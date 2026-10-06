Glömd broms fick Finnair-plan att skena på flygplatsen

Planet hade bogserats till sin uppställningsplats och förbereddes för avgång. När motorerna startades började flygplanet röra sig framåt.

Det slutade med att en propeller träffade en markströmsenhet och bokstavligen slog sönder utrustningen. En anställd på marken befann sig samtidigt så nära flygplanet att personen tvingades springa undan.

Ingen människa skadades, men de materiella skadorna blev omfattande, skriver finska medier.

Finlands haverikommission Otkes konstaterar nu att den direkta orsaken var att parkeringsbromsen inte hade aktiverats.

Problemet var samtidigt större än en enda glömd broms.

Propellern slog sönder markutrustningen på Helsingfors-Vanda när planet började rulla. (Foto: Pressbild)

Rutinerna fanns – men följdes inte

Både markpersonalen och cockpitbesättningen hade instruktioner som skulle förhindra exakt det som inträffade.

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Efter bogsering skulle markpersonalen vid behov säkerställa att parkeringsbromsen var aktiverad. Före motorstart skulle piloterna också kontrollera bromsen.

Dessutom skulle markpersonalen ge en särskild handsignal om parkeringsbromsen.

Den signalen gavs inte.

Enligt utredningen fanns instruktionen i manualen, men den praktiska arbetsrutinen hade blivit att inte använda den.

Det är en klassisk säkerhetsrisk inom flyget: manualen säger en sak, vardagen börjar så småningom göra något annat.

Otkes konstaterar att både flygbolagets och marktjänstbolagets faktiska arbetssätt delvis hade glidit bort från de formella rutinerna.

Även efter sammanstötningen fanns brister. Besättningen deklarerade varken nödläge eller brådskande situation till flygledningen, vilket fördröjde räddningstjänstens bild av vad som hade hänt.