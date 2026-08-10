Diesel har länge varit en självklar del av båtlivet. Men nu visar en finländsk båtbyggare att det finns ett alternativ. Med en egenbyggd solcellsdriven båt har Lukas Seaman seglat över 3 000 nautiska mil – mer än 5 500 kilometer – utan att tanka en enda liter bränsle.
Solbåt för 200 000 kronor seglade 5 500 kilometer – utan en droppe diesel
En båt som laddar sig själv
Vi har tidigare skrivit om hur eldrift förändrar både bilar och flyg. Till sjöss har utvecklingen gått långsammare, framför allt eftersom batterier är tunga och laddning kan vara ett problem i gästhamnar.
Lukas Seaman har valt en annan väg, vilket vi skrivit om tidigare.
Hans 11 meter långa båt, Helios 11, drivs av en elektrisk utombordsmotor på 6 kW. Strömmen kommer från ett batteripaket på 24 kWh som laddas av tio vanliga solpaneler, samma typ som många monterar på villatak.
Vid full sol kan panelerna leverera omkring 4 000 watt. När båten ligger för ankar fortsätter batterierna att laddas, vilket gör att den i praktiken kan färdas mycket långa sträckor utan extern el eller fossila bränslen.
Nu har Seaman passerat en milstolpe: mer än 3 000 nautiska mil på enbart solenergi.
Billigare än många motorbåtar
Den stora överraskningen är kostnaden.
Seman uppskattar att hela projektet kostade omkring 20 700 dollar, motsvarande drygt 200 000 kronor.
Batteriet kostade ungefär 30 000 kronor, elmotorn omkring 50 000 kronor och solpanelerna mindre än 10 000 kronor.
Det gör Helios 11 betydligt billigare än många nyproducerade motorbåtar – och långt billigare än de exklusiva elbåtar som flera tillverkare nu lanserar.
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Friheten är den stora vinsten
Båtens djupgående är bara en halv meter, vilket gör att den kan ta sig in i grunda naturhamnar där större båtar får ge upp.
Den stora vinsten är ändå friheten.
Den som kör en traditionell motorbåt planerar sin resa efter var det finns bränsle. Den som kör en elbåt planerar ofta efter nästa laddstolpe.
Helios 11 planerar efter vädret.
Så länge solen skiner fortsätter resan.
Kan inspirera fler
Elektrifieringen av båtlivet är fortfarande i sin linda. För större fritidsbåtar och långfärdsbåtar är diesel fortfarande normen. Men mindre båtar med låg energiförbrukning blir allt mer intressanta när batterierna blir bättre och solpanelerna billigare.
Helios 11 visar att utvecklingen inte bara drivs av stora varv och miljardinvesteringar.
Ibland räcker det med en finländsk konstruktör, tio solpaneler och en envis idé.
Fakta Perfect Weekend
- Båt: Helios 11
- Byggare: Finländaren Lukas Seaman
- Längd: 11 meter
- Motor: 6 kW elektrisk utombordare
- Batteri: 24 kWh
- Solpaneler: 10 stycken
- Maximal soleffekt: cirka 4 000 watt
- Genomförd resa: över 3 000 nautiska mil, motsvarande cirka 5 560 kilometer
- Byggkostnad: cirka 20 700 dollar, motsvarande drygt 200 000 kronor
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