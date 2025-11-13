Ett globalt semesterkaos skakar resevärlden. En hotellkedja som kallats “Airbnbs störste utmanare”, har kollapsat – och gäster över hela världen har bokstavligen kastats ut ur sina rum.
Hotellkedja i konkurs – "Tio minuter på oss att packa"
“Vi hade tio minuter på oss att packa”
“Jag frågade personalen om vi kunde stanna till vår utcheckning klockan elva, men de sa att de fått order om att tömma byggnaden inom femton minuter”, berättar Patrick D’Aoust för CNN. Han och hans nyblivna fru befann sig på bröllopsresa i Montreal när beskedet kom: Sonder är i konkurs.
Liknande scener har utspelat sig i London, Madrid och New York. Gäster som bokat och betalat i förväg har fått sina väskor utburna – ibland utan ersättning, ibland utan någon att ens tala med.
En kvinna i New York berättar för CNBC att hon fick mejlet om utrymning strax efter frukost. “Hela byggnaden skulle tömmas, personalen grät. Ingen visste något”, säger Connie Yang, som bodde på Sonder Battery Park.
Samarbetet med Marriott gick i kras
För bara ett år sedan verkade Sonder ha hittat sin räddning. Efter år av förluster och skenande kostnader under pandemin tecknade bolaget ett prestigefyllt avtal med hotelljätten Marriott. Avtalet gjorde det möjligt att boka Sonder-rum via Marriott Bonvoy, och samarbetet presenterades som en “strategisk allians för framtidens boende”.
Men förra veckan kom bakslaget: Marriott bröt avtalet med omedelbar verkan, med hänvisning till Sonders “underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter”. Enligt Reuters innebar det slutet. Sonder har nu meddelat att man kommer att begära konkurs – sannolikt en full likvidation enligt den amerikanska “Chapter 7”-modellen.
En miljarddröm som imploderade
När Sonder börsnoterades 2021 värderades bolaget till över två miljarder dollar. Grundidén var enkel: hotellstandard till Airbnb-pris, utan receptioner och med digital incheckning.
Det lät som framtiden. Men expansionen gick för snabbt. Kostnaderna skenade, räntorna steg, och pandemin gjorde långtidsuthyrning omöjlig. “Marriott trodde att Sonder kunde locka yngre resenärer som tröttnat på anonyma hotellrum. Men integrationen gick aldrig som planerat”, skriver branschsajten Skift.
När avtalet föll, föll allt. “Vi arbetar outtröttligt för att hantera situationen”, säger en talesperson för Marriott till CNN. “Vårt fokus är på gästerna som bokat via våra kanaler.”
Kvar står tusentals resenärer utan tak
Sonder hade verksamhet i över 40 storstäder världen över – från San Francisco och Toronto till Paris, Rom och Dubai. Nu är företaget i praktiken stängt. Gäster har fått lämna sina rum med några timmars varsel och står utan kompensation.
Fast Company beskriver situationen som “ett av de mest dramatiska haverierna i resebranschen sedan Thomas Cook 2019”. På sociala medier fylls flödena av bilder på resenärer som står på trottoaren med sina väskor – och ett mejl i mobilen som säger “Your booking has been cancelled”.
Perfect Weekend Guide: Sonder, en hotellkedja
Vad hände:
Sonder grundades 2012 i Montreal som ett techbolag för korttidsboende. Efter snabb tillväxt och börsnotering 2021 nådde företaget över 17 000 rum i 40 städer.
Varför gick det fel:
Pandemin, höga räntor och en kostsam expansion. Samarbetet med Marriott var tänkt som en livlina – men blev dödsstöten när det bröts i november 2025.
Vad händer nu:
Sonder ansöker om konkurs. Marriott försöker omplacera drabbade gäster, men många står redan utan boende.
Källa: Reuters, CNN, CNBC, Fast Company, Business Insider, Skift, NDTV.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
