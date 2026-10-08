Här är Europas säkraste flygbolag – SAS långt efter Ryanair

SAS på plats 13

För svenska resenärer är kanske Norwegian den stora överraskningen.

Det norska lågprisbolaget kommer fyra med 85 poäng och placerar sig före jättar som Air France, British Airways, Lufthansa, KLM och SAS.

SAS hamnar på delad 13 plats tillsammans med Eurowings, båda med 81,5 poäng.

Det betyder inte att SAS betraktas som osäkert. Tvärtom fick bolaget alltså högsta möjliga betyg för olycksstatistiken under perioden. Skillnaden uppstår när AirAdvisor väger in resten av kriterierna.

Och här behövs en viktig brasklapp: detta är AirAdvisors egen jämförelsemodell. Det är inte en officiell säkerhetsranking från EU, EASA eller någon luftfartsmyndighet. AirAdvisor betonar själv att listan inte ska läsas som ett besked om att ett visst flygbolag är säkert eller osäkert.

För nordiska resenärer är Norwegian vinnaren i årets europeiska säkerhetsindex. Foto: Johan Nilsson/TT

Billigt betyder inte farligare

Kanske är undersökningens mest intressanta resultat att lågprisbolagen klarar sig så bra.

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Tre av de fem bästa är lågprisbolag: Ryanair, Norwegian och SunExpress.

De tio lågprisbolagen fick i genomsnitt 79,2 poäng, mot 82,8 för traditionella nätverksbolag. Skillnaden är alltså ganska liten.

Lågprisbolagen hade dessutom bättre resultat när det gäller flottans ålder och tekniska profil. Det är inte så konstigt. Bolag som Ryanair och Wizz Air har byggt sina affärsmodeller kring stora, relativt enhetliga och ofta unga flygplansflottor.

Flyget är redan extremt säkert

Rankningar av flygbolag ska också ses mot en större verklighet: kommersiellt flyg är redan ett mycket säkert transportsätt.

IATA registrerade 51 olyckor på 38,7 miljoner kommersiella flygningar under 2025. I Europa sjönk olycksfrekvensen från 1,48 till 1,30 olyckor per miljon flygningar, och risken för dödsfall i europeisk kommersiell luftfart var noll under året.

Så den som just har hittat en Ryanairbiljett till Málaga för 279 kronor behöver inte ligga sömnlös av säkerhetsskäl.

Bagagemåtten är en annan historia.

Europas 20 flygbolag i säkerhetsindexet

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Aegean Airlines – 89 Ryanair – 86 Austrian Airlines – 85,5 Norwegian – 85 SunExpress – 84,5 Air France – 83,5 British Airways – 83,5 Iberia – 83,5 Turkish Airlines – 83 Lufthansa – 83 KLM – 82,5 easyJet – 82 Eurowings – 81,5 SAS – 81,5 Wizz Air – 79,5 Transavia – 79 Vueling – 77 Jet2 – 73 SWISS – 72,5 Pegasus Airlines – 64,5