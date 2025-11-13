Hotellkedja i konkurs – "Tio minuter på oss att packa"

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …

Samarbetet med Marriott gick i kras

För bara ett år sedan verkade Sonder ha hittat sin räddning. Efter år av förluster och skenande kostnader under pandemin tecknade bolaget ett prestigefyllt avtal med hotelljätten Marriott. Avtalet gjorde det möjligt att boka Sonder-rum via Marriott Bonvoy, och samarbetet presenterades som en “strategisk allians för framtidens boende”.

Men förra veckan kom bakslaget: Marriott bröt avtalet med omedelbar verkan, med hänvisning till Sonders “underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter”. Enligt Reuters innebar det slutet. Sonder har nu meddelat att man kommer att begära konkurs – sannolikt en full likvidation enligt den amerikanska “Chapter 7”-modellen.

ANNONS

En miljarddröm som imploderade

När Sonder börsnoterades 2021 värderades bolaget till över två miljarder dollar. Grundidén var enkel: hotellstandard till Airbnb-pris, utan receptioner och med digital incheckning.

Det lät som framtiden. Men expansionen gick för snabbt. Kostnaderna skenade, räntorna steg, och pandemin gjorde långtidsuthyrning omöjlig. “Marriott trodde att Sonder kunde locka yngre resenärer som tröttnat på anonyma hotellrum. Men integrationen gick aldrig som planerat”, skriver branschsajten Skift.

När avtalet föll, föll allt. “Vi arbetar outtröttligt för att hantera situationen”, säger en talesperson för Marriott till CNN. “Vårt fokus är på gästerna som bokat via våra kanaler.”

Kvar står tusentals resenärer utan tak

Sonder hade verksamhet i över 40 storstäder världen över – från San Francisco och Toronto till Paris, Rom och Dubai. Nu är företaget i praktiken stängt. Gäster har fått lämna sina rum med några timmars varsel och står utan kompensation.

Fast Company beskriver situationen som “ett av de mest dramatiska haverierna i resebranschen sedan Thomas Cook 2019”. På sociala medier fylls flödena av bilder på resenärer som står på trottoaren med sina väskor – och ett mejl i mobilen som säger “Your booking has been cancelled”.

Ett mejl om “uppsagd bokning” blev för många slutet på semestern. (Foto: Pressbild)

ANNONS

Perfect Weekend Guide: Sonder, en hotellkedja

Vad hände:

Sonder grundades 2012 i Montreal som ett techbolag för korttidsboende. Efter snabb tillväxt och börsnotering 2021 nådde företaget över 17 000 rum i 40 städer.

Varför gick det fel:

Pandemin, höga räntor och en kostsam expansion. Samarbetet med Marriott var tänkt som en livlina – men blev dödsstöten när det bröts i november 2025.

Vad händer nu:

Sonder ansöker om konkurs. Marriott försöker omplacera drabbade gäster, men många står redan utan boende.

Källa: Reuters, CNN, CNBC, Fast Company, Business Insider, Skift, NDTV.

Läs även: Så föryngrar du hjärnan – utan botox eller biohacking