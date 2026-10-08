Du behöver inte köpa en dyr biljett för att flyga säkert. I ett nytt europeiskt säkerhetsindex hamnar Ryanair tvåa och Norwegian fyra, medan SAS får nöja sig med en delad 13 plats. Allra högst flyger grekiska Aegean Airlines.
Här är Europas säkraste flygbolag – SAS långt efter Ryanair
Det finns många saker att irritera sig på när man flyger med Ryanair. Väskregler, extraavgifter och den där känslan av att snart behöva betala för armstödet.
Säkerheten verkar däremot inte vara något större problem.
I AirAdvisors nya European Airline Safety Index 2026 hamnar Ryanair på andra plats bland 20 stora europeiska flygbolag. Bara grekiska Aegean Airlines får högre betyg. Austrian Airlines kommer trea och Norwegian fyra.
Aegean är Europas etta
AirAdvisor har gått igenom tio års data, från 2016 till och med 2025. Flygbolagen har fått maximalt 100 poäng och bedömts efter sex faktorer.
Tyngst väger den faktiska säkerhetshistoriken, som står för 40 procent av resultatet. Därefter kommer bland annat certifieringar och revisioner, operativa säkerhetssystem, flottans tekniska profil och ålder, pilotutbildning samt ekonomisk stabilitet.
Aegean Airlines får 89 poäng av 100. Ryanair får 86 och Austrian Airlines 85,5.
Aegean hade inga olyckor som kvalificerade sig inom undersökningens tioårsperiod och fick full pott för själva säkerhetshistoriken.
Men en fläckfri olycksstatistik räcker inte automatiskt till förstaplatsen. Även British Airways, SAS och Eurowings fick maximala 40 av 40 poäng i den delen av undersökningen, men tappade poäng på andra områden.
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SAS på plats 13
För svenska resenärer är kanske Norwegian den stora överraskningen.
Det norska lågprisbolaget kommer fyra med 85 poäng och placerar sig före jättar som Air France, British Airways, Lufthansa, KLM och SAS.
SAS hamnar på delad 13 plats tillsammans med Eurowings, båda med 81,5 poäng.
Det betyder inte att SAS betraktas som osäkert. Tvärtom fick bolaget alltså högsta möjliga betyg för olycksstatistiken under perioden. Skillnaden uppstår när AirAdvisor väger in resten av kriterierna.
Och här behövs en viktig brasklapp: detta är AirAdvisors egen jämförelsemodell. Det är inte en officiell säkerhetsranking från EU, EASA eller någon luftfartsmyndighet. AirAdvisor betonar själv att listan inte ska läsas som ett besked om att ett visst flygbolag är säkert eller osäkert.
Billigt betyder inte farligare
Kanske är undersökningens mest intressanta resultat att lågprisbolagen klarar sig så bra.
Tre av de fem bästa är lågprisbolag: Ryanair, Norwegian och SunExpress.
De tio lågprisbolagen fick i genomsnitt 79,2 poäng, mot 82,8 för traditionella nätverksbolag. Skillnaden är alltså ganska liten.
Lågprisbolagen hade dessutom bättre resultat när det gäller flottans ålder och tekniska profil. Det är inte så konstigt. Bolag som Ryanair och Wizz Air har byggt sina affärsmodeller kring stora, relativt enhetliga och ofta unga flygplansflottor.
Flyget är redan extremt säkert
Rankningar av flygbolag ska också ses mot en större verklighet: kommersiellt flyg är redan ett mycket säkert transportsätt.
IATA registrerade 51 olyckor på 38,7 miljoner kommersiella flygningar under 2025. I Europa sjönk olycksfrekvensen från 1,48 till 1,30 olyckor per miljon flygningar, och risken för dödsfall i europeisk kommersiell luftfart var noll under året.
Så den som just har hittat en Ryanairbiljett till Málaga för 279 kronor behöver inte ligga sömnlös av säkerhetsskäl.
Bagagemåtten är en annan historia.
Europas 20 flygbolag i säkerhetsindexet
- Aegean Airlines – 89
- Ryanair – 86
- Austrian Airlines – 85,5
- Norwegian – 85
- SunExpress – 84,5
- Air France – 83,5
- British Airways – 83,5
- Iberia – 83,5
- Turkish Airlines – 83
- Lufthansa – 83
- KLM – 82,5
- easyJet – 82
- Eurowings – 81,5
- SAS – 81,5
- Wizz Air – 79,5
- Transavia – 79
- Vueling – 77
- Jet2 – 73
- SWISS – 72,5
- Pegasus Airlines – 64,5
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