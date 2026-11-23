Vandra genom ett av Europas minsta länder

Ett sådant land har vi redan beskrivit tidigare. Det handlar om ett av Europas minsta länder, som det dessutom är svårt att ta sig till.

Liechtenstein är ett furstendöme, inklämt mellan Schweiz och Österrike i Alperna, och landet är Europas enda monarki där en stor del av makten fortfarande ligger hos regenten – fursten Hans-Adam II, enligt Landguiden.

Med sina vackra vyer över Alperna erbjuder furstendömet både skidåkning och andra vintersporter samt vandring på sommaren.

När allt fler vill vara aktiva på semestern är pyttelandet ett perfekt resmål.

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Liechtenstein Trail, är en cirka 75 kilometer lång vandringsled som går genom hela furstendömet, genom vingårdar, skogar, alpängar och traditionella byar.

Längs vägen väntar också huvudstaden Vaduz, med sitt medeltida slott som blickar ut över Rhendalen.

För den som vill kombinera natur, kultur och motion är det ett alternativ till de mer välbesökta vandringslederna i Alperna.

Liechtenstein med huvudstaden Vaduz. (Foto: Pexels)

Upptäck tre länder med tåg

Många vill numera även ta tåget på resan och därmed uppleva mer under resans gång än man gör på ett flygplan.

För den som föredrar att upptäcka Europa från tågfönstret rekommenderas en resa genom de tre baltiska länderna. Resan börjar i Estlands huvudstad Tallinn, med sina medeltida gränder, och fortsätter till universitetsstaden Tartu.

Därefter väntar Lettlands huvudstad Riga, där jugendarkitektur och stora saluhallar lockar. Slutdestinationen är Vilnius i Litauen, med sin historiska stadskärna, kaféer och kulturliv.

Det är en resa som kombinerar tre huvudstäder med landskap av skogar, sjöar och småstäder.

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Slovenien lockar med alper och sjöar

Den som vill ha ännu mer natur kan vidare bege sig till Slovenien.

Här slingrar sig vandringsleden Juliana Trail omkring 270 kilometer runt de Julianska alperna. Vandrare passerar gröna dalar, vattenfall, skogar och små byar.

En av höjdpunkterna är sjön Bled, med sin lilla kyrka på en ö mitt i det turkosa vattnet och ett medeltida slott på klipporna ovanför. Besökare kan också paddla, bada eller utforska området med traditionella träbåtar.

Sloveniens Bledsjön är en favorit för kalla bad. (Foto: Unsplash)

Sicilien bjuder på mat och vulkaner

Den som gillar mat och vin och inte kan få nog av Italien bör blicka mot Sicilien nästa år. Ön är ett spännande resmål med antika grekiska lämningar i Syrakusa, den historiska ön Ortigia och barockstäderna Noto, Modica och Ragusa.

För den som vill ha ännu mer äventyr finns vulkanen Etna, med sina kratrar, lavagrottor och dramatiska landskap.

Sicilien gör sällan besökaren besviken. Det gäller alltså bara att våga packa väskan och bege sig utanför de vanligare destinationerna som Rom och Florens.

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Sicilien känns äkta italienskt på många sätt, där man gärna återvänder gång på gång. (Foto: Pixabay)

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