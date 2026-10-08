Ryssland får allt svårare att hålla sitt passagerarflyg i luften. Nu ber man Vietnam om hjälp med flygplan, besättningar och underhåll, då en stor del av den västbyggda flotta som Ryssland behöll efter invasionen av Ukraina fastnar nere på marken.
Rysslands flygflotta faller samman – nu vädjar de till Vietnam
Rysslands transportminister Andrej Nikitin har bekräftat att Moskva har föreslagit att vietnamesiska flygbolag ska hyra ut flygplan till ryska flygbolag genom så kallad wet lease. Det innebär att flygplanen hyrs ut tillsammans med besättning, underhåll och försäkring.
Vietnam överväger förslaget.
Kan få sekundära sanktioner
Problemet för dem är att nästan hela den vietnamesiska huvudflottan består av Airbus- och Boeingplan. Ett avtal skulle därmed innebära att västerländska flygplan används av ryska flygbolag, vilket kan utsätta vietnamesiska företag för sekundära sanktioner.
Ett liknande upplägg har redan stött på patrull på annat håll. Etiopien ska ha avvisat en motsvarande förfrågan på grund av risken för amerikanska sanktioner, enligt Euronews.
Rysslands kommersiella flygflotta bestod av omkring 900 flygplan vid den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Cirka 850 var tillverkade av Airbus eller Boeing och omkring 85 procent av dem var leasade från utländska företag.
Registrerade om planen som ryska
Lösningen för Ryssland var att behålla planen och registera om dem som ryska.
Det är juridiskt problematiskt, och det pågår rättsliga strider kring saken. Internationella luftfartsregler förbjuder att samma flygplan är registrerat i två länder, och leasingbolag har krävt omkring 8 miljarder dollar i försäkringsersättning för flygplan som de inte fått tillbaka.
När tillgången till västerländska reservdelar och underhållstjänster försvann började ryska flygbolag i stället plocka delar från andra flygplan för att hålla de mest användbara maskinerna i drift. Men den lösningen har också stött på patrull – det finns helt enkelt inte fler reservdelar tillgängligt.
Internationella luftvärdighetsregler kräver att komponenter har en certifierad och spårbar underhållshistorik. Delar från flygplan som har kopplats bort från de västerländska underhållssystemen kan därför inte utan vidare användas på flygplan som ska uppfylla internationella standarder.
En femtedel står stilla
Den ryska luftfartsmyndigheten Rosaviatsia utfärdar egna certifikat för sådana komponenter, men de accepteras inte av amerikanska och europeiska luftfartsmyndigheter.
Enligt Euronews står nu 130 av 673 flygplan hos Rysslands elva största flygbolag stilla. Det motsvarar nästan en femtedel av flottan, jämfört med omkring tio procent under normala förhållanden. Utanför Aeroflotgruppen är situationen ännu mer pressad, med 93 av 322 flygplan ur trafik.
Moskva försöker få fram en inhemsk ersättare till Airbus och Boeing, som Dagens PS tidigare rapporterat om. Modeller som MC-21 och Tu-214 är dock betydligt dyrare att använda än de västerländska plan som de är tänkta att ersätta. Ryska myndigheter diskuterar därför en ny passageraravgift för att finansiera inköp och drift av de inhemska flygplanen.
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