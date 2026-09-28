Japan är bäst i världen på turism – Europa dominerar topplistan

Europa tar sex av tio platser

USA kommer tvåa och Spanien trea, medan Australien tar fjärdeplatsen och Frankrike femte. Därefter följer Tyskland, Storbritannien och Kina innan Schweiz och Italien avslutar topp tio.

Europa kniper därmed sex av de tio främsta platserna och är fortfarande världens starkaste region när det gäller förutsättningarna för turism.

Rankingen mäter nämligen betydligt mer än om ett land är trevligt att semestra i. Här vägs bland annat flygförbindelser, kollektivtrafik, säkerhet, prisnivåer, hotellkapacitet, visumregler, digital infrastruktur samt natur- och kulturvärden in.

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Det är alltså snarare ett slags besiktning av hela turistmaskineriet än en lista över världens snyggaste semesterorter.

Albanien fortsätter rusa

Den kanske mest intressanta historien finns dock betydligt längre ner i tabellen.

Albanien är det land som förbättrat sitt resultat mest sedan 2024, med 7 procent. Landet har byggt ut turistservice och transportinfrastruktur samtidigt som fler flygförbindelser gjort det enklare att komma dit. Kombinationen av relativt låga priser, Adriatiska havet och ett betydligt mindre exploaterat turistland än grannarna har gjort Albanien till ett av Europas tydligaste uppstickarländer.

Bakom Albanien går även Vietnam, Laos, Qatar, Malaysia och Thailand snabbt framåt. Sju av de tio länder som förbättras snabbast ligger i Asien och Stillahavsområdet.

USA tar andraplatsen och visar att landets enorma turistmaskin fortfarande tillhör världstoppen. Foto: Canva

Turismens nya problem: för många turister

Det finns förstås en baksida. När resandet slår rekord ökar också trängseln, priserna och belastningen på bostäder, natur och lokal infrastruktur. World Economic Forum pekar därför ut stigande kostnader, investeringsbehov, personalbrist och hållbarhet som några av branschens stora problem framöver.

Turismens segrare blir med andra ord inte nödvändigtvis landet som lyckas pressa in flest människor på samma strand.

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Japan visar snarare motsatsen: framtidens vinnare är landet som lyckas få turisterna att komma – och sedan sprida ut dem innan både lokalbefolkningen och besökarna får nog.

1. Stränder, storstäder och storslagen natur hjälper Australien högt upp på listan. Foto: Canva

Världens tio främsta turistländer 2026

Japan USA Spanien Australien Frankrike Tyskland Storbritannien Kina Schweiz Italien