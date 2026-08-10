Solbåt för 200 000 kronor seglade 5 500 kilometer – utan en droppe diesel

Billigare än många motorbåtar

Den stora överraskningen är kostnaden.

Seman uppskattar att hela projektet kostade omkring 20 700 dollar, motsvarande drygt 200 000 kronor.

Batteriet kostade ungefär 30 000 kronor, elmotorn omkring 50 000 kronor och solpanelerna mindre än 10 000 kronor.

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Det gör Helios 11 betydligt billigare än många nyproducerade motorbåtar – och långt billigare än de exklusiva elbåtar som flera tillverkare nu lanserar.

Friheten är den stora vinsten

Båtens djupgående är bara en halv meter, vilket gör att den kan ta sig in i grunda naturhamnar där större båtar får ge upp.

Den stora vinsten är ändå friheten.

Den som kör en traditionell motorbåt planerar sin resa efter var det finns bränsle. Den som kör en elbåt planerar ofta efter nästa laddstolpe.

Helios 11 planerar efter vädret.

Så länge solen skiner fortsätter resan.

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Elektrifieringen av båtlivet är fortfarande i sin linda. För större fritidsbåtar och långfärdsbåtar är diesel fortfarande normen. Men mindre båtar med låg energiförbrukning blir allt mer intressanta när batterierna blir bättre och solpanelerna billigare.

Helios 11 visar att utvecklingen inte bara drivs av stora varv och miljardinvesteringar.

Ibland räcker det med en finländsk konstruktör, tio solpaneler och en envis idé.

Under optimala förhållanden kan Helios 11 färdas upp till 270 kilometer på en dag med hjälp av solen. (Foto: Instagram)

Fakta Perfect Weekend

Båt: Helios 11

Byggare: Finländaren Lukas Seaman

Längd: 11 meter

Motor: 6 kW elektrisk utombordare

Batteri: 24 kWh

Solpaneler: 10 stycken

Maximal soleffekt: cirka 4 000 watt

Genomförd resa: över 3 000 nautiska mil, motsvarande cirka 5 560 kilometer

Byggkostnad: cirka 20 700 dollar, motsvarande drygt 200 000 kronor