Duschen på stranden kan bli en dyr historia – böter på upp till 750 euro i Spanien

Fler strandregler som kan bli dyra

Tvål i duschen är långt ifrån det enda som kan ge böter på spanska stränder.

Lokala myndigheter kan även utfärda böter för den som:

Badar när röd flagg är hissad.

Röker på rökfria stränder.

Tar med hundar till stränder där de inte är tillåtna.

Campar eller ställer upp tält på förbjudna områden.

Kör fordon på stranden.

Spelar hög musik och stör andra besökare.

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I regionen Andalusien är det dessutom förbjudet att använda metalldetektor på många stränder utan tillstånd, något som också kan leda till höga böter.

Ett snabbt öga på strandens informationsskyltar kan spara dig flera tusen kronor under semestern. Foto Tina Remius Strömberg / TT

Även kopior kan bli kostsamma

Spanska myndigheter har de senaste åren skärpt kontrollen mot försäljning av piratkopior på turistorter. Den som köper förfalskade märkesvaror från strandförsäljare kan i vissa fall också riskera böter.

Reglerna varierar mellan kommunerna

Det finns nationella regler för Spaniens stränder, men det är ofta kommunerna som bestämmer de lokala ordningsföreskrifterna. Därför kan reglerna skilja sig åt mellan olika semesterorter.

Ska du till Spanien i sommar är det därför klokt att ta en snabb titt på de lokala strandreglerna innan du breder ut handduken. Det kan spara dig många tusenlappar.