Glöm Paris och London – här är Europas underskattade storstäder

Hamburg – Tysklands coolaste stad

Berlin får rubrikerna. Hamburg får livskvaliteten.

Den gamla hamnstaden har på senare år blivit ett centrum för design, musik och gastronomi. Områden som St. Pauli och Schanzenviertel är fulla av små barer, mikrobryggerier och gatukonst.

Missa inte stadens klassiska fiskmacka. Den låter kanske inte särskilt sexig, men smakar betydligt bättre än den låter.

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Kombinationen av stabil politik och låg konfliktnivå gör Irland till världens näst mest fredliga land enligt Global Peace Index. (Foto: Pixabay)

Cork – Irlands matmecka

De flesta flyger till Dublin. Det är synd.

Cork är mindre, charmigare och betydligt lugnare. Stadens stolthet är English Market från 1700-talet där lokala producenter säljer fisk, ost, kött och bakverk.

Dessutom är Cork en perfekt utgångspunkt för att upptäcka Irlands dramatiska sydkust med färgglada fiskebyar och Atlantens klippor.

Graz blandar renässans, modern arkitektur och ett levande kaféliv. Foto: Canva

Graz – Österrikes underskattade pärla

Wien är pampigt. Graz är personligt.

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Här möts renässanshus, moderna byggnader och ett restaurangliv som håller betydligt högre klass än stadens internationella rykte antyder.

Ta bergbanan upp till Schlossberg och njut av utsikten över stadens röda tak. Därefter väntar kaffe, vin och långa luncher. Österrikarna vet hur man gör en stad promenadvänlig.

Brno lockar med historia utan Prags turistköer. Foto: Canva

Brno – Prag utan turistmassorna

Prag är fantastisk. Det vet ungefär 20 miljoner andra människor också.

Brno är Tjeckiens näst största stad men får bara en bråkdel av besökarna. Här väntar medeltida gränder, slott, kaféer och ett fascinerande nätverk av underjordiska gångar och gamla vattenreservoarer.

En stad där man fortfarande kan slå sig ner på ett torg utan att behöva boka bord tre veckor i förväg.

I Ypres lever minnet av första världskriget vidare. Foto: Canva

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Ypres – Europas starkaste historielektion

Belgiska Ypres är ingen stad för shopping eller nattklubbar.

Däremot är den en av Europas viktigaste historiska platser. Första världskrigets spår finns överallt – från museer till skyttegravar och minnesplatser ute i landskapet.

Det är en resa som ger perspektiv. Och ibland är det precis det man behöver.

Perfect Weekend: Second cities

Begreppet ”second cities” handlar egentligen inte om att välja Europas näst största stad. Det handlar om att välja destinationer som hamnat i skuggan av de mest berömda turistmagneterna.

Resultatet blir ofta bättre restauranger, lägre hotellpriser, kortare köer och en känsla av att faktiskt besöka en stad – inte en kuliss byggd för Instagram.

Ibland är det faktiskt tvåan som vinner.

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