Balearerna är ett hett turistmål för svenskar som vallfärdar till Mallorca och Ibiza. Det finns dock en annan okänd pärla – Medelhavsön Tabarca.
Hoppa över Mallorca – välj okända spanska Medelhavsön
Den är liten, men storleken kvittar sägs det.
Charmen är dock desto större på den spanska ön Tabarca utanför Alicante.
Okänd Medelhavsö
När många åker till Mallorca och Ibiza för strändernas och festandes skull är det bra att veta att det finns ett betydligt mindre alternativ att upptäcka, som faktiskt inte många känner till än så länge.
Minsta ön med bosättning
Nueva Tabarca har 50 året-runt-boende och är enbart knappt 2 kilometer lång och runt 400 meter bred, berättar CNN Travel, vilket gör ön till Spaniens minsta permanent bebodda ö.
Den ligger nära Alicante, bara några kilometer utanför kusten vilket gör ön till en perfekt destination för dagsutflykter för den som inte vill vara här en längre period.
Det är verkligen värt att ta sig hit med båt från fastlandet, Tabarcas kultur och rötter går tillbaka till både Italien och Nordafrika.
Naturen bevaras
Trots den blygsamma storleken har naturen bevarats på ön och det marina livet frodas som ett resultat.
De flesta besökare som kommer hit gör det genom dagsutflykter under sommaren, vilket gör att ön är mer eller mindre öde under resten av året.
“Under sommaren kan vi som mest få sex eller sju tusen besökare, ibland kan vi nå tio tusen under någon dag”, säger María del Mar Valera som driver en restaurang på den lilla ön.
Fler katter än människor
Året om är katter dock en vanlig syn, vissa uppskattningar säger att de är dubbelt så många som antalet människor som faktiskt bor där.
Spanien kämpar som bekant precis som många andra länder mot fenomenet överturism.
Den spanska regeringen slår nu hårt mot illegala turistlägenheter, där 53 000 bostäder tas bort från registret och görs om till permanenta hyresbostäder.
Vill hitta balans på Medelhavsön
I Tabarcas fall försöker myndigheterna hitta en balans och i maj kom en ny lag som ska skydda öns kulturarv berättar José Manuel Pérez, chefen för kommunalt kulturarv i Alicante.
“Vi arbetar för att bevara en hel del värdefulla arkitektoniska element som finns på ön”, säger han.
