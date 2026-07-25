Sverige – ett allt hetare resmål

Även bokningsbolaget Booking har sett en ökning. Under de tre veckorna fram till den fjärde juli ökade sökningarna på semestrar i norska och svenska orter och städer med en tredjedel jämfört med förra året i Storbritannien.

Begreppet Coolcations är ett vida omskrivet fenomen som pekar på restrenden att välja svalare klimat på semestern.

Enligt undersökningar från organisationen European Travel Commission är det en växande andel resenärer som uppger att klimatförändringarna påverkar deras semestrande och 28 procent uppger att de föredrar svalare väder.

”Nästan alla resetrender just nu talar för Norden. Många vill till platser där det inte är sådan trängsel och de vill upp ur solstolen och ut på cykeln. De vill göra mer saker”, säger Visit Swedens vd Susanne Andersson till Dagens Industri.