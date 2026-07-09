Många semesterfirare gör samma sak efter ett dopp i havet – men i delar av Spanien kan det kosta betydligt mer än man tror. I vissa kommuner riskerar turister böter på upp till 750 euro för ett till synes oskyldigt misstag.
Duschen på stranden kan bli en dyr historia – böter på upp till 750 euro i Spanien
Att skölja av sig saltvattnet i strandduschen är helt okej. Problemet uppstår när någon tar fram schampo, tvål eller duschgel.
Tvål i strandduschen kan ge böter
Flera spanska kustkommuner har förbjudit användning av tvål och schampo i de offentliga strandduscharna. Anledningen är att rengöringsmedlen kan rinna ut i sanden och vidare till havet, där de påverkar den känsliga kustmiljön, skriver Focus.
Enligt spanska medier kan överträdelser i vissa kommuner ge böter på upp till 750 euro, motsvarande omkring 8 500 kronor.
Förbudet gäller bland annat i den baskiska staden San Sebastián. Även i Tarifa i Cádiz-provinsen kan den som använder tvål i strandduscharna få betala en saftig bot.
”Inte en turist till”: Här kan svenskarna stoppas
Den pulserande storstaden i söder säger stopp. Turismen kan inte öka mer. Nu drar man in 10 000 bostäder för turister. I årtionden har Barcelona
Fler strandregler som kan bli dyra
Tvål i duschen är långt ifrån det enda som kan ge böter på spanska stränder.
Lokala myndigheter kan även utfärda böter för den som:
- Badar när röd flagg är hissad.
- Röker på rökfria stränder.
- Tar med hundar till stränder där de inte är tillåtna.
- Campar eller ställer upp tält på förbjudna områden.
- Kör fordon på stranden.
- Spelar hög musik och stör andra besökare.
I regionen Andalusien är det dessutom förbjudet att använda metalldetektor på många stränder utan tillstånd, något som också kan leda till höga böter.
Även kopior kan bli kostsamma
Spanska myndigheter har de senaste åren skärpt kontrollen mot försäljning av piratkopior på turistorter. Den som köper förfalskade märkesvaror från strandförsäljare kan i vissa fall också riskera böter.
Reglerna varierar mellan kommunerna
Det finns nationella regler för Spaniens stränder, men det är ofta kommunerna som bestämmer de lokala ordningsföreskrifterna. Därför kan reglerna skilja sig åt mellan olika semesterorter.
Ska du till Spanien i sommar är det därför klokt att ta en snabb titt på de lokala strandreglerna innan du breder ut handduken. Det kan spara dig många tusenlappar.
Två kvar: Här finns Spaniens sista billiga kuststäder
Drömmen om ett billigt boende vid Medelhavet både lever och frodas. Men den har blivit betydligt svårare att förverkliga. PS har tidigare konstaterat att