arrangerar evenemanget.

Han betonar att säkerhetslösningen innebär ökade kostnader men att besökarnas trygghet går före allt annat.

Testas under sommaren

Barriärerna har installerats på prov och är inte en följd av något konkret terrorhot.

Efter sommaren ska arrangörerna, polisen och kommunen utvärdera hur lösningen fungerat och om den ska användas även vid framtida publika evenemang.

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Utvecklingen speglar en tydlig trend i Europa. Efter flera uppmärksammade attacker där fordon använts mot folkmassor har allt fler städer börjat använda särskilda skyddsbarriärer vid festivaler, julmarknader, konserter och andra stora publika arrangemang. Säkerhet har blivit en allt mer synlig del av stadsbilden – även under sommarens mest lättsamma evenemang.