Rysslands flygflotta faller samman – nu vädjar de till Vietnam

Registrerade om planen som ryska

Lösningen för Ryssland var att behålla planen och registera om dem som ryska.

Det är juridiskt problematiskt, och det pågår rättsliga strider kring saken. Internationella luftfartsregler förbjuder att samma flygplan är registrerat i två länder, och leasingbolag har krävt omkring 8 miljarder dollar i försäkringsersättning för flygplan som de inte fått tillbaka.

När tillgången till västerländska reservdelar och underhållstjänster försvann började ryska flygbolag i stället plocka delar från andra flygplan för att hålla de mest användbara maskinerna i drift. Men den lösningen har också stött på patrull – det finns helt enkelt inte fler reservdelar tillgängligt.

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Internationella luftvärdighetsregler kräver att komponenter har en certifierad och spårbar underhållshistorik. Delar från flygplan som har kopplats bort från de västerländska underhållssystemen kan därför inte utan vidare användas på flygplan som ska uppfylla internationella standarder.

En femtedel står stilla

Den ryska luftfartsmyndigheten Rosaviatsia utfärdar egna certifikat för sådana komponenter, men de accepteras inte av amerikanska och europeiska luftfartsmyndigheter.

Enligt Euronews står nu 130 av 673 flygplan hos Rysslands elva största flygbolag stilla. Det motsvarar nästan en femtedel av flottan, jämfört med omkring tio procent under normala förhållanden. Utanför Aeroflotgruppen är situationen ännu mer pressad, med 93 av 322 flygplan ur trafik.

Moskva försöker få fram en inhemsk ersättare till Airbus och Boeing, som Dagens PS tidigare rapporterat om. Modeller som MC-21 och Tu-214 är dock betydligt dyrare att använda än de västerländska plan som de är tänkta att ersätta. Ryska myndigheter diskuterar därför en ny passageraravgift för att finansiera inköp och drift av de inhemska flygplanen.

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