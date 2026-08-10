Alla vill till Paris, London och Barcelona. Därför står alla också i kö till Paris, London och Barcelona. Den smartare resenären gör tvärtom.
Glöm Paris och London – här är Europas underskattade storstäder
I stället för att följa turistströmmen väljer allt fler Europas ”andrastäder” – platser som bjuder på minst lika mycket kultur, mat och historia, men betydligt kortare köer och ofta betydligt lägre priser. Perfect Weekend har plockat ut sex favoriter.
Split – Kroatiens självklara stjärna
Dubrovnik har blivit ett vykort med inträdesavgift. Split känns fortfarande som en stad där människor faktiskt bor.
Mitt i staden ligger den romerske kejsaren Diocletianus palats, byggt för nästan 2 000 år sedan. Det märkliga är att palatset inte är ett museum. Här finns restauranger, kaféer, butiker och vanliga lägenheter. Historien lever bokstavligen vägg i vägg med vardagen.
Lägg till Adriatiska havet, bra stränder och ett avslappnat tempo så har du en av Europas mest kompletta weekendstäder, skriver Euronews.
Hamburg – Tysklands coolaste stad
Berlin får rubrikerna. Hamburg får livskvaliteten.
Den gamla hamnstaden har på senare år blivit ett centrum för design, musik och gastronomi. Områden som St. Pauli och Schanzenviertel är fulla av små barer, mikrobryggerier och gatukonst.
Missa inte stadens klassiska fiskmacka. Den låter kanske inte särskilt sexig, men smakar betydligt bättre än den låter.
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Cork – Irlands matmecka
De flesta flyger till Dublin. Det är synd.
Cork är mindre, charmigare och betydligt lugnare. Stadens stolthet är English Market från 1700-talet där lokala producenter säljer fisk, ost, kött och bakverk.
Dessutom är Cork en perfekt utgångspunkt för att upptäcka Irlands dramatiska sydkust med färgglada fiskebyar och Atlantens klippor.
Graz – Österrikes underskattade pärla
Wien är pampigt. Graz är personligt.
Här möts renässanshus, moderna byggnader och ett restaurangliv som håller betydligt högre klass än stadens internationella rykte antyder.
Ta bergbanan upp till Schlossberg och njut av utsikten över stadens röda tak. Därefter väntar kaffe, vin och långa luncher. Österrikarna vet hur man gör en stad promenadvänlig.
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Brno – Prag utan turistmassorna
Prag är fantastisk. Det vet ungefär 20 miljoner andra människor också.
Brno är Tjeckiens näst största stad men får bara en bråkdel av besökarna. Här väntar medeltida gränder, slott, kaféer och ett fascinerande nätverk av underjordiska gångar och gamla vattenreservoarer.
En stad där man fortfarande kan slå sig ner på ett torg utan att behöva boka bord tre veckor i förväg.
Ypres – Europas starkaste historielektion
Belgiska Ypres är ingen stad för shopping eller nattklubbar.
Däremot är den en av Europas viktigaste historiska platser. Första världskrigets spår finns överallt – från museer till skyttegravar och minnesplatser ute i landskapet.
Det är en resa som ger perspektiv. Och ibland är det precis det man behöver.
Perfect Weekend: Second cities
Begreppet ”second cities” handlar egentligen inte om att välja Europas näst största stad. Det handlar om att välja destinationer som hamnat i skuggan av de mest berömda turistmagneterna.
Resultatet blir ofta bättre restauranger, lägre hotellpriser, kortare köer och en känsla av att faktiskt besöka en stad – inte en kuliss byggd för Instagram.
Ibland är det faktiskt tvåan som vinner.
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