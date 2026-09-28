Glöm bara stränder, hotell och sevärdheter. När World Economic Forum rankar världens starkaste turistländer handlar det lika mycket om flyg, tåg, säkerhet, priser och om ett land klarar av sina besökare. Japan är bäst i världen – men Europa tar sex av tio platser i toppen. Och bakom jättarna rusar Albanien fram.
Japan är bäst i världen på turism – Europa dominerar topplistan
Turismen har gått från krisbransch till global tillväxtmaskin på bara några år. Under 2025 registrerades rekordhöga 1,5 miljarder internationella turistankomster, och när World Economic Forum nu presenterar sin stora Travel & Tourism Development Index 2026 är slutsatsen tydlig: världen har blivit betydligt bättre på att ta emot resenärer.
Hela 92 procent av de 110 granskade ekonomierna har förbättrat sina resultat sedan 2024. Men allra bäst är Japan, som passerar både USA och Spanien och tar förstaplatsen.
Mer än sushi och snabbtåg
Att Japan ligger etta handlar förstås om sådant landet redan är känt för: kultur, mat, fantastiska tågförbindelser och städer som Tokyo och Kyoto. Men World Economic Forum pekar också på något mindre uppenbart.
Japan har blivit bättre på att sprida turismen utanför de mest överbelastade turistmålen och locka resenärer till andra delar av landet och andra tider på året. Det minskar trycket på de stora turistmagneterna samtidigt som fler regioner får del av pengarna.
Det är ungefär där modern turism befinner sig 2026. Problemet är inte längre att få människor att resa. Problemet är att hantera alla som redan gör det.
Europa tar sex av tio platser
USA kommer tvåa och Spanien trea, medan Australien tar fjärdeplatsen och Frankrike femte. Därefter följer Tyskland, Storbritannien och Kina innan Schweiz och Italien avslutar topp tio.
Europa kniper därmed sex av de tio främsta platserna och är fortfarande världens starkaste region när det gäller förutsättningarna för turism.
Rankingen mäter nämligen betydligt mer än om ett land är trevligt att semestra i. Här vägs bland annat flygförbindelser, kollektivtrafik, säkerhet, prisnivåer, hotellkapacitet, visumregler, digital infrastruktur samt natur- och kulturvärden in.
Det är alltså snarare ett slags besiktning av hela turistmaskineriet än en lista över världens snyggaste semesterorter.
Albanien fortsätter rusa
Den kanske mest intressanta historien finns dock betydligt längre ner i tabellen.
Albanien är det land som förbättrat sitt resultat mest sedan 2024, med 7 procent. Landet har byggt ut turistservice och transportinfrastruktur samtidigt som fler flygförbindelser gjort det enklare att komma dit. Kombinationen av relativt låga priser, Adriatiska havet och ett betydligt mindre exploaterat turistland än grannarna har gjort Albanien till ett av Europas tydligaste uppstickarländer.
Bakom Albanien går även Vietnam, Laos, Qatar, Malaysia och Thailand snabbt framåt. Sju av de tio länder som förbättras snabbast ligger i Asien och Stillahavsområdet.
Turismens nya problem: för många turister
Det finns förstås en baksida. När resandet slår rekord ökar också trängseln, priserna och belastningen på bostäder, natur och lokal infrastruktur. World Economic Forum pekar därför ut stigande kostnader, investeringsbehov, personalbrist och hållbarhet som några av branschens stora problem framöver.
Turismens segrare blir med andra ord inte nödvändigtvis landet som lyckas pressa in flest människor på samma strand.
Japan visar snarare motsatsen: framtidens vinnare är landet som lyckas få turisterna att komma – och sedan sprida ut dem innan både lokalbefolkningen och besökarna får nog.
Världens tio främsta turistländer 2026
- Japan
- USA
- Spanien
- Australien
- Frankrike
- Tyskland
- Storbritannien
- Kina
- Schweiz
- Italien
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